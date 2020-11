Das bringt der Dienstag

Afghanistan braucht auf dem Weg zur Unabhängigkeit mehr Milliarden

GENF: Afghanistan hofft bei einer Geberkonferenz am Dienstag trotz coronageschwächten Staatshaushalten weltweit auf großzügige Finanzzusagen. Die Regierung werde in Genf darlegen, wie sie den Frieden sichern und die Wirtschaft ankurbeln will, kündigten Regierungsvertreter an. Ziel ist, dass Afghanistan in vier Jahren auf eigenen Beinen stehen kann. 2016 waren bei einer Geberkonferenz in Brüssel für vier Jahre gut 15 Milliarden Dollar zusammengekommen. Diplomaten rechnen nun mit deutlich weniger Zusagen.

Prozess um «Tiergarten-Mord» geht mit wichtigen Zeugen weiter

BERLIN: Im Prozess um den mutmaßlichen Mord im Auftrag Russlands in Berlin-Moabit sollen am Dienstag (09.00 Uhr) Zeugen aussagen, die die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gebracht haben. Die beiden Jugendlichen hatten am 23. August 2019 beobachtet, wie ein Mann ein Fahrrad, eine Perücke und weitere Gegenstände in die Spree warf. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann festnahm.

Mord an Journalist Khashoggi - Prozess in Türkei geht weiter

ISTANBUL: Zwei Jahre nach dem brutalen Mord an dem saudi-arabischen regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi geht eine Verhandlung zu dem Fall in der Türkei weiter. Am Dienstag kommt ein Gericht in Istanbul zum zweiten Mal im Prozess gegen mehrere Verdächtige zusammen. Die Verhandlung wird unter anderem von der Organisation Reporter ohne Grenzen beobachtet.

Deutsche Wirtschaft erholt sich - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft ist nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr im dritten Quartal wieder in Schwung gekommen. Details zur Wirtschaftsentwicklung im Zeitraum Juli bis September gibt das Statistischen Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) bekannt. Nach vorläufigen Daten der Wiesbadener Behörde war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent gewachsen. Im März und April hatten infolge der Pandemiebekämpfung weite Teile der Wirtschaft faktisch stillgestanden.

Spielwarenbranche trotzt der Corona-Krise

NÜRNBERG: Die Spielwarenbranche erwartet trotz der Corona-Krise ein gutes Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze könnten auf Vorjahresniveau liegen, sagte Ulrich Brobeil vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie in Nürnberg. Die Spielwarenbranche zähle zu den Gewinnern der Pandemie. «Die Entwicklung zeigt erneut, dass an Spielzeug nicht gespart wird.» Umsatzzahlen für 2020 und einen Ausblick aufs kommende Jahr wollen Hersteller und Händler am Dienstag (11.00 Uhr) auf einer virtuellen Pressekonferenz vorstellen.

Bekommt der Dax Zuwachs? Deutsche Börse stellt neue Regeln vor

FRANKFURT/MAIN: Im Zuge des Wirecard-Bilanzskandals musste sich auch die Deutsche Börse kritische Fragen gefallen lassen. Sind die Regeln für den Leitindex Dax streng genug, wenn ein als Börsenstar gefeiertes Unternehmen nach nicht einmal zwei Jahren wieder aus dem Deutschen Aktienindex fliegt? Braucht es zudem nicht schärfere Sanktionen, wenn börsennotierte Unternehmen Finanzberichte zu spät veröffentlichen?

Vier Zeugenaussagen im Lübcke-Prozess zu Messerattacke auf Flüchtling

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagen an diesem Dienstag (10.00 Uhr) vier Zeugen aus. Dabei geht es um einen weiteren Anklagepunkt gegen den 47 Jahre alten Deutschen Stephan Ernst: den Messerangriff auf einen irakischen Flüchtling im Jahr 2016. Der heute 27 Jahre alte Mann war bei dem Angriff unweit einer Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt worden.

Doch Sicherungsverwahrung? Urteil im Staufen-Missbrauchsfall erwartet

FREIBURG: Im neuerlichen Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen aus Staufen will das Freiburger Landgericht entscheiden, ob gegen den Angeklagten doch noch Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Das Urteil soll am Dienstag (ab 9.00 Uhr) verkündet werden. Der Spanier war 2018 wegen schwerer Vergewaltigung des zur Tatzeit neunjährigen Jungen, Kindesmisshandlung und Zwangsprostitution zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Entscheidung über NPD-Klage gegen Niedersachsens Regierungschef

BÜCKEBURG: Im Streit um NPD-kritische Äußerungen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil verkündet der Staatsgerichtshof des Landes am Dienstag (10.30 Uhr) seine Entscheidung. Die rechtsextreme NPD wirft dem SPD-Politiker vor, Ende 2019 mit Aussagen zu einer NPD-Demo auf Twitter gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen zu haben.

Dortmund und Leipzig mit guter Ausgangslage in der Champions League

BERLIN: Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig können am Dienstag (21.00 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Der BVB wäre mit einem Sieg gegen den FC Brügge bei dann fünf Punkten Vorsprung fast schon durch. Für Leipzig geht es im Spiel bei Paris Saint-Germain darum, den Drei-Punkte-Vorsprung auf das Team von Trainer Thomas Tuchel zu halten. Allerdings wird es diesmal wohl schwerer als beim 2:1 im Hinspiel, denn die PSG-Superstars Kylian Mbappé und Neymar sind wieder dabei.