Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

Neue Runde: EU-Sondergipfel soll Lösung im EU-Postenstreit bringen

BRÜSSEL (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen am Dienstag (11.00 Uhr) einen neuen Versuch unternehmen, den Streit über das neue Spitzenpersonal der EU beizulegen.



Trotz Marathonberatungen haben sie bisher keine Einigung erzielt, der EU-Sondergipfel in Brüssel wurde deshalb am Montagmittag vertagt. Vorrangig geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, aber auch um die Posten des EU-Ratspräsidenten, des Präsidenten des Europaparlaments sowie der EU-Außenbeauftragten.

Seehofer besucht Terrorismus-Abwehrzentrum in Köln

KÖLN (dpa) - Nach seinem Aufruf zur Stärkung des Verfassungsschutzes will Bundesinnenminister Horst Seehofer sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.



In Köln wird der CSU-Politiker am Dienstag das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum beim Verfassungsschutz besuchen. Dort tauschen Polizei und Nachrichtendienste von Bund und Ländern seit 2012 ihr Wissen über Rechts- und Linksextremismus, Ausländerextremismus und Spionage aus.

«Opec+»-Runde berät über Verlängerung der Erdöl-Förderlimits

WIEN (dpa) - Nach Beratungen des Ölkartells Opec über eine Verlängerung der Produktionsbegrenzung diskutiert am Dienstag die große Runde der «Opec+» in Wien über dieses Vorgehen.



Der Gruppe gehören die 14 Opec-Länder und 10 kooperierende Staaten wie etwa Russland an. Da sich Saudi-Arabien und Russland bereits während des G20-Gipfels auf ein gemeinsames Vorgehen mit weiteren Förderlimits verständigt hatten, gilt eine Einigung als so gut wie sicher.

Bundesanwaltschaft setzt sich mit NS-Erbe auseinander

KARLSRUHE (dpa) - Bis voraussichtlich Ende des Jahres lässt die Bundesanwaltschaft ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten - am Dienstag (ab 10.00 Uhr) werden erste Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.



Bei einem Symposium am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geht es vor allem um die Entwicklung des Staatsschutzrechts vor 1945 und in der jungen Bundesrepublik. Das Forschungsprojekt hatte Generalbundesanwalt Peter Frank in Auftrag gegeben.

Baulandkommission stellt Ergebnisse vor

BERLIN (dpa) - Die Baulandkommission von Heimatminister Horst Seehofer (CSU) stellt am Dienstag (13.00 Uhr) in Berlin ihre Ergebnisse vor.



Sie war nach dem Wohngipfel ins Leben gerufen worden, um zu erarbeiten, wie schneller und besser Grundstücke für den Wohnungsbau gefunden werden können. Bisher gilt knappes Bauland als einer der zentralen Engpässe beim Kampf gegen steigende Mieten. Zum Teil bleiben geeignete Grundstücke aus spekulativen Gründen unbebaut.

Berliner Senat will Modellprojekt zum Soli-Grundeinkommen beschließen

BERLIN (dpa) - In Berlin startet voraussichtlich Mitte Juli ein bundesweit einmaliges Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen.



Bei dem Vorhaben, das auch Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll, finanziert der Staat bis zu 1.000 Arbeitslosen eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich. Am Dienstag will der rot-rot-grüne Senat den Modellversuch beschließen. Voraussichtlich in der nächsten Woche beginnt die Arbeitsagentur dann mit der Auswahl der Teilnehmer.

Plädoyers im «Susanna-Prozess» erwartet

WIESBADEN (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod der Mainzer Schülerin Susanna sollen am Dienstag (09.30 Uhr) die Plädoyers vor dem Landgericht Wiesbaden gehalten werden.



Vor Gericht steht seit März der irakische Flüchtling Ali B.. Der 22-Jährige soll das Mädchen laut Anklage im Mai 2018 vergewaltigt und ermordet haben. Ali B. hat vor Gericht gestanden, die 14-Jährige erwürgt zu haben, die Vergewaltigung bestreitet er. Das Urteil ist für 10. Juli geplant.

Zeichen gegen Mobbing im Netz: Bildungspreis für Lena Meyer-Landrut

ANSBACH (dpa) - Lena Meyer-Landruts Einsatz gegen Mobbing und Hass-Kommentare im Netz ist der Hochschule Ansbach eine Auszeichnung für die Sängerin wert.



Die 28-Jährige erhält den Bildungspreis am Dienstag (17.30 Uhr), zudem wird dann ein Jahr lang ein Hörsaal auf dem Campus ihren Namen tragen. Mit ihrem Eintreten für Toleranz und Respekt trage sie zu einer positiven Persönlichkeitsbildung vieler Menschen in Deutschland bei, sagte die Präsidentin der Hochschule.

Krefeld präsentiert Gutachten zu Herkunft von Mondrian-Gemälden

KREFELD (dpa) - Die städtischen Kunstmuseen in Krefeld besitzen vier Bilder des niederländischen Malers Piet Mondrian (1872-1944) - doch um Vergangenheit und Zukunft der Werke gibt es Fragen.



Nachdem die in den Vereinigten Staaten lebenden Nachfahren der Mondrian-Erben die Herausgabe verlangten, hatte Krefeld im Frühjahr 2018 eine Untersuchung der Provenienz begonnen. Über die Ergebnisse will die Stadt am Dienstag (14.30 Uhr) informieren.

Totale Sonnenfinsternis in Teilen von Südamerika zu sehen

BUENOS AIRES (dpa) - In Teilen von Südamerika ist am Dienstag eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdunkelt damit die Sonne.



Der Schatten des Mondes trifft am Nachmittag (Ortszeit) zunächst nahe der Stadt La Serena auf die chilenische Pazifikküste, zieht dann in südöstlicher Richtung über Argentinien hinweg und verschwindet schließlich südlich der Hauptstadt Buenos Aires über dem Atlantik.

England fordert Titelverteidiger USA im ersten WM-Halbfinale

LYON (dpa) - Englands Fußball-Frauen fordern im ersten Halbfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich Titelverteidiger USA.



Trotz der Serie der Britinnen mit fünf Turniersiegen gilt der Rekordweltmeister am Dienstagabend (21.00 Uhr/ZDF) im Stade de Lyon als leicht favorisiert. Die Engländerinnen erreichten die Vorschlussrunde mit einem 3:0-Sieg gegen Norwegen, die Amerikanerinnen hatten Gastgeber Frankreich mit einem 2:1-Erfolg aus dem Turnier geworfen.

Titelverteidigerin Kerber bestreitet Erstrundenpartie in Wimbledon

LONDON (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber ist am Dienstag (14.00 Uhr MESZ/Sky) in Wimbledon erstmals gefordert.



Die Weltranglisten-Fünfte trifft im ersten Spiel auf dem Centre Court auf die schwäbische Außenseiterin Tatjana Maria. Neben dem diesem Duell sind fünf weitere deutsche Tennisprofis am zweiten Tag des Rasenklassikers im Einsatz. Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges bekommt es mit der rumänischen Außenseiterin Elena-Gabriela Ruse zu tun (3. Spiel nach 12.00 Uhr MESZ).