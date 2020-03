Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.20

EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Corona-Einreisestopp

BRÜSSEL: Der geplante weitgehende Einreisestopp in die Europäische Union beschäftigt die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag bei einem Videogipfel. Die Schaltkonferenz zur Coronavirus-Krise ist für 17.00 Uhr geplant.

Demokraten-Vorwahlen: Nächste Runde im Duell von Biden und Sanders

WASHINGTON: Im Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders steht am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in vier Bundesstaaten: Arizona, Florida, Illinois und Ohio.

VW nennt endgültige Jahreszahlen

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern stellt am Dienstag (9.00 Uhr) seine vollständige Bilanz zum vergangenen Geschäftsjahr vor. Die zentralen Eckdaten sind bereits seit Ende Februar bekannt. Demnach konnte die VW-Gruppe 2019 ihren Gewinn unterm Strich laut vorläufigen Zahlen um 12,8 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro steigern.

Merkel, Erdogan und Macron sprechen über Syrien-Krieg und Flüchtlinge

BERLIN/ISTANBUL: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Dienstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron per Video über den Syrien-Konflikt und seine Folgen beraten. Dabei dürfte es vor allem um die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze gehen. Die drei wollten sich ursprünglich in Istanbul treffen, wegen der Coronaviruskrise wurde das Treffen aber in eine Videokonferenz umgewandelt.

Rückholaktion für gestrandete Deutsche geplant - Maas äußert sich

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will sich am Dienstag (09.00 Uhr) zu «aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise» äußern. Dabei dürfte es um die Rückholung Tausender Deutscher gehen, die wegen massiver Reisebeschränkungen in der Corona-Krise in zahlreichen Ländern festsitzen. Das Auswärtige Amt hatte deswegen bereits am Sonntag generell von Reisen ins Ausland abgeraten und bemüht sich mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften darum, die Gestrandeten zurück nach Hause zu bringen.

Allein in Marokko soll es um eine höhere vierstellige Zahl gehen. Aber auch für Deutsche in der Türkei, auf den Philippinen, in Malta, Zypern, auf den Malediven oder in der Dominikanischen Republik gestaltet sich die Rückreise schwierig.

UEFA berät über Europapokal-Wettbewerbe und die Fußball-EM

NYON: Die Europäische Fußball-Union berät am Dienstag in einer Videokonferenz über die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Auf dem Prüfstand stehen die derzeit ausgesetzten Europapokal-Wettbewerbe und die EM 2020. Das paneuropäische Turnier in zwölf Ländern soll eigentlich am 12. Juni beginnen. Eine Verlegung ist aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aber die wahrscheinlichere Option. Diskutiert wird über mögliche Ersatztermine in diesem Winter oder im Sommer 2021.

Bundesbank informiert über Bargeldversorgung in Krisenzeiten

FRANKFURT/MAIN: Die Deutschen hängen an Schein und Münze - doch in Zeiten der Corona-Pandemie wächst bei vielen die Sorge: Ist Bargeld nicht dreckig und eine Virenschleuder? Am Dienstag (13.30 Uhr) wollen Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann und der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt, René Gottschalk, aufklären.

Verschwundene Schülerin Georgine - Urteil im Mordprozess erwartet

BERLIN: Mehr als 13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger wird am Dienstag (13.00 Uhr) am Landgericht der Hauptstadt das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den 44-Jährigen gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Zinstief und Digitalisierung: Volksbanken ziehen Bilanz

FRANKFURT/MAIN: Wann führen Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken Apple Pay ein? Ein Jahr nach der Ankündigung von Gesprächen über das Bezahlverfahren per iPhone oder Apple Watch haben die genossenschaftlichen Institute noch immer keinen verbindlichen Termin kommuniziert. «Im Laufe dieses Jahres», heißt es auf Nachfrage. Details könnte es bei der Jahres-Pressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Dienstag (10.30 Uhr) geben.

Klöckner und Lebensmittelbranche informieren über Corona-Lage

BERLIN: Über die Auswirkungen der Coronakrise auf Supermärkte und die Landwirtschaft will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag gemeinsam mit der Lebensmittelbranche informieren. Dazu werden unter anderem auch Bauernpräsident Joachim Rukwied und Vertreter von Einzelhandel und Ernährungsindustrie erwartet (14.00).

Verteidiger plädieren im Prozess um «Revolution Chemnitz»

DRESDEN: Im Prozess gegen die Neonazis der Gruppierung «Revolution Chemnitz» wollen am Dienstag (ab 09.30) Uhr die ersten Verteidiger plädieren. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag am vergangenen Donnerstag Haftstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren für die Angeklagten gefordert.