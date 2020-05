Das bringt der Dienstag

EU-Gesundheitsminister beraten über Arzneimittelversorgung

BRÜSSEL: Die EU-Gesundheitsminister beraten am Dienstag (10.00 Uhr) über die Arzneimittelversorgung in der Corona-Krise. Für Deutschland will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an der Videokonferenz teilnehmen. Der CDU-Politiker hatte schon zu Beginn der Pandemie vor Engpässen bei Medikamenten gewarnt.

US-Experte Fauci wird zur Coronavirus-Epidemie im Senat befragt

WASHINGTON: In der Coronavirus-Epidemie in den USA wird sich der prominente Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) Fragen von US-Senatoren stellen. Neben Fauci wird der Gesundheitsausschuss der Parlamentskammer den Chef der US-Gesundheitsbehörde (CDC), Robert Redfield, den Leiter der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), Stephen Hahn und Vize-Gesundheitsminister Brett Giroir anhören.

Verteidigungsminister beraten über Lehren aus Corona-Pandemie

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen an diesem Dienstag (15.00 Uhr) in einer Videokonferenz über sicherheitspolitische Lehren der Corona-Pandemie beraten. Konkret soll es zum Beispiel um die Frage gehen, wie Streitkräfte künftig noch besser bei zivilen Krisen helfen können. Denkbar wäre so etwa eine Stärkung der Sanitätsdienste über die Kooperationsplattform Pesco.

BGH befasst sich mit Streit um Arbeitstempo eines Richters

STUTTGART: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Dienstag (14.00) mit dem jahrelangen Streit um das Arbeitstempo eines Richters. Der am Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe in Freiburg tätige Richter Thomas Schulte-Kellinghaus wehrt sich gegen eine Entscheidung des Dienstgerichtshofs für Richter am OLG Stuttgart. Es geht um die Ermahnung seiner früheren Vorgesetzten, Fälle rascher zu bearbeiten.

Fusionswilliger TGV-Hersteller Alstom legt Zahlen vor

PARIS: Der französische Zughersteller Alstom will am Dienstag (10.30 Uhr) seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 (zum 31.3.) präsentieren. Konzernchef Henri Poupart-Lafarge dürfte auch zum Stand der geplanten Fusion mit der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns Stellung nehmen. Dafür sind nach früheren Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig.

Thyssenkrupp legt Zahlen vor - Stahlkonzern steckt tief im Minus

ESSEN: Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp legt am Dienstag (07.00 Uhr) neue Geschäftszahlen vor. Es werden wohl wieder schlechte Nachrichten. Schon im ersten Quartal des im Oktober 2019 begonnenen Geschäftsjahres hatte das Traditionsunternehmen ein höheres Minus eingefahren als im gesamten Vorjahr.

Prügeltod eines Schülers in Passau - BGH urteilt über Revisionen

KARLSRUHE/PASSAU: Gut zwei Jahre nach dem Prügeltod eines 15 Jahre alten Schülers in Passau entscheidet sich, ob die verhängten Strafen Bestand haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Dienstag (10.20 Uhr) sein Urteil über die eingelegten Revisionen. Darüber verhandelt wurde Mitte Februar.

Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach - Prozess gegen Soldat beginnt

MOERS: Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) im niederrheinischen Moers der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Soldaten. Er soll kleine Kinder in insgesamt 33 Fällen missbraucht haben, teilweise schwer und zwei Mal zusammen mit einem Chat-Partner.

Prozess um Gruppenvergewaltigung wird in Konzertsaal fortgesetzt

FREIBURG: Nach drei Monaten Pause wird am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg fortgesetzt. Um die zum Schutz vor dem Coronavirus geltenden Mindestabstände einhalten zu können, wird nicht mehr wie bisher im Landgericht Freiburg verhandelt. Erstmals findet der Prozess nun in einem großen Konzert- und Veranstaltungssaal einer Freiburger Kirchengemeinde statt.

Erste Häuser der Berliner Museumsinsel öffnen wieder

BERLIN: Nach zwei Monaten Corona-Pause öffnen am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin wieder erste staatliche Museen. Auf der Museumsinsel werden zunächst die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamon-Panorama ihre Türen für Besucherinnen und Besucher aufschließen. Am Kulturforum sperrt die Gemäldegalerie wieder auf.