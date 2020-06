Das bringt der Dienstag

Start für offizielle Corona-Warn-App

BERLIN: Im Kampf gegen das Coronavirus startet am Dienstag die lange geplante staatliche Warn-App für Smartphones. Die Anwendung im Auftrag des Bundes soll freiwillig sein und das Nachverfolgen von Infektionen erleichtern. Die Corona-App soll am Vormittag (10.30 Uhr) von der Bundesregierung, dem Robert Koch-Institut und den beauftragten Unternehmen SAP und Deutsche Telekom vorgestellt werden. Die Anwendung war bereits in der Nacht zum Herunterladen verfügbar.

Prozess gegen mutmaßlichen Lübcke-Mörder startet

FRANKFURT/MAIN: Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) in Frankfurt. Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts muss sich dann der 46-jährige Stephan E. aus Kassel verantworten. Er soll Lübcke vor einem Jahr auf dessen Terrasse erschossen haben, weil sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge eingesetzt hatte.

Maas reist kurz nach der Grenzöffnung nach Polen

BERLIN: Kurz nach der Öffnung der monatelang geschlossenen Grenze zu Polen reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in das Nachbarland. In einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz wird es neben der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch um andere europapolitische Themen mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gehen, die am 1. Juli beginnt.

Inflation schwächt sich weiter ab - Bundesamt gibt Mai-Daten bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland ist im Mai in der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren gesunken. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag die Jahresteuerungsrate bei 0,6 Prozent. Es war der niedrigste Wert seit September 2016. Die endgültigen Daten gibt die Wiesbadener Behörde am Dienstag (08.00 Uhr) bekannt.

BGH verhandelt über Recht auf Vergessen im Netz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich am Dienstag (09.30 Uhr) erneut mit dem «Recht auf Vergessen» im Internet. Verhandelt werden gleich zwei Klagen gegen Google: Zum einen will der Ex-Regionalchef eines Wohlfahrtsverbandes erreichen, dass bei der Suche nach seinem Namen keine älteren negativen Presseberichte über ihn mehr erscheinen.

Teslas «Autopilot»-Werbung vor Gericht

MÜNCHEN: Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs wirft Tesla «irreführende Werbung» vor. Der Elektroauto-Hersteller wirbt für das Fahrerassistenzsystem seines «Model 3» mit Aussagen wie «Autopilot inklusive» und «Volles Potenzial für autonomes Fahren». Die Wettbewerbszentrale hat Tesla deshalb vor dem Landgericht München auf Unterlassung verklagt.

«Mobilfunkgipfel» soll das Stopfen von Funklöchern voranbringen

BERLIN: Die Bundesregierung will bei einem zweiten «Mobilfunkgipfel» ihre Pläne zum Schließen von Funklöchern in Deutschland voranbringen. Dazu beraten am Dienstag in Berlin unter anderem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit Anbietern und Vertretern der Kommunen. Ergebnisse sollen um 14.00 Uhr vorgestellt werden.

Gesundheitspersonal in Frankreich protestiert - Macron besucht Fabrik

PARIS: Nach einer Entspannung in der Corona-Krise wollen Angehörige von Gesundheitsberufen am Dienstag in mehreren französischen Städten demonstrieren. Während der Covid-19-Pandemie geriet das Gesundheitssystem im Land an seine Grenzen. Premier Édouard Philippe hatte dem Krankenhauspersonal bereits spürbare Gehaltserhöhungen versprochen.

Besitz von Kinderpornografie - Gericht entscheidet über JVA-Beamten

LEIPZIG/DÜSSELDORF: Der angestrebte Rauswurf eines Justizvollzugsbeamten wegen des Besitzes von Kinderpornografie beschäftigt am Dienstag (12.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht. Die Leipziger Richter müssen entscheiden, ob das Land Nordrhein-Westfalen den Mann aus dem Beamtenverhältnis entfernen darf.

Bayern können 30. Meistertitel einfahren - Paderborn droht Abstieg

BERLIN: Der FC Bayern kann am Dienstag seinen 30. Meistertitel perfekt machen. Ein Sieg der Münchner am 32. Bundesliga-Spieltag gegen den Vorletzten Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) würde zwei Tage vor Saisonende den sicheren Titelgewinn bedeuten. Im Tabellenkeller wäre der Abstieg der Paderborner im Falle einer Niederlage beim 1. FC Union Berlin (20.30 Uhr/Sky) beschlossene Sache.

Oetker-Konzern legt Geschäftszahlen für 2019 vor

BIELEFELD: Der Bielefelder Oetker-Konzern legt am Dienstag Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Das Familienunternehmen steckt seit einigen Jahren in einem Umbauprozess. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die Oetker-Gruppe mit ihren rund 31.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro erwirtschaftet.