Das bringt der Dienstag

Bund und Länder beraten erneut über weitere Corona-Beschränkungen

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag (14.00) erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wie vor der Schaltkonferenz deutlich wurde, dürfte der vorerst bis Ende Januar vorgesehene Lockdown mit Schließungen zahlreicher Einrichtungen voraussichtlich bis in den Februar hinein verlängert werden.

Anhörungen von Bidens Kandidaten für wichtige Ministerposten im Senat

WASHINGTON: Mehrere Kandidaten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden für wichtige Posten in seinem Kabinett werden am Dienstag in Ausschüssen des US-Senats angehört. Die Anhörungen für die designierte Finanzministerin Janet Yellen und den designierten Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas sind um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) geplant. Am Abend (20.00 Uhr MEZ) wird Bidens Kandidat für das Amt des Außenministers, Antony Blinken, im Auswärtigen Ausschuss der Parlamentskammer erwartet, um 21.00 Uhr MEZ der designierte Verteidigungsminister Lloyd Austin im zuständigen Ausschuss.

Weltwirtschaftsforum stellt jährlichen Risikobericht vor

GENF: Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stellt das Weltwirtschaftsforum (WEF) am Dienstag (10.00 Uhr) seinen Risikobericht vor. Darin beleuchtet die Organisation rund eine Woche vor ihrer traditionellen Jahrestagung die ihrer Einschätzung nach größten Gefahren und Herausforderungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

EU-Finanzminister beraten Maßnahmen gegen faule Kredite

BRÜSSEL: Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag (10.00 Uhr) die gemeinsamen Anstrengungen gegen die Corona-Krise. Zum einen geht es bei der Online-Konferenz um einen Aktionsplan gegen faule Kredite bei den europäischen Banken.

Anwälte fordern für Meghans Klage gegen Zeitung Schnellverfahren

LONDON: Im Rechtsstreit mit dem Verlag der britischen Zeitung «Mail on Sunday», Associated Newspapers, wollen die Anwälte von Herzogin Meghan ein Schnellverfahren erwirken. Bei einer virtuellen Anhörung möchten die Anwälte der Ehefrau von Prinz Harry am Dienstag (10.30 Uhr Ortszeit) vor dem High Court in London darlegen, weshalb ein Schnellverfahren - ein sogenanntes «Summary Judgement» - ihrer Ansicht nach ausreichend ist, um den Fall zu entscheiden.

Mordfall Leonie: Revisionsverfahren gegen Stiefvater beginnt

NEUBRANDENBURG: Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) der Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Vorpommern. Dabei soll die Motivlage des Stiefvaters genauer überprüft werden. Das hatte der Bundesgerichtshof (BGH) angeordnet. Der 29-Jährige war wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung Schutzbefohlener vor einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte Leonie und ihren jüngeren Bruder schwer misshandelt.

BVB und Bayer im Verfolger-Duell - Krisentreffen in Berlin

BERLIN: Für Vize-Meister Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen geht es in der Fußball-Bundesliga im direkten Duell um den Anschluss an die Tabellenspitze. Sowohl der Tabellenvierte aus Dortmund als auch der Tabellendritte Leverkusen brauchen in der Partie des 17. Spieltags am Dienstag (20.30 Uhr) im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Sieg.

Deutsche Handballer wollen gegen Ungarn WM-Gruppensieg klarmachen

GIZEH: Deutschlands Handballer wollen bei der WM mit einem Erfolg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ungarn den Gruppensieg klarmachen und sich eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde schaffen. Nach dem lockeren 43:14-Auftaktsieg gegen Uruguay und der coronabedingten Absage des Spiels gegen Kap Verde steht die DHB-Auswahl im Duell mit dem EM-Neunten des Vorjahres am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) in Gizeh vor ihrem ersten Härtetest.