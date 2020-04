Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.20 | Überblick

Kultusminister planen Schulkonzept für Bund-Länder-Runde

MAINZ/BERLIN: Die Kultusminister der Länder wollen sich am Dienstag auf ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen weiteren Öffnung der Schulen verständigen. Das Konzept soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeleitet werden. Diese Besprechung zu weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist für Donnerstag geplant.

Frankreichs Regierung stellt Plan für Lockerungen vor

PARIS: Frankreichs Regierung will dem Parlament am Dienstag (15.00 Uhr) ihren Plan für die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen vorstellen. Premierminister Édouard Philippe kündigte an, dass es dabei um die Themen Gesundheit, Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen gehen werde. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits angekündigt, dass die seit dem 17. März geltenden Beschränkungen im Kampf gegen Covid-19 vom 11. Mai an landesweit gelockert werden sollen.

Spaniens Regierung präsentiert Plan für Corona-«Deeskalation»

MADRID: Mehr als sechs Wochen nach dem Beginn der strengen Corona-Ausgehsperre in Spanien will Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag einen Plan für eine schrittweise «Deeskalation» vorlegen. Erarbeitet wurde dieser in den vergangenen Wochen, nun soll er vom Kabinett verabschiedet werden. Voraussichtlich sollen die Regeln für den Ausstieg aus der Abriegelung im ganzen Land gleich sein, jedoch werden die Lockerungen eventuell in einzelnen Regionen zeitversetzt erfolgen.

EU-Innenminister beraten über Grenzkontrollen und Corona-Apps

BRÜSSEL: Grenzen, Asylrecht, Kriminalität: Die EU-Innenminister beraten am Dienstag (9.30 Uhr) über die Auswirkungen der Corona-Krise. In der Video-Konferenz soll es unter anderem über die Situation an den europäischen Binnen- sowie den Außengrenzen gehen. Seit Beginn der Krise haben viele Länder wieder Kontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt. Zudem ist die Einreise von außerhalb der EU stark eingeschränkt. Auch über künftige Lockerungen der Kontrollen soll beraten werden.

Guterres und Merkel sprechen zu Klimaschutz in der Corona-Krise

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprechen am Dienstag (ab 15.10 Uhr) darüber, wie sich Klimaschutz und der Kampf gegen die Corona-Krise zusammenbringen lassen. Beide nehmen am Petersberger Klimadialog teil, den die Bundesregierung jedes Jahr organisiert - diesmal als Videokonferenz.

Wegen Corona: Bayer-Hauptversammlung findet komplett online statt

LEVERKUSEN: Premiere im Dax: Als erster Konzern aus dem deutschen Aktien-Leitindex führt der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer seine Hauptversammlung am Dienstag (10.00 Uhr) komplett online durch. Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die ein klassisches Aktionärstreffen unmöglich macht.

Strengere Regeln und höhere Bußgelder im Straßenverkehr

BERLIN: Falschparken, Rasen und andere Verstöße im Straßenverkehr werden künftig schärfer geahndet. Von diesem Dienstag an gelten in Deutschland neue Regelungen der Straßenverkehrsordnung. Die Novelle sieht unter anderem höhere Bußgelder vor - auch Fahrverbote können eher verhängt werden.

BP stellt Quartalszahlen vor - Pandemie lässt Ölpreise purzeln

LONDON: Mit Blick auf die Corona-Krise und den starken Preisverfall am Markt stellt der britische Ölkonzern BP am Dienstag (8.00 Uhr) seine Quartalszahlen vor. Das schwierige Marktumfeld dürfte sich in den Ergebnissen des ersten Jahresviertels widerspiegeln. Wegen der Pandemie verzeichnet BP nach eigenen Angaben einen deutlichen Nachfragerückgang nach Treibstoffen, Kerosin und Schmierstoffen.

ProSieben-Show «The Masked Singer» enttarnt im Finale die letzten Promis

KÖLN: Im Finale der ProSieben-Show «The Masked Singer» werden am Dienstagabend (20.15 Uhr, ProSieben) die letzten verbliebenen Promis ihre Masken ablegen. Um den Sieg in der zweiten Staffel singen vier Kandidaten in aufwendigen Kostümen: das Faultier, der Hase, der sogenannte Wuschel und der Drache.