Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.03.20

Fraktionen bereiten Bundestags-Sitzung zu Corona-Hilfen vor

BERLIN: Die Fraktionen im Bundestag bereiten am Dienstag die wichtige Bundestagssitzung mit Beschlüssen über Hilfsprogramme in der Corona-Krise vor. Die meisten Fraktionen haben dafür digitale Sitzungen angekündigt. Am Mittwoch soll der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen und auch eine Notfallregelung für die Schuldenbremse in Kraft setzen, die dem Bund neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht.

Eurogruppe berät über Instrumente gegen Corona-Wirtschaftskrise

BRÜSSEL: Die Finanzminister der Eurozone und der übrigen EU-Staaten beraten am Dienstagabend (18.30 Uhr) über weitere Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Zur Debatte stehen unter anderem vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM. Nach den Worten von Eurogruppen-Chef Mario Centeno geht es um «eine neue Verteidigungslinie gegen das Coronavirus als Teil einer koordinierten Antwort auf die Krise».

Jahrestag des Germanwings-Absturzes jährt sich zum fünften Mal

HALTERN/LE VERNET: Der Absturz einer Germanwings-Maschine in Südfrankreich mit zahlreichen deutschen Todesopfern jährt sich am Dienstag zum fünften Mal. Bei der Flugkatastrophe am 24. März 2015 starben alle Insassen: 144 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Gedenkfeiern wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. In Südfrankreich soll ein Kranz niedergelegt werden.

Polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 wird veröffentlicht

BERLIN: Das Bundesinnenministerium will am Dienstag die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 veröffentlichen. Die Uhrzeit war am Vorabend nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch unklar. Die sonst übliche Pressekonferenz mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) und dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, entfällt wegen der Corona-Krise.

Urteil im Prozess um Neonazis der «Revolution Chemnitz» erwartet

DRESDEN: Im Prozess gegen die Neonazis der Gruppierung «Revolution Chemnitz» werden am Dienstagnachmittag voraussichtlich die Urteile gefällt. Zunächst beginnt am Vormittag (ab 9.30) die Verhandlung im Sicherheitssaal des Oberlandesgerichtes Dresden mit den restlichen Schlussvorträgen der Verteidiger. Die Hälfte von ihnen hatte bereits in der Vorwoche plädiert und deutlich mildere Strafen für die Mandanten gefordert als von der Bundesanwaltschaft beantragt.

Bertelsmann-Konzern legt Zahlen für 2019 vor

GÜTERSLOH: Der Medien-, Bildungs- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann legt am Dienstag (8.00 Uhr) seine Bilanz für das Jahr 2019 vor. Erwartet wird auch, dass sich das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh zur aktuellen Coronavirus-Krise und möglichen Auswirkungen auf das Geschäft äußern wird.

NordLB will mit Staatshilfe aus roten Zahlen

HANNOVER: Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) stellt am Dienstag (11.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für 2019 vor. Das Vorjahr hatte das Institut mit einem hohen Verlust von 2,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Bank war vor allem wegen großer Probleme in der Finanzierung von Schiffen in Schieflage geraten. Um sich von den Altlasten zu befreien, erhält sie Milliarden vom Staat.

DFL-Präsidium tagt zum weiteren Vorgehen der Fußball-Bundesliga

FRANKFURT/MAIN: Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga beschäftigt sich am Dienstag mit weiteren Szenarien für die 1. und 2. Bundesliga. Das neunköpfige Gremium um DFL-Boss Christian Seifert will in einer Schaltkonferenz die außerplanmäßige Vollversammlung voraussichtlich am 31. März vorbereiten. Dabei soll es nicht nur um einen Notplan gehen, sondern auch um die Finanzsituation der 36 Proficlubs.