Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.20 | Überblick

Länder-Bildungsminister beraten sich in der Corona-Krise

BERLIN: Die Bildungsminister der Bundesländer beraten am Dienstag per Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Am Wochenende hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfohlen, Schulen sobald wie möglich wieder zu öffnen - zunächst für jüngere Schüler, da Ältere Fernunterricht besser nutzen könnten.

Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen: Österreich startet erste Stufe

WIEN: Österreich beginnt am Dienstag nach vier Wochen im Notbetrieb mit der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. In einem ersten Schritt dürfen alle kleinen Läden mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Verbunden ist das Vorgehen mit strengen Auflagen.

IWF legt Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Inmitten der wirtschaftlich verheerenden Coronavirus-Pandemie stellt der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neue Prognose zur Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat bereits angedeutet, dass der Fonds für dieses Jahr eine schwere Rezession erwartet. Georgiewa wird die Prognose am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) vorstellen.