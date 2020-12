Das bringt der Dienstag

Großbritannien beginnt mit Impfungen gegen Corona

LONDON: Vor allen EU-Staaten will Großbritannien am Dienstag mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona beginnen. Zuerst sollen über 80-Jährige, Mitarbeiter in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal das Mittel des Mainzer Herstellers Biontech und dessen US-Partners Pfizer erhalten. 50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen. Die logistische Herausforderung ist groß, weil das Mittel bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss.

Prozessauftakt gegen inhaftierten Wuppertaler im Urlaubsort Antalya

ISTANBUL: Ein Zahnarzt aus Wuppertal muss sich am Dienstag im türkischen Urlaubsort Antalya unter anderem wegen des Vorwurfs der Präsidentenbeleidigung vor Gericht verantworten. Sein Mandant Kristian B. werde wegen der Corona-Pandemie per Video aus dem Gefängnis an der Verhandlung teilnehmen, sagte sein Anwalt Ahmet Ünal Ersoy der Deutschen Presse-Agentur. Er erwarte, dass sein Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen werde.

Beginn der Haushaltswoche im Bundestag

BERLIN: Vor dem Hintergrund der Corona-Krise beginnt am Dienstag im Bundestag die Haushaltswoche. Zunächst will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Planungen erläutern, bevor dann bis Freitag über die Etats der einzelnen Ressorts beraten wird. Am Mittwoch kommt es zum Ressort des Kanzleramts zur sogenannten Generaldebatte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Am Freitag stimmt der Bundestag dann über den Haushalt 2021 ab.

EuGH-Urteil zu Lohn- und Sozialstandards für entsandte Arbeitnehmer

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof urteilt am Dienstag über die EU-Regeln zum Schutz von entsandten Arbeitnehmern. Ungarn und Polen haben gegen Änderungen der sogenannte Entsenderichtlinie von 2018 geklagt. Die beiden Staaten wollen die Richtlinie kippen. Zentraler Punkt der Reform war das Prinzip, dass EU-Bürger, die vorübergehend in einem anderen EU-Land arbeiten, dort ebenso entlohnt werden müssen wie Einheimische.

Grundschüler gut oder schlecht in Mathe? - Neue TIMSS-Studie

BERLIN: Wie fit sind deutsche Grundschüler in Mathe und Naturwissenschaften - Aufschluss darüber gibt die alle vier Jahre durchgeführte internationale Vergleichsstudie TIMSS. Die aktuellen Ergebnisse werden an diesem Dienstag (10.00 Uhr) vorgestellt. Anders als bei der Pisa-Studie, bei der die Leistungen von 15-Jährigen verglichen werden, geht es hier um Viertklässler. Weltweit nahmen an den TIMSS-Tests im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler teil, in Deutschland beteiligten sich 4900 repräsentativ ausgewählte Grundschüler.

Letzte Plädoyers der Nebenklage im Halle-Prozess

MAGDEBURG: Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle stehen die letzten Plädoyers der Nebenklage an. Dabei sollen am Dienstag (9.30 Uhr) auch zwei Überlebende aus der Synagoge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg das Wort bekommen. Geplant sind außerdem die Schlussvorträge von Vertretern weiterer Überlebender, darunter die der Polizisten, auf die der Attentäter geschossen hatte. 14 der 21 Vertreter der Nebenklage hatten schon an den letzten beiden Prozesstagen plädiert.

Folgt auf die Corona-Krise die Pleitewelle? Insolvenzzahlen 2020

FRANKFURT/NEUSS: Die Pleitewelle ist trotz Corona-Krise bislang ausgeblieben. Mehr noch: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank in den vergangenen Monaten sogar. Staatliche Hilfsmilliarden und Ausnahmeregelungen entspannten die Lage in der Pandemie. An diesem Dienstag (10.30 Uhr) veröffentlicht die Wirtschaftsauskunftei Creditreform auf Basis der Zahlen bis einschließlich November ihre Hochrechnung zu den Unternehmenspleiten in Deutschland im Gesamtjahr 2020.

OLG München entscheidet über Verbot von Pseudonymen auf Facebook

MÜNCHEN: Muss man bei Facebook unter seinem echten Namen auftreten oder sind Pseudonyme erlaubt? Das Oberlandesgericht München verkündet am Dienstag (13.30 Uhr) zwei Entscheidungen zur sogenannten Klarnamenpflicht. Dabei sah es zuletzt gut für Facebook aus: In der mündlichen Verhandlung im September hatten die Richter angedeutet, dass die vom Online-Netzwerk ausgesprochene Verpflichtung zum echten Namen rechtens sein könnte.

Betrugsprozess gegen Verantwortliche bei PIM Gold beginnt

DARMSTADT: Gut ein Jahr nach den Durchsuchungen bei dem mittlerweile insolventen Goldhändler PIM beginnt an diesem Dienstag der Prozess gegen zwei ehemalige führende Mitarbeiter. Die 49 und 52 Jahre alten Männer müssen sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen schweren Betruges verantworten. Laut Anklage soll das Unternehmen im hessischen Heusenstamm von 2016 bis September 2019 mit ihren Kunden Lieferverträge einschließlich Bonusversprechen über Hunderte Kilogramm Gold abgeschlossen, diese aber nicht erfüllt haben.

Rapper Kollegah wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor Gericht

VIERSEN: Gangster-Rapper Kollegah muss wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz an diesem Dienstag (11.30) in Viersen vor Gericht. Polizisten wollen in seinem Wagen eine täuschend echt wirkende Schreckschusspistole entdeckt haben, die unter das Waffenrecht fallen soll. Den dafür benötigten kleinen Waffenschein soll der Musiker aber nicht besessen haben.

Prozess wegen Kindesmissbrauchs via App - Urteil erwartet

DÜSSELDORF: Als angeblich 13-jährige Lisa soll ein 26-Jähriger auf einer Kurzvideo-Plattform reihenweise kleine Mädchen überredet haben, Nacktfotos von sich zu schicken. Am Dienstag (9.30 Uhr) muss sich der Mann nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Das Urteil wird einer Gerichtssprecherin zufolge noch am Dienstag erwartet. Der Verteidiger des Beschuldigten wollte sich im Vorfeld der Verhandlung auf Anfrage nicht zu dem Verfahren äußern.

Europäischer Filmpreis: Mehrtägige Verleihung beginnt

BERLIN: Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander vergeben. Die digitale Verleihung beginnt am Dienstag (20.00 Uhr) mit einer Gesprächsrunde, ab Mittwoch werden die ersten Auszeichnungen verliehen. Am Samstag wird dann der beste europäische Film des Jahres prämiert. Nominiert sind diesmal auch zwei Filme von deutschen Regisseuren - der Liebesfilm «Undine» von Christian Petzold und die Literaturverfilmung «Berlin Alexanderplatz» von Burhan Qurbani.

Leipzig und Dortmund beschließen Gruppenspiele in Champions League

LEIPZIG/ST. PETERSBURG: Die Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund beschließen an diesem Dienstag ihre Gruppenspiele in der Champions League. Dabei geht es vor allem für die Leipziger noch um sehr viel. Mit einem Sieg im Heimspiel (21.00 Uhr/Sky) gegen Manchester United qualifiziert sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann wie im Vorjahr für das Achtelfinale. Bei einer Niederlage droht in der Gruppe H Platz drei und der Abstieg in die Europa League. Vor dem letzten Spieltag haben Leipzig, Manchester und Paris Saint-Germain jeweils neun Punkte.