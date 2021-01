Das bringt der Dienstag

Italiens Premier will Rücktritt einreichen - Neue Mehrheit gesucht

ROM: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Dienstag in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Anschießend wolle er mit seinem Plan zu Staatschef Sergio Mattarella gehen, teilte die Regierung in Rom am Montag mit. Conte hatte zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen im Parlament knapp gewonnen. Trotzdem hat seine Minderheitsregierung seither keine stabile Mehrheit mehr im Parlament - besonders nicht in der zweiten Kammer, dem Senat. Am 13. Januar war das seit September 2019 regierende Bündnis durch den Auszug der Kleinpartei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi geplatzt.

Merkel und von der Leyen bei Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums

DAVOS: Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden am Dienstag beim Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums sprechen. Die Tagung ersetzt die traditionelle Jahrestagung in Davos. Ende Mai soll ein zweites persönliches Treffen von Regierungs- und Wirtschaftschefs in Singapur stattfinden. Als weiterer Gast soll der französische Präsident Emmanuel Macron reden.

IWF stellt neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Inmitten der Corona-Krise stellt der Internationale Währungsfonds (IWF) am Dienstag (14.00 Uhr MEZ) eine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Mit Spannung wird dabei erwartet, ob der IWF seinen Ausblick vom Oktober angesichts der Zuspitzung der Pandemie in vielen Industriestaaten erneut nach unten korrigieren wird.

Weiterer «Gruppe Freital»-Prozess - Unterstützer vor Gericht

DRESDEN: Kurz vor Abschluss des zweiten Prozesses gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremen «Gruppe Freital» eröffnet der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden ein weiteres Strafverfahren. Ab Dienstag (10.00 Uhr) müssen sich in dem für Terrorverfahren genutzten speziellen Gerichtsgebäude am Stadtrand zwei Männer und eine Frau aus Freital und Ostsachsen verantworten.

Verteidiger von Markus H. plädieren im Lübcke-Prozess

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke plädieren an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die Verteidiger des wegen Beihilfe angeklagten Markus H. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Er soll den Hauptangeklagten Stephan Ernst politisch beeinflusst und radikalisiert haben.

Urteil für mutmaßlichen IS-Terroristen erwartet

DÜSSELDORF: Im Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen wird am Dienstag (11.00 Uhr) das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts erwartet. Der 31-Jährige hat der Anklage zufolge mit einer Terrorzelle tadschikischer Landsleute Mord- und Terroranschläge in Deutschland und Albanien geplant.

Branche legt Zahlen zum Ausbau von Windrädern an Land vor

BERLIN: Branchenverbände legen am Dienstag (14.00 Uhr) Zahlen zum Ausbau der Windkraft an Land 2020 vor. Erwartet wird, dass zwar im Vergleich zum Vorjahr mehr neue Windenergieanlagen dazukamen - das Jahr 2020 aber dennoch ein schlechtes Ausbaujahr war. 2019 lag der Ausbau auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000.

Verband der Automobilindustrie gibt Ausblick auf 2021

BERLIN: Corona-Krise, Elektro-Boom, ein umstrittenes Gesetz und jüngst der Chip-Mangel: Das neue Jahr startet für die deutsche Autoindustrie ebenso turbulent wie das alte aufgehört hat. Am Dienstag (12.30 Uhr) will der Branchenverband VDA (Verband der Automobilindustrie) einen Ausblick auf die für ihn bestimmenden Themen im Jahr 2021 geben.

E-Commerce-Verband zieht Bilanz des Corona-Jahres 2020

BERLIN: Während Modegeschäfte und Schmuckhändler in den deutschen Innenstädten 2020 massiv unter der Corona-Krise gelitten haben, gehörte der Onlinehandel zu den Gewinnern der Pandemie. Wie groß die Zuwächse der Online-Shops ausfielen und welche Branchen besonders profitierten, darüber will der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin berichten. Weitere Themen der Jahresbilanz des bevh sind die digitale Neuausrichtung des Handels und die Probleme der Innenstädte.

Tod in der Ostsee vorgetäuscht - Plädoyers erwartet

KIEL: Im Prozess um einen versuchten Millionenbetrug durch einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee sollen am Dienstag (09.00 Uhr) die Plädoyers am Kieler Landgericht gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gemeinschaftlich begangenen Versicherungsbetrug in einem besonders schweren Fall vor.

Mordprozess nach tödlicher Messerattacke in Linienbus beginnt

KEMPTEN: Nach einer tödlichen Messerattacke in einem Linienbus im Allgäu startet am Dienstag (09.00 Uhr) ein Mordprozess am Kemptener Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli 2020 mit einem Küchenmesser mehrfach auf seine damals getrennt lebende Ehefrau eingestochen und sie so getötet zu haben (Az. 210 Js 12078/20).