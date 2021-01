Das bringt der Dienstag

Auslieferung von Moderna-Impfstoff an die Länder beginnt

BERLIN: Gut zwei Wochen nach dem Beginn der Impfungen mit dem ersten in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer beginnt an diesem Dienstag die Auslieferung des zweiten zugelassenen Vakzins der US-Firma Moderna an die Bundesländer und deren Impfzentren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet bis Ende des Quartals mit zwei Millionen Dosen für Deutschland, im Laufe des Jahres mit 50 Millionen Dosen.

Plädoyers der Nebenkläger im Lübcke-Prozess

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke plädieren an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die Vertreter der Nebenklage. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt muss sich der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben.

Audi-Prozess: Aussage von Ex-Chef Stadler erwartet

MÜNCHEN: Rund drei Monate nach Beginn des Betrugsprozesses gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure will sich der prominenteste Angeklagte erstmals selbst äußern. Das Landgericht München erwartet Stadlers Einlassung am Dienstagvormittag (ab 09.15 Uhr). Die drei Motorentwickler sollen mehr als 400.000 Dieselmotoren ab 2008 so manipuliert haben, dass sie zwar Abgastests bestehen, auf der Straße aber mehr Stickoxide ausstoßen.

Neuer Industriepräsident stellt Schwerpunkte vor

BERLIN: Der neue Industriepräsident Siegfried Russwurm will am Dienstag (10.00 Uhr) darlegen, welche Schwerpunkte er in den kommenden Monaten und Jahren setzen will. Der frühere Siemens-Manager ist seit Jahresbeginn Nachfolger von Dieter Kempf als Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Themen dürften neben der aktuellen Lage in der Corona-Krise auch die Digitalisierung sowie der Klimawandel sein.

Bundesamt legt Bevölkerungsdaten vor - Gibt es einen Corona-Effekt?

WIESBADEN: Wie hat sich die Bevölkerungszahl in Deutschland zuletzt entwickelt? Am Dienstag (08.00 Uhr) will das Statistische Bundesamt seine Bevölkerungsschätzung für 2020 veröffentlichen. Interessant ist dabei natürlich, inwieweit es Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gegeben hat.

«Unwort des Jahres» 2020 wird bekannt gegeben

DARMSTADT: Die Jury der sprachkritischen Aktion will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Darmstadt das «Unwort des Jahres» 2020 bekannt geben. Dominierendes Thema der 1826 Einsendungen mit 625 unterschiedlichen Vorschlägen sei die Corona-Pandemie gewesen. 75 der Wörter passen den Angaben nach in eine der vier Unwort-Kriterien.

Volkswagen-Kernmarke zieht Absatzbilanz für Corona-Jahr 2020

WOLFSBURG: Volkswagen berichtet am Dienstag über die Entwicklung der Verkäufe bei seiner Kernmarke im vergangenen Jahr. 2020 war für so gut wie alle Autohersteller von erheblichen Absatzeinbrüchen geprägt, weil die Nachfrage aufgrund der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit vieler privater und geschäftlicher Kunden abrutschte.

Fahrer nach tödlichem Raserunfall wegen Mordes vor Gericht

MÜNCHEN: Ein Autofahrer flieht vor der Polizei, rast in eine Gruppe Jugendlicher, ein 14-Jähriger stirbt. Etwas mehr als ein Jahr nach einem Aufsehen erregenden tödlichen Raserunfall in München beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen den Fahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor.

Träume von Berlin: Bayer und Eintracht ermitteln Cup-Achtelfinalisten

LEVERKUSEN/FRANKFURT: Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ermitteln im Nachholspiel der zweiten Runde am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) den vorletzten Achtelfinalisten im DFB-Pokal. Da auf den Sieger dann mit Regionalligist Rot-Weiss Essen der größte Außenseiter im Wettbewerb wartet, winkt in Gedanken bereits das Viertelfinale.

Deutsche Handballer fliegen zuversichtlich zur WM nach Ägypten

NEUSS: Die deutschen Handballer reisen voller Zuversicht zur Weltmeisterschaft nach Ägypten. Bundestrainer Alfred Gislason fliegt am Dienstagvormittag mit 20 Spielern von Düsseldorf nach Kairo, von wo es mit dem Bus ins Teamhotel nach Gizeh weitergeht. Erster Vorrundengegner der DHB-Auswahl in der Gruppe A ist am kommenden Freitag WM-Neuling Uruguay.