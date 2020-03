Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.20

Russisches Parlament diskutiert über größte Verfassungsreform

Moskau (dpa) - Das russische Parlament wird sich am Dienstag in zweiter und entscheidender Lesung mit der größten Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes befassen. Den Parlamentariern der Staatsduma liegen dazu eine Reihe von Änderungsvorschlägen vor. Zuletzt hatte sich eine Arbeitsgruppe mit handverlesenen Mitgliedern - darunter Sportler, Künstler und Kosmonauten - damit befasst.

Nächste Vorwahlrunde im US-Präsidentschaftsrennen steht an

WASHINGTON: Im US-Präsidentschaftsrennen steht am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in sechs Bundesstaaten: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Demokraten und Republikaner votieren dafür, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten. Erste Wahllokale öffnen am Mittag (MEZ). Ergebnisse werden nach deutscher Zeit erst am Mittwoch erwartet.

MH17-Prozess in den Niederlanden wird fortgesetzt

AMSTERDAM: Beim Strafprozess zum Abschuss einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines im Sommer 2014 will die Staatsanwaltschaft am Dienstag (10.00 Uhr) über den Stand der Ermittlungen berichten. Der Flug MH17 sollte vor knapp sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur gehen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben, darunter knapp 200 Niederländer. Angeklagt sind vier prorussische Rebellen, die nicht anwesend sind.

Karlsruhe verhandelt über Altersversorgung geschiedener Frauen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht prüft am Dienstag (10.00 Uhr), ob Frauen bei einer Scheidung in bestimmten Fällen bei der Berechnung ihrer Altersversorgung benachteiligt werden. Hier geht es speziell um Betriebsrenten.

Steinmeier diskutiert über Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker

ZWICKAU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag die Stadt Zwickau in Sachsen. Dort nimmt er an einer Diskussionsrunde zum Thema «Gemeinsam gegen Hass und Gewalt - Kommunalpolitiker nicht allein lassen!» teil (11.00 Uhr). In der Runde werden unter anderen die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) und der ehrenamtliche Bürgermeister der Brandenburger Gemeinde Schönwald, Roland Gefreiter, über ihre Erfahrungen berichten.

EU-Kommission stellt neue Industriestrategie vor

BRÜSSEL: Mit einer neuen Industriestrategie will die EU-Kommission die Wende zu einer klimafreundlicheren und digitalisierten Wirtschaft in Europa anschieben. Ihre Pläne präsentiert die Brüsseler Behörde am Dienstagnachmittag (15.30 Uhr). Dazu gehört auch ein Konzept zur Förderung des Mittelstands unter anderem durch den Abbau von Bürokratie sowie zur Reduzierung von Hürden im europäischen Binnenmarkt.

Nach Streetscooter-Aus: Post legt Zahlen für 2019 vor

BONN/TROISDORF: Das Paketporto wird doch wieder günstiger, der Streetscooter rollt bald nicht mehr vom Band und das allgegenwärtige Coronavirus hebt auch nicht gerade die Stimmung: Nach einem turbulenten Start ins Geschäftsjahr 2020 will die Deutsche Post am Dienstag in Troisdorf Zahlen für das abgelaufene Jahr vorlegen.

Promis unter Masken: Zweite Staffel «The Masked Singer» startet

KÖLN: Riesen-Faultier singt gegen Gangsta-Rap-Kakerlake: Für die Musik-Rateshow «The Masked Singer» schlüpfen am Dienstag (20.15 Uhr) zehn neue Prominente in aufwendige Bühnenkostüme. ProSieben startet die zweite Staffel des Gesangswettbewerbs, der im vergangenen Jahr zum Überraschungserfolg avanciert war.

«Lindenstraße»-Darsteller zu Gast am Flughafen Hannover

LANGENHAGEN: Kurz vor dem Aus der «Lindenstraße» geben zehn langjährige Darsteller der ARD-Kultserie am Dienstag (17.30 Uhr) persönliche Einblicke hinter die Kulissen. Wie der Flughafen Hannover mitteilte, erzählen Marie-Luise Marjan alias Mutter Beimer und ihre Kollegen aus dem «Lindenstraße»-Alltag und reden über das Serien-Aus. Das «Lindenstraße»-Spezial sei Teil der Talk- und Lesereihe «Erleben und Erlesen».

Testphase für Icarus-Projekt für Tierbeobachtungen beginnt

Konstanz (dpa/lsw) - Das deutsch-russische Projekt Icarus zur Tierbeobachtung aus dem All geht in die nächste Phase: Ab Dienstag will das Team um Projektleiter Martin Wikelski vom Max-Planck- Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz mit den ersten Tests für das System beginnen. Über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten wollen die Forscher unter anderem die Datenübertragung zwischen der Raumstation ISS, den Tier-Sendern und der Bodenstation testen.

Champions League: Leipzig will erstmals ins Viertelfinale

LEIPZIG: RB Leipzig kann gegen Tottenham Hotspur erstmals ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann geht mit einem 1:0-Vorpsrung in das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky).

Skispringer bei der Raw Air erneut in Lillehammer gefordert

LILLEHAMMER: Einen Tag nach dem überraschenden zweiten Platz von Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sind die Skispringer bei der Raw-Air-Serie in Norwegen erneut in Lillehammer gefordert. Für Eisenbichler, Stephan Leyhe, der am Montag Dritter wurde, und Co. steht an diesem Dienstag um 15.45 Uhr zunächst die Qualifikation auf dem Programm, bevor um 17.00 Uhr der Wettkampf beginnt.