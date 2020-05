Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.20 | Überblick

«Autogipfel» von Bundesregierung und Branche - Debatte über Prämien

BERLIN: Bundesregierung und Branche beraten am Dienstag (10.30 Uhr) bei einem «Autogipfel» über die schwierige Lage der deutschen Schlüsselindustrie in der Corona-Krise. An einer Videokonferenz nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere Bundesminister teil, dazu Vertreter der großen deutschen Hersteller wie VW, Daimler und BMW, des Autoverbandes VDA sowie der IG Metall.

Mehrere Länder wollen über Corona-Lockerungen beraten

BERLIN: Einen Tag vor der erneuten Schaltkonferenz von Bund und Ländern zu Lockerungen in der Corona-Krise wollen mehrere Bundesländer über eigene weitere Schritte beraten. Das bayerische Kabinett wird dazu am Dienstag (9.00 Uhr) in der Staatskanzlei sowohl über die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse als auch die Exit-Pläne für Schulen, Kindertagesstätten, Handel und Gastronomie sprechen. Im Anschluss (12.00 Uhr) wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und weitere Minister des bayerischen Kabinetts äußern.

Verfassungsrichter urteilen über Staatsanleihenkäufe der EZB

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil zu den umstrittenen Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Zur Ankurbelung von Konjunktur und Inflation hat die Notenbank seit März 2015 rund 2,6 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere gesteckt. In Karlsruhe geht es um das mit Abstand größte Teilprogramm PSPP. Im Raum steht der Verdacht, dass die EZB damit Staatsfinanzierung und Wirtschaftspolitik betreibt. Beides ist ihr verboten.

Trump besucht Atemschutzmasken-Hersteller in Arizona

WASHINGTON/PHOENIX : US-Präsident Donald Trump besucht am Dienstag den US-Bundesstaat Arizona. In der Hauptstadt Phoenix steht ein Besuch in einer Fabrik an, in der Atemschutzmasken hergestellt werden. In der Corona-Krise sind Reisen auch für den US-Präsidenten zur Seltenheit geworden. In den vergangenen Wochen hatte Trump das Weiße Haus so gut wie nicht verlassen.

Bundesgerichtshof verhandelt erstmals Diesel-Klage gegen VW

KARLSRUHE: Im Dieselskandal verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (9.30 Uhr) erstmals über eine Klage gegen den Autobauer VW. Damit ist der Rechtsstreit über Schadenersatz für manipulierte Dieselfahrzeuge in der höchsten Instanz angekommen. Im konkreten Fall prüft der 6. Zivilsenat des BGH Forderungen eines Klägers aus Rheinland-Pfalz. Der Mann will seinen 2014 gekauften Gebrauchtwagen an Volkswagen zurückgeben und dafür den vollen Preis von rund 31.500 Euro erstattet haben.

Hauptversammlung der Lufthansa startet im Internet

FRANKFURT/MAIN: Bei der Lufthansa beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) die wohl ungewöhnlichste Hauptversammlung der Geschichte. Statt in der Frankfurter Jahrhunderthalle findet die Veranstaltung im Internet statt. Grund sind Vorkehrungen gegen die Corona-Pandemie, die zuvor bereits das Geschäft des größten Luftverkehrskonzerns Europas nahezu zum Erliegen gebracht hat.

Vergewaltigungsprozess gegen zwei Polizisten beginnt

ERFURT: Zwei Thüringer Polizisten stehen ab Dienstag (9.00 Uhr) wegen Vergewaltigung vor dem Erfurter Landgericht. Die beiden Männer im Alter von 23 und 28 Jahren sollen im vergangenen September während eines Einsatzes eine Frau in deren Wohnung im thüringischen Marlishausen zum Sex gezwungen haben. Sie hatten die damals 32-Jährige zuvor in Gewahrsam genommen und ihre Identität überprüfen wollen.