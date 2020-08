Das bringt der Dienstag

Written by: Redaktion (dpa)

Koalitionsspitzen beraten Corona, Kurzarbeitergeld und Wahlrecht

BERLIN: Kurzarbeitergeld, Corona-Zahlen, Wahlrecht, Sicherheitsgesetze: Die schwarz-roten Koalitionsspitzen kommen an diesem Dienstag (15.00 Uhr) erstmals nach der Sommerpause wieder zu Beratungen im Kanzleramt zusammen. Im Zentrum der Gespräche der Partei- und Fraktionsführungen von CDU, CSU und SPD bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) steht die Bewältigung der Corona-Pandemie. In Zusammenhang mit Familienfeiern und Reiserückkehrern steigt die Zahl von Corona-Neuinfektionen wieder an.

Deutscher Fiskus in den roten Zahlen? - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Sinkende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben: Der historische Konjunktureinbruch in der Corona-Krise hat Folgen für die Staatskasse. Ob der deutsche Fiskus im ersten Halbjahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen hat, teilt das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) mit. Zugleich gibt die Wiesbadener Behörde Details zur Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal bekannt. Nach ersten Daten war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 10,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal eingebrochen.

Gewerkschaften legen Forderungen für öffentlichen Dienst vor

BERLIN: Die Gewerkschaften wollen an diesem Dienstag in Berlin ihre Forderungen für die künftigen Einkommen von bis zu 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beschließen. Damit läuten Verdi, der Beamtenbund dbb und weitere Gewerkschaften die Tarifrunde für Bund und Kommunen ein. Die Forderungen sollen um 14.00 Uhr bekanntgegeben werden. Bei der jüngsten Tarifrunde hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften im April 2018 insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bis März 2020 vereinbart.

Streit um Erdgas: Maas reist als Vermittler nach Athen und Ankara

ATHEN/ANKARA: Bundesaußenminister Heiko Maas will im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei vermitteln. Zunächst trifft der SPD-Politiker am Dienstag in Athen den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Dann reist er zu einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Ankara. Deutschland bemüht sich darum, dass griechische und türkische Regierung einen direkten Dialog miteinander beginnen.

Völkermord von Srebrenica: Ex-General Mladic erneut vor UN-Tribunal

DEN HAAG: Mehr als 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica muss sich erneut einer der Hauptverantwortlichen, der serbische Ex-General Ratko Mladic, den Richtern stellen. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt an diesem Dienstag der Berufungsprozess gegen den 77-Jährigen. In erster Instanz war Mladic 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 1995 hatten der General und seine Truppen die UN-Schutzzone Srebrenica überrannt. Mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen wurden ermordet.

Christchurch-Prozess: Gericht setzt Anhörung fort

CHRISTCHURCH: Vor einem Gericht im neuseeländischen Christchurch wird an diesem Dienstag (10.00 Uhr Ortszeit, 00.00 Uhr MESZ) die Anhörung von Opfern des Anschlags auf zwei Moscheen mit insgesamt 51 Todesopfern fortgesetzt. Für die Verlesung von mehreren Dutzend Erklärungen sind vier Tage angesetzt. Voraussichtlich am Donnerstag soll das Urteil verkündet werden. Dem 29 Jahre alten Angeklagten Brenton Tarrant, einem Rechtsextremisten aus Australien, droht lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung.

Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Prozess beginnt in Wiesbaden

WIESBADEN: Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Wiesbaden ein Prozess gegen einen 39-Jährigen. Der Angeklagte soll seine leiblichen Kinder, darunter ein Säugling, und ein Stiefkind sexuell missbraucht sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt haben. Die Anklage umfasst 291 Taten zwischen Januar 2014 und Oktober 2019. Sie lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch sowie Verbreitung von Kinderpornografie.

Urteil im Prozess um Axtangriff auf Nebenbuhler erwartet

ROSTOCK: Im Prozess um einen Angriff mit einer Axt auf einen vermeintlichen Nebenbuhler wird am Dienstag (14.00 Uhr) im Landgericht Rostock das Urteil erwartet. Der 36-Jährige soll im Dezember 2019 auf einer Straße in Teterow (Landkreis Rostock) mit erhobener Axt auf einen anderen Mann zugelaufen sein. Er habe dabei die Absicht gehabt, dessen Schädel zu spalten.

Medizinischer Dienst legt Bericht zu Selbstzahlerleistungen vor

BERLIN: Ob Reiseimpfung, Krebsvorsorgeuntersuchung oder Antikörpertests auf Covid-19: In etlichen Fällen müssen Patienten Zusatzleistungen selbst zahlen. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) veröffentlicht am Dienstag (11.00 Uhr) seinen diesjährigen Bericht zu sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen.

Löw nominiert ersten Kader nach Corona-Zwangspause

FRANKFURT/MAIN: Mehr als neun Monate nach dem jüngsten Länderspiel nominiert Joachim Löw am Dienstag seinen Kader für den Neu-Start der Fußball-Nationalmannschaft nach der Corona-Zwangspause. In seinem Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz verzichtet der Bundestrainer freiwillig auf die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auch die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen Sonderurlaub.