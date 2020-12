Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.12.20 | Überblick

Spahn und Wieler äußern sich in Berlin - Maskenverteilung startet

BERLIN: Einen Tag vor Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns wollen sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Dienstag (11.30 Uhr) in Berlin zur «Corona-Lage vor Weihnachten» äußern. An der Pressekonferenz nehmen auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, und die Virologin Sandra Ciesek teil.

EU-Kommission präsentiert Paket gegen Marktmacht von Facebook und Co.

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt am Dienstag (gegen 16.00 Uhr) ein großes Digital-Paket vor, mit dem die Marktmacht von Digital-Konzernen wie Facebook oder Amazon begrenzt werden soll. Mit Vorschlägen für ein Gesetz über digitale Dienste und ein Gesetz über digitale Märkte will die Brüsseler Behörde für fairere Bedingungen im Netz sorgen. Auch die Position von Verbrauchern soll gestärkt werden.

EU-Agrarminister verhandeln über Fischquote und Nährwert-Logo

BRÜSSEL: Die EU-Fischereiminister verhandeln am Dienstag (ab 10 Uhr) Fangquoten für die Nordsee und den Atlantik für das kommende Jahr. Da es bislang noch kein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit ab 2021 gibt, besteht jedoch vor allem für die Nordsee-Quoten große Unsicherheit. Denn noch ist völlig unklar, ob und in welchem Umfang Fischer aus EU-Staaten wie Deutschland oder Frankreich Zugang zu britischen Hoheitsgewässern bekommen.

Oberlandesgericht entscheidet in Lübcke-Prozess über offene Anträge

FRANKFURT/MAIN: Das Oberlandesgericht Frankfurt beschäftigt sich an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mit noch offenen Anträgen etwa auf weitere Zeugenvernehmungen. Auch Fragen des weiteren Fortgangs des Prozesses werden Thema sein, wie das Gericht ankündigte. Ursprünglich sollte das Urteil noch in diesem Jahr fallen. Anfang Dezember hatte der Vorsitzende Richter dies aber als wohl nicht mehr durchführbar bezeichnet.

Verfassungsgericht entscheidet über Kavala-Beschwerde gegen U-Haft

ISTANBUL: Der Kulturmäzen Osman Kavala sitzt seit drei Jahren in türkischer Untersuchungshaft - an diesem Dienstag entscheidet das Verfassungsgericht des Landes über die Beschwerde des 63-Jährigen gegen die Inhaftierung. Sollte die Entscheidung im Sinne Kavalas ausfallen, müsste ein untergeordnetes Gericht diese noch umsetzen - Kavala könnte freikommen. In der Vergangenheit hatte es jedoch immer wieder Fälle gegeben, bei denen sich Gerichte weigerten, eigentlich bindende Entscheidungen des Verfassungsgerichts umzusetzen.

Mann nach Bluttat an Ex-Freundin und ihrer Tochter vor Gericht

STUTTGART: Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihrer neunjährigen Tochter in Allmersbach im Tal (Baden-Württemberg) muss sich der Ex-Freund der Frau vor Gericht verantworten. Der 36-Jährige hatte sich nach der Tat im vergangenen Juni selbst gestellt und gestanden. Er soll nach Angaben der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auch versucht haben, seine damals 38 Jahre alte, getrennt lebende Ehefrau zu ermorden. Das scheiterte allerdings, weil es ihm nicht gelang, in ihre Wohnung einzudringen.

Mord ohne Leiche - Angeklagtem droht Höchststrafe

ESSEN: Im Mordprozess gegen einen 47-jährigen vor dem Essener Schwurgericht wird am Dienstag (13.00 Uhr) mit dem Urteil gerechnet. Der Angeklagte soll im Juni 2019 aus Eifersucht seine Freundin umgebracht haben. Die Leiche der damals 35-Jährigen ist bis heute nicht gefunden worden.

Prozess um tödliche Kollision mit Polizeiauto - Plädoyers erwartet

BERLIN: Im Prozess um den tödlichen Zusammenstoß eines Funkstreifenwagens mit dem Auto einer jungen Frau in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes wird am Dienstag (9.15 Uhr) fortgesetzt. Es wird mit dem Beginn der Plädoyers gerechnet. Angeklagt ist ein 53-jähriger Hauptkommissar. Der Beamte am Steuer des Fahrzeugs soll im Januar 2018 auf dem Weg zu einem Einsatz mit überhöhter Geschwindigkeit in den Wagen der 21-Jährigen gekracht sein, die einparken wollte.

Neuer BVB-Coach Terzic vor Debüt in Bremen - Union in Stuttgart

BERLIN: Edin Terzic muss gleich bei seinem Debüt als Cheftrainer von Borussia Dortmund liefern. Sein verunsichertes Team ist am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen zum Siegen verdammt. Zum Auftakt des zweiten Teils der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga stehen vier Partien auf dem Programm, fünf Spiele folgen am Mittwoch. «Für Nervosität fehlt einfach die Zeit», sagte Terzic. Dortmund ist nach dem 1:5 gegen Stuttgart nur noch Fünfter.

Darts-WM in London startet: Auftakt mit Weltmeister Wright

LONDON: Das wichtigste Darts-Turnier der Welt beginnt. Zum Auftakt der WM in London tritt an diesem Dienstag (ab 19.00 Uhr/Sport1/DAZN) gleich der schottische Titelverteidiger Peter Wright ans Darts-Board. Der bunte Paradiesvogel bekommt es im letzten Spiel des Abends mit dem Sieger der Partie Steve West (England) gegen Amit Gilitwala aus Indien zu tun. West und Gilitwala bestreiten früher am Abend das erste WM-Match. Insgesamt stehen bis zum 3. Januar 95 Matches im Alexandra Palace auf dem Programm.