Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20

BERLIN: Abi-Prüfungen im Norden und Beratungen über Maskenpflicht

Unter strengen Hygieneregeln wegen der Corona-Krise beginnen am Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Hansestadt gehören beispielsweise Abstände zwischen den Schülern sowie Desinfektionsmittel zum Standard. Unterdessen geht die Debatte über die Einführung von Maskenpflichten zur Eindämmung des Coronavirus weiter: Am Dienstag befasst sich das baden-württembergische Landeskabinett mit einem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf.

Pressekonferenz zu Oktoberfest-Beratungen angekündigt - Absage?

MÜNCHEN: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen am Dienstag über ihre Beratungen zur möglichen Absage des Oktoberfests informieren. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9.00 Uhr an. Wie die «Bild» am Montagabend berichtete, soll die Absage bereits beschlossene Sache sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Die Queen wird 94 - Feierlichkeiten wegen Coronavirus abgesagt

WINDSOR: Die britische Königin Elizabeth II. wird am Dienstag 94 Jahre alt - und für viele Briten wäre das ein Grund zum Feiern. Die Queen erfreut sich offenkundig noch immer bester Gesundheit. Doch ihr Geburtstag wird in diesem Jahr überschattet von der Coronavirus-Pandemie. Anders als üblich, wird es keinen Kanonensalut in London geben. Auch die Militärparade Trooping the Colour, die immer im Juni zur Feier ihres Geburtstags stattfindet, wurde abgesagt.

In Mails bundesweit Anschläge angedroht - 32-Jähriger vor Gericht

BERLIN: Nach bundesweiten Drohmails gegen Politiker und Behörden muss sich ein 32-Jähriger von Dienstag (13.00 Uhr) an vor dem Landgericht Berlin verantworten. Er soll ab Dezember 2018 unter dem Absender «NationalSozialistische Offensive» E-Mails an Mitglieder des Bundestages sowie Polizeidienststellen, Gerichte, Medien und Einkaufszentren verschickt und darin Sprengstoffanschläge und weitere Tötungsdelikte angedroht haben. Angeklagt sind 107 Taten bis April 2019. In dem Prozess wird es laut Gericht auch um die Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen.

Netflix legt Quartalszahlen vor - Streaming-Boom dank Corona-Krise

LOS GATOS: Der Streaming-Marktführer Netflix zählt zu den wenigen Firmen, denen die Corona-Pandemie gute Geschäfte beschert. Am Dienstag nach US-Börsenschluss (22.00 Uhr MESZ) will das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Experten rechnen mit starken Zahlen - auch weil die Corona-Krise dafür sorgt, dass viele Menschen zuhause bleiben und Videostreaming besonders gefragt ist.

Coronavirus-Pandemie setzt SAP unter Druck - Co-Chefin geht

WALLDORF: Mit der Coronavirus-Pandemie steht auch der zuletzt erfolgsverwöhnte größte Softwarehersteller Europas unter Druck. Als wertvollstes deutsches börsennotiertes Unternehmen bleibt auch SAP nicht von den Auswirkungen verschont, wie vorläufige Zahlen aus dem ersten Quartal zeigten. Zwar wuchs der Umsatz noch, doch im März gab es einen deutlichen Dämpfer vor allem bei den lukrativen Erlösen mit Softwarelizenzen im Einmalverkauf. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte nur dank Wechselkurseffekten noch knapp zu. Endgültige Zahlen und Details für das erste Quartal legt SAP am Dienstag vor. Inmitten der Corona-Krise hatte das Unternehmen zuvor am Montagabend angekündigt, dass Co-Chefin Jennifer Morgan SAP zum Monatsende verlassen wird.

Tochter zum Sex angeboten: Prozess gegen Vater beginnt

WUPPERTAL: Ein Vater, der seine minderjährige Tochter fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten haben soll, steht von Dienstag an (9.15 Uhr) in Wuppertal vor Gericht. Laut Anklage war es zu zehn Treffen von Männern mit der damals 15-Jährigen gekommen. Ihnen habe der Vater vorgegaukelt, es handele sich um seine volljährige Freundin, die das so wünsche. Seine Tochter habe er zuvor mit Strafandrohungen wie Handyentzug gefügig gemacht. Zudem soll er sie zum Konsum von Ecstasy und Alkohol ermutigt haben.

Frau in ihrem Auto erschossen - Mordprozess beginnt

DARMSTADT/OFFENBACH: Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf eine Frau mitten in der Offenbacher Innenstadt beginnt am Dienstag (9.00) der Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann. Er soll am 9. Mai 2019 aus einem Auto heraus auf die 44-Jährige geschossen haben. Die Frau saß am frühen Abend in einem am Straßenrand geparkten Wagen und wartete auf ihr Kind. Bei dem Opfer soll es sich um die Schwester der ehemaligen Freundin des Angeklagten gehandelt haben.

Prozess: Unfall vorgetäuscht und Frau in Auto angezündet

Köln (dpa) – Er soll eine alkoholisierte Frau in einem Auto mit Benzin übergossen und angezündet haben: Wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Brandstiftung steht von Dienstag an (11.00 Uhr) ein 36-Jähriger vor dem Kölner Landgericht. Laut Anklage täuschte der Mann im Juli 2019 zunächst einen Verkehrsunfall vor, als er mit einem Auto in Köln langsam gegen einen Baum fuhr. Mit im Wagen sei eine alkoholisierte Frau gewesen, zu der der Angeklagte immer mal wieder eine Beziehung gehabt habe.

Entscheidung über Saisonabbruch? Handball-Clubs konferieren erneut

STUTTGART: Die Verantwortlichen der 36 Erst- und Zweitligisten schalten sich am Dienstagmorgen (11.00 Uhr) erneut mit der Führung der Handball-Bundesliga (HBL) zusammen. Möglicherweise wird im Anschluss an diese Videokonferenz der vermutete Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bekanntgegeben. Die Clubchefs können seit dem Ende der vergangenen Woche darüber abstimmen. Ob bis Dienstag die Abstimmungsergebnisse aller Vereine vorliegen, blieb aber bis zuletzt offen.