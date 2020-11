Das bringt der Dienstag

Merkel berät mit Kurz und Macron Kampf gegen islamistischen Terror

BRÜSSEL/BERLIN: Nach den Anschlägen in Dresden, Paris, Nizza und Wien wollen Deutschland, Frankreich und Österreich am Dienstag mit der EU-Spitze über eine Initiative gegen islamistischen Terror beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt dazu an einer für den Nachmittag (15.00 Uhr) geplanten Videokonferenz teil.

Ungarns Parlament beschließt Gefahrennotstand für 90 Tage

BUDAPEST: Das ungarische Parlament entscheidet am Dienstag wegen der Corona-Pandemie über die Verlängerung des Gefahrennotstands für 90 Tage. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte ihn vergangene Woche zunächst für zunächst 15 Tage verhängt, wie es die Verfassung erlaubt. Das Parlament soll Orban nun weitere 90 Tage freie Hand geben, um die sich ausbreitende Pandemie auf dem Verordnungsweg zu bekämpfen. Die Opposition hat bereits ihre Zustimmung für die befristete Maßnahme zugesichert.

Islamkonferenz mit Seehofer - Neue Prediger für deutsche Moscheen

BERLIN: Die Deutsche Islam Konferenz beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Frage, wer in deutschen Moscheen in welcher Sprache predigen soll. Eröffnet wird die Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfindet, am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Arbeitskreis Steuerschätzungen beginnt mit Beratungen

BERLIN: Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise kommt der Arbeitskreis Steuerschätzungen von Dienstag an zu digitalen Beratungen zusammen. Am Donnerstag gibt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ergebnisse bekannt. Ausschläge nach oben oder unten im Vergleich zu den bisherigen Annahmen könnten Einfluss haben auf die laufenden parlamentarischen Beratungen über den Haushalt 2021.

Polizisten und Arbeitskollege als Zeugen in Lübcke-Prozess

FRANKFURT/MAIN: Als Zeugen im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke werden an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) zwei Polizisten vernommen. Zudem wollen die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main einen früheren Arbeitskollegen der beiden Angeklagten befragen. Der Deutsche Stephan Ernst soll den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 erschossen haben. Dazu hat der Hauptangeklagte drei unterschiedliche Geständnisse abgelegt.

Bundespräsident trifft sich mit Covid-19-Genesenen

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich am Dienstag (11.00 Uhr) mit Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten und nach einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen sind. Ein Mann und eine Frau, die die Krankheit überstanden haben, sind persönlich im Schloss Bellevue in Berlin zu Gast. Drei weitere Covid-19-Genesene sind per Videostream zugeschaltet.

Quartalszahlen von Biontech kurz vor Antrag für Corona-Impfstoff

MAINZ: Einen Tag nach der Veröffentlichung vielversprechender Zwischenergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff legt das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech an diesem Dienstag Geschäftszahlen zum dritten Quartal vor. Außerdem will Biontech um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz «Informationen zum operativen Fortschritt» geben, wie es hieß. Das Mainzer Unternehmen und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag mitgeteilt, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19.

Höhenflug der Deutschen Post DHL geht weiter - Zahlen für 3. Quartal

BONN: Dank boomenden Online-Handels setzt sich der Höhenflug der Deutschen Post DHL fort. Bereits vor gut einem Monat hatte der Bonner Konzern seine Gewinnprognose für dieses Jahr angehoben, an diesem Dienstag (7.00 Uhr) gibt der Gelbe Riese weitere Zahlen zum dritten Quartal bekannt. Grund für die guten Geschäfte sind die weiter anziehende Nachfrage nach Paketversand und ein lukratives Expressgeschäft. Bis Jahresende soll das Betriebsergebnis bei mindestens 4,1 Milliarden Euro liegen, zuvor war man nur von einem Mindestwert von 3,5 Milliarden Euro ausgegangen. Konzernchef Frank Appel äußert sich am Dienstag zu den Perspektiven der Firma.

Siemens Energy legt erstmals Jahreszahlen vor

MÜNCHEN: Erstmals seit dem Börsengang und der Abspaltung vom Mutterkonzern legt Siemens Energy am Dienstag Jahreszahlen vor. Der neue Konzern mit seinen rund 90.000 Mitarbeitern sieht sich vor großen Aufgaben. Zwar ist er mit einem großen Auftragsbestand in die Eigenständigkeit gestartet, der ihn in der Corona-Krise stabilisiert, doch mittelfristig muss er den Wandel des Energiemarktes bewältigen.

Gewalt unter (Ex-)Partnern: Giffey und BKA stellen neue Zahlen vor

BERLIN: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey stellt am Dienstag (14.00 Uhr) zusammen mit dem Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, neue Zahlen zur Gewalt durch Partner oder Ex-Partner vor. Dabei geht es um Delikte von Stalking, Bedrohung und Nötigung über Körperverletzung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Zwangsprostitution bis zu Mord und Totschlag.

Erster öffentlicher Prozess zur Krawallnacht von Stuttgart

STUTTGART: Nach ersten Verhandlungen hinter verschlossenen Türen steht nun erstmals ein mutmaßlicher Beteiligter der Stuttgarter Krawallnacht öffentlich vor Gericht. Am Dienstag (9.00 Uhr) muss sich der 18-Jährige vor dem Stuttgarter Jugendschöffengericht verantworten. Er soll bei den Randalen im vergangenen Juni die Heckscheibe eines Polizeiautos eingeschlagen haben, auch zwei Seitenscheiben habe er zertrümmert, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts. Mit einem Urteil wird noch am Dienstagvormittag gerechnet.

Mann tötet demenzkranke Ehefrau - Prozess gegen 92-Jährigen startet

WÜRZBURG: Weil er nach 70 Jahren Ehe seine demenzkranke Frau tötete, muss sich ein 92-Jähriger ab Dienstag (9.00 Uhr) wegen Totschlags vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Mann aus Aussichtslosigkeit gehandelt hat - weil er mit seiner Frau kein gemeinsames Leben in Gesundheit und Selbstbestimmung führen konnte. Denn die 91-Jährige wäre wegen ihrer fortschreitenden Krankheit in ein Heim gekommen.

Nominierungen für Europäischen Filmpreis werden vorgestellt

SEVILLA/BERLIN: Die Europäische Filmakademie will am Dienstag (12.00 Uhr) bekanntgeben, wer Chancen auf den Europäischen Filmpreis hat. Die Nominierungen werden per Livestream aus dem spanischen Sevilla veröffentlicht. Die Preisträger selbst sollen dann im Dezember an mehreren Abenden verkündet werden. In der Vorauswahl sind auch mehrere Filme mit deutscher Beteiligung.