Das bringt der Dienstag

Landesregierungen beraten über Corona-Lockerungen

ERFURT: Nach dem viel kritisierten Vorstoß von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will die Landesregierung am Dienstag über weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen beraten. Der Linke-Politiker hatte erklärt, er wolle im Juni den allgemeinen Lockdown beenden und auf landesweite Schutzvorschriften verzichten. An deren Stelle sollen lokale Regelungen treten, abhängig vom Infektionsgeschehen. Auch in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin beraten die jeweiligen Landesregierungen am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

Karlsruhe verkündet Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen. Konkret geht es um die Aufteilung von Betriebsrenten bei einer Scheidung. Die Frage ist, ob Frauen bei der Berechnung ihrer Ansprüche systematisch benachteiligt werden.

GfK gibt Daten zum Konsumklima bekannt

NÜRNBERG: Die Konsumforscher des Nürnberger Unternehmens GfK geben am Dienstag ihre Daten zum Konsumklima bekannt. Im vergangenen Monat war der Wert inmitten der Corona-Pandemie auf ein historisches Tief abgestürzt. Das Verhalten der Verbraucher war durch die Angst vor Arbeitsplatzverlust und einer schweren Rezession geprägt. Nach der Öffnung von Läden, Außenrestaurants und anderen Teilen des öffentlichen Lebens hoffen Experten nun auf eine leichte Entlastung.

Online-Hauptversammlung beim Flughafenbetreiber Fraport

FRANKFURT/MAIN: In schwierigen Zeiten findet beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die erste Online-Hauptversammlung der Unternehmensgeschichte statt. Wie die Fluggesellschaften ist auch die Infrastruktur des Luftverkehrs von der Corona-Krise und den nachfolgenden Flugbeschränkungen hart getroffen.

Aussage des Angeklagten im Fall Fritz von Weizsäcker erwartet

BERLIN: Der Prozess um die tödliche Messerattacke gegen den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker wird am Dienstag (9.30 Uhr) am Landgericht der Hauptstadt fortgesetzt. Erwartet wird für den zweiten Verhandlungstag eine Aussage des Angeklagten. Dem 57-Jährigen wird Mord sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt.

Kollegen vergiftet? Prozess gegen Krankenschwester wird fortgesetzt

GIEßEN: Vor dem Landgericht Gießen geht am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine Krankenschwester weiter, die mehrere Kollegen mit Medikamenten vergiftet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 54-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor.

Urteil wegen Tötung der eigenen Kinder erwartet: Mord oder Totschlag?

DRESDEN: In einem Dresdner Prozess gegen einen Mann wegen der Tötung seiner Kinder und einer Attacke auf deren Mutter wird am Dienstag (11.00 Uhr) das Urteil verkündet. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts muss entscheiden, ob der 56-Jährige nach der Trennung seiner Frau den Mord am 9. Mai 2019 in seiner Dresdner Wohnung geplant hat oder ob es Totschlag war.

Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach erwartet

MOERS: Im bundesweiten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird am Dienstag (9.30 Uhr) das für Nordrhein-Westfalen erste Urteil erwartet. Angeklagt im niederrheinischen Moers ist ein 27 Jahre alter Bundeswehrsoldat. Er soll insgesamt vier kleine Kinder in mehr als 30 Fällen missbraucht haben. Außerdem soll er einige Male Videos und Aufnahmen von den Taten gemacht und mit anderen getauscht haben.

Oberlandesgericht verhandelt über Kuhglockenstreit

HOLZKIRCHEN: Ein Kuhglockenstreit im oberbayerischen Holzkirchen beschäftigt am Dienstag erneut das Oberlandesgericht (OLG) München. Ein Ehepaar in der Gemeinde fühlt sich von den Glocken der Kühe auf der angrenzenden Weide gestört und will gerichtlich ein Ende des Geläutes erreichen. Erstmals wollen die Richter sich selbst von der Lage überzeugen und am Vormittag zu einer Hörprobe zum Anwesen des Ehepaares kommen.

Gipfeltreffen in Dortmund - Leverkusen und Gladbach im Fernduell

BERLIN: Vorentscheidung im Titelrennen der Fußball-Bundesliga oder neue Spannung: Am Dienstag (18.30 Uhr) kommt es zum deutschen Clasico zwischen Verfolger Borussia Dortmund und dem deutschen Meister FC Bayern München. Bei nur vier Punkten Rückstand könnte der Tabellenzweite BVB dem Abo-Meister der vergangenen sieben Jahre mit einem Sieg bedrohlich nahe kommen. Dahinter kämpfen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach um die Champions-League-Teilnahme.