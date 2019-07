Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

EU-Parlament stimmt über von der Leyen als Kommissionspräsidentin ab

STRAßBURG (dpa) - Das Europaparlament stimmt über Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der EU-Kommission ab.



Vor der Wahl soll die CDU-Politikerin am Dienstag (09.00 Uhr) eine Rede im Plenum in Straßburg halten. Anschließend ist eine öffentliche Debatte geplant, bevor sich die Fraktionen zu internen Gesprächen zurückziehen könnten. Der Beginn der geheimen Abstimmung ist dann für den Abend (18.00 Uhr) angesetzt.

Der Mond verfinstert sich - Spektakel vor allem im Süden zu sehen

OFFENBACH (dpa) - Schaulustige können in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über Deutschland wieder eine partielle Mondfinsternis beobachten.



Zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 1.00 Uhr am Mittwoch liegen Teile des Erdtrabanten im Kernschatten der Erde und der Mond wird rostrot am Himmel schimmern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden vor allem im Süden Deutschlands Schaulustige das kosmische Spektakel beobachten können.

Prozesse gegen Deniz Yücel und Peter Steudtner gehen in Türkei weiter

ISTANBUL (dpa) - Die Prozesse wegen Terrorvorwürfen gegen den «Welt»-Journalisten Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner gehen am Dienstag in der Türkei weiter.



Steudtners Verfahren wird um 8.30 Uhr MESZ im Istanbuler Gericht Caglayan fortgesetzt, Yücels Verfahren im selben Gerichtsgebäude um 9.50 Uhr MESZ. Steudtners Anwalt Murat Boduroglu sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Staatsanwalt sei ausgetauscht worden, er erwarte deshalb eine Vertagung des Verfahrens gegen den Menschenrechtler.

Hoffnungsträger Wellbrock bei der Schwimm-WM im Fokus

GWANGJU (dpa) - Der fünfte Tag der Schwimm-WM in Südkorea steht aus deutscher Sicht ganz im Zeichen von Langstreckenspezialist Florian Wellbrock.



Der 21 Jahre alte Magdeburger will im Freiwasser-Rennen über zehn Kilometer (01.00 Uhr/MESZ) in Yeosu eine Medaille holen und zählt sogar zu den Goldfavoriten.

CHIO in Aachen: Das berühmteste Reitturnier der Welt beginnt

AACHEN (dpa) - Beim CHIO in Aachen stehen an diesem Dienstag das erste Springen und die Eröffnungsfeier auf dem Programm.



Erste Höhepunkte des berühmtesten Reitturniers der Welt sind am Mittwoch der Preis von Europa und am Folgetag der Nationenpreis. Unter Flutlicht treten am Donnerstagabend vor 40.000 Zuschauern acht Nationalmannschaften gegeneinander an.