Das bringt der Dienstag

Bundesverfassungsgericht urteilt über AfD-Klage gegen Seehofer

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil über eine Klage der AfD gegen Innenminister Horst Seehofer (CSU). Es geht um ein Interview, das Seehofer im September 2018 der Deutschen Presse-Agentur gegeben hatte. Darin hatte er das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion gegenüber dem Bundespräsidenten unter anderem als «staatszersetzend» bezeichnet.

George Floyd wird beigesetzt

WASHINGTON: Gut zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz wird der Afroamerikaner George Floyd am Dienstag in Pearland bei Houston beigesetzt. Zuvor nehmen die Familie und geladene Gäste in der texanischen Metropole Houston an einem Trauergottesdienst (ab 18.00 MESZ) teil. Am Montag gab es für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, am Sarg von Floyd in Houston Abschied zu nehmen. Der 46-Jährige war am 25. Mai in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Seitdem kommt es landesweit zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, die auch US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen.

Antidiskriminierungsstelle legt Jahresbericht vor

BERLIN: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes legt am Dienstag (10.00 Uhr) ihren Jahresbericht vor. Er listet auf, in wie vielen Fällen im vergangenen Jahr sich Menschen an das Beratungsteam der Stelle gewandt haben, weil sie aus rassistischen Gründen, wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder der Religion diskriminiert wurden. Die Antidiskriminierungsstelle hilft in solchen Fällen auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und gibt rechtliche Auskünfte, holt Stellungnahmen der Gegenseite ein oder vermittelt gütliche Einigungen.

Polen: Disziplinarkammer verhandelt über Richter-Immunität

WARSCHAU: Die umstrittene Disziplinarkammer des Obersten Gerichts in Polen befasst sich am Dienstag mit der möglichen Aufhebung der Immunität eines regierungskritischen Richters. Die Richtervereinigung «Iustitia» hat aus diesem Anlass zu landesweiten Protestaktionen aufgerufen. Anders als in Deutschland genießen Richter und Staatsanwälte in Polen Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung, die nur unter bestimmten Bedingungen aufgehoben werden kann.

Export bricht in Corona-Krise ein - Bundesamt veröffentlicht Daten

WIESBADEN: Die Corona-Krise setzt Deutschlands Exportwirtschaft hart zu. Bereits im März - zu Beginn der Ausbreitung der Pandemie in Europa - brachen die Ausfuhren ein. Wirtschaftsverbände rechnen in den kommenden Monaten mit einem noch stärkeren Absturz. Das Statistische Bundesamt gibt am Dienstag (8.00 Uhr) die April-Zahlen bekannt.

EU-Finanzminister beraten Milliardenplan gegen die Corona-Krise

BRÜSSEL: Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag (Beginn 15.00 Uhr) den 750-Milliarden-Euro-Plan der EU-Kommission zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Hilfen aus Brüssel konkret gebraucht werden und ob Krisenstaaten im Gegenzug Reformen zusagen müssen. Zudem soll besprochen werden, wie die bereits beschlossenen Hilfsmaßnahmen gegen die Wirtschaftskrise anlaufen.

Frankreichs Regierung stellt Rettungsplan für die Luftfahrt vor

PARIS: Frankreichs Regierung will einen Hilfsplan für die wegen Corona in die Krise geratene Luftfahrtbranche vorstellen. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire wird die Pläne am Dienstag (9.00 Uhr) präsentieren. Die Luftfahrtbranche ist ein extrem wichtiger Industriezweig in Frankreich - knapp 200.000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt, davon allein 48.000 bei Airbus.

Salzburger Festspiele wegen Corona-Krise mit geändertem Programm

SALZBURG: Die Salzburger Festspiele geben am Dienstag Einzelheiten zum diesjährigen Ablauf und zum Programm bekannt. Trotz der Corona-Krise soll das weltgrößte Klassik-Festival im August stattfinden, wenn auch in deutlich abgespeckter Form und unter besonderen Hygienevorschriften. Statt 200 Vorstellungen an 16 Spielstätten sind rund 90 Vorstellungen an höchstens sechs Spielstätten geplant. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden. Die Festspiele feiern 2020 ihr 100-jähriges Bestehen.

Schloss Sanssouci und das Neue Palais wieder geöffnet

POTSDAM: Nach der kompletten Schließung der preußischen Schlösser in Brandenburg und Berlin wegen der Corona-Pandemie werden die Herrscherhäuser im Welterbepark Sanssouci wieder geöffnet. Von Dienstag (10.00 Uhr) an kann das Schloss Sanssouci wieder zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, am Mittwoch folgt das Neue Palais, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten mitteilte.

Steinmeier spricht mit Vertretern der Film- und Kinobranche

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich an diesem Dienstag (11.00 Uhr) über die Lage der Kultur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie informieren. «Kultur ist Lebensmittel - Überleben der Kultur in der Corona-Krise» - unter diesem Motto spricht der Bundespräsident mit dem Regisseur Andreas Dresen («Gundermann») und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater, Christian Bräuer, im Berliner Kino International.

Leverkusen im Pokal-Halbfinale gegen Saarbrücken haushoher Favorit

VÖLKLINGEN: Auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Kai Havertz geht Bundesligist Bayer Leverkusen als haushoher Favorit am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in das erste Halbfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken. Der als Aufsteiger feststehende Viertligist aus dem Saarland hat wegen des Saison-Abbruchs in der Regionalliga seit drei Monaten kein Spiel absolviert und muss zudem auf seine Zuschauer verzichten.

Tennis-Serie des DTB beginnt - Struff als Favorit am Start

NEUSS: Mitten in der wegen der Coronavirus-Pandemie weltweit pausierenden Tour startet der Deutsche Tennis-Bund an diesem Dienstag seine mehrwöchige Turnierserie. In Großhesselohe und Neuss beginnen um 10.00 Uhr die ersten Vorrundengruppen. Unter anderem ist in Neuss Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff dabei. Mit der Turnierserie will der Verband seinen Spielern die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln.