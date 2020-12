Das bringt der Dienstag

«Heller denn je» - Aktion Sternsinger startet

AACHEN: Im Aachener Dom beginnt am Dienstag (11.00 Uhr) die bundesweite Aktion Dreikönigssingen. Wegen der Coronavirus-Pandemie fällt der Start viel kleiner aus als ursprünglich gedacht: Nur zwölf Kinder sind anwesend, wenn die 63. Aktion mit bundesweit 300.000 Sternsingern eröffnet wird. Der Aachener Bischof Helmut Dieser ist auch dabei. Der Gottesdienst wird im Internet übertragen. Das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» in Aachen hat das Motto ausgegeben: «Heller denn je - Die Welt braucht eine frohe Botschaft». Zu Jahresbeginn 2020 hatten die Sternsinger 52,4 Millionen Euro für 1600 Projekte für Kinder gesammelt.

69. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt - Polen außen vor

OBERSTDORF: Mit einem Geisterspringen im WM-Ort Oberstdorf beginnt an diesem Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die 69. Vierschanzentournee der Skispringer. Für den Deutschen Skiverband (DSV) gehen beim Auftakt elf Athleten an den Start. Die besten Chancen werden im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den beiden Weltmeistern Markus Eisenbichler und Karl Geiger zugerechnet. Die Rivalen aus Polen um Olympiasieger Kamil Stoch und Titelverteidiger Dawid Kubacki waren schon vor der Qualifikation raus: Nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka darf das gesamte Team im Allgäu nicht an den Start gehen.

Deutscher Clemens bei Darts-WM im Achtelfinale gegen Polen Ratajski

LONDON: Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London bestreitet Gabriel Clemens an diesem Dienstag (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) als erster Deutscher ein WM-Achtelfinale. Gegner im Alexandra Palace ist der Pole Krzysztof Ratajski, der leicht favorisiert in das Duell geht. Clemens hatte am Sonntag überraschend mit 4:3 Titelverteidiger Peter Wright ausgeschaltet. Sollte sich der 37-Jährige auch für das Viertelfinale qualifizieren, hätte er seinen nächsten Auftritt im «Ally Pally» am Neujahrstag.