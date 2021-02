Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.21 | Überblick

Moskauer Gericht urteilt über lange Haft gegen Kremlgegner Nawalny

MOSKAU: Ein Gericht in der russischen Hauptstadt Moskau urteilt am Dienstag in einem international umstrittenen Verfahren über eine lange Haft gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny. Der Prozess steht als politisch motiviert in der Kritik - viele Experten sehen darin einen neuen Versuch, den Gegner von Kremlchef Wladimir Putin mundtot zu machen.

Ergebnisse der Sondierungsgespräche in Italien erwartet

ROM: Im Ringen um eine Neuauflage des Mitte-Links-Bündnisses in Italien will der Präsident der Abgeordnetenkammer am Dienstag seine Ergebnisse beim Staatspräsidenten vorlegen. Roberto Fico hatte über das Wochenende Verhandlungen mit möglichen Unterstützern eines dritten Kabinetts unter dem zurückgetretenen Premier Giuseppe Conte geführt. In ihren Statements hatten die meisten Parteien klargemacht, dass sie eine Regierung mit dem parteilosen Anwalt befürworteten.

Karlsruhe entscheidet zu niedrigem Frauenanteil im Bundestag

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zum niedrigen Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Zehn Frauen und ein Mann haben deshalb gemeinsam Einspruch gegen die Wahl 2017 eingelegt. Im aktuellen Bundestag sind nur etwa 31 Prozent aller Abgeordneten weiblich. Die Kritiker meinen, dass diese Unterrepräsentanz absehbar gewesen sei, weil die Parteien nicht genügend Bewerberinnen nominiert hätten.

Rekord-Kreditvergabe - KfW bilanziert Förderjahr 2020

FRANKFURT/MAIN: Die staatliche Förderbank KfW spielt bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. Das von Bund und Ländern getragene Institut stellt am Dienstag (10.00 Uhr) seine Bilanz für das abgelaufene Förderjahr vor. In den ersten neun Monaten 2020 hatte die Bankengruppe ihr Fördervolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf den Rekordwert von 109,1 Milliarden Euro verdoppelt.

«Anglizismus des Jahres» wird bekanntgegeben

BERLIN: Der «Anglizismus des Jahres» wird am Dienstag (9.00 Uhr) bekanntgegeben. Eine Jury rund um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin kürt inzwischen zum elften Mal den ausdrücklich «positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes». Zu den bislang gekürten Anglizismen gehörten «Influencer», «Fake News» und «...for future». Insbesondere Werbung, Wirtschaft und Politik kommen kaum noch ohne Anglizismen, also Begriffe aus dem Englischen und Amerikanischen, aus. Die einen sehen sie als Bereicherung der Muttersprache, andere empfinden sie eher als Bedrohung.

93-Jährige stirbt unterernährt - Plädoyers und Urteil erwartet

HANNOVER: Ein 74-Jähriger soll für den Tod seiner stark unterernährten 93 Jahre alten Mutter verantwortlich sein. Am Dienstag (10.00 Uhr) werden am Amtsgericht Hannover die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Sohn war gerichtlich bestellter Betreuer der demenzkranken Frau, wie aus der Anklage hervorging (Az.: 236 Ls 439/19). Im Dezember 2016 soll er sie aus einer Seniorenresidenz in Hannover in ihre eigene Wohnung geholt haben, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

Leichenfund auf Friedhof: Urteil im Mordprozess gegen junges Paar

HANNOVER: Weil sie einen 28-Jährigen aus Bielefeld mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben sollen, stehen eine 26 Jahre alte Frau und ihr 24 Jahre alter Freund in Hannover vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor, die Leiche sollen sie auf einem Friedhof abgelegt und verscharrt haben. Am Dienstag (15.00 Uhr) wird am Landgericht Hannover das Urteil verkündet (Az.: 96 KLs 18/20).

Borussia Dortmund will erstmals seit 2016/17 ins Pokal-Viertelfinale

BERLIN: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf ein Ende seiner Negativserie im DFB-Pokal-Achtelfinale. Nach zuletzt drei verlorenen Spielen will der BVB mit einem Heimsieg am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Zweitligisten SC Paderborn erstmals seit der Saison 2016/2017 wieder ins Viertelfinale einziehen. Nach dem frühen Ausscheiden von Titelverteidiger FC Bayern München setzt auch Bayer Leverkusen, der gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen klarer Favorit ist (18.30 Uhr), große Hoffnungen auf den erneuten Finaleinzug.

ATP Cup startet: Djokovic, Nadal, Thiem und Medwedew im Einsatz

MELBOURNE: Mit einer Starbesetzung beginnt am Dienstag die zweite Auflage des ATP Cups. In Melbourne sind am ersten Tag des Nationen-Wettbewerbs gleich die Top Vier der Tennis-Welt im Einsatz. Novak Djokovic trifft mit Titelverteidiger Serbien im Auftaktspiel der Deutschland-Gruppe (00.00 Uhr MEZ) auf Kanada. Rafael Nadal spielt mit Vorjahresfinalist Spanien danach in der Rod Laver Arena gegen Gastgeber Australien. Zudem sind Dominic Thiem mit Österreich gegen Italien sowie Daniil Medwedew mit Russland gegen Argentinien aktiv. Das deutsche Team um Alexander Zverev bestreitet seine erste Begegnung am Mittwoch gegen Kanada.