Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.20

Von der Leyen reist an griechisch-türkische Grenze

Orestiada (dpa) - Wegen der angespannten Lage an der griechisch-türkischen Grenze besuchen die Spitzen der EU-Institutionen am Dienstag den griechischen Grenzort Orestiada. Im Nordosten Griechenlands wollen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ein Bild von der Situation machen. Nach UN-Angaben harren rund 13 000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus.

«Super Tuesday»: Wichtigster Vorwahltag der US-Demokraten steht an

WASHINGTON: Acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl steht im Rennen um die Kandidatur der Demokraten der wichtigste Tag bei den Vorwahlen an. Beim «Super Tuesday» wird am Dienstag in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll.

Deutsche Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden

MAINZ: Die Deutsche Bischofskonferenz wählt am Dienstag bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Mainz einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, hatte kürzlich überraschend erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung stehe. An der Wahl beteiligen sich 68 Bischöfe.

Städte rechnen mit IAA-Entscheidung am Dienstag

BERLIN: Die drei verbleibenden Kandidaten für die Austragung der Automesse IAA rechnen für Dienstag mit einer Entscheidung des Branchenverbands VDA. Hamburg, Berlin und München sind noch im Rennen. Alle drei Städte sind in den vergangenen Wochen mehrfach beim VDA in Berlin angetreten, um ihre Konzepte im Detail zu erläutern - und die Vertreter des Verbandes reisten nach München und Hamburg, um sich die Möglichkeiten vor Ort anzusehen.

Deutsche Post DHL will digitale Produkte vorstellen

BERLIN: Die Deutsche Post DHL Group will mit neuen digitalen Angeboten das Leben von Privatkunden vereinfachen. Am Dienstag (11.00 Uhr) will das Unternehmen in Berlin neue Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die «Offline- mit den Online-Angeboten» verbinden. Experten erwarten unter anderem eine neue Version der Packstation, in der Kunden die Pakete rund um die Uhr abholen können.

Michelin vergibt Sterne für Spitzengastronomie in Deutschland

FRANKFURT/MAIN: Der Restaurantführer Guide Michelin verkündet am Dienstag (ab 11.00 Uhr) die aktuelle Riege der deutschen Sterne-Häuser. Eine ursprünglich in Hamburg geplante Gala war wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Nun soll bei einem Livestream im Internet bekanntgegeben werden, wer die begehrten Auszeichnungen bekommt.

Fernsehen mit Anspruch: Grimme-Institut gibt Preisträger bekannt

ESSEN: Das Grimme-Institut gibt am Dienstag (11.00 Uhr) in Essen die diesjährigen Träger des Grimme-Preises für Qualitätsfernsehen bekannt. Für den 56. Grimme-Preis waren 73 Produktionen und Einzelleistungen nominiert. Elf davon stammen von privaten Anbietern.

Neue Proteste gegen Rentenreform in Frankreich angekündigt

PARIS: In Frankreich haben Gewerkschaften erneut zu Protesten gegen die geplante Rentenreform aufgerufen. Die für Dienstag angekündigten Demonstrationen sollen sich gegen das Vorhaben der Regierung richten, die umstrittene Reform des Rentensystems per Dekret und ohne Parlamentsabstimmung durchzusetzen. Demonstranten sollten deshalb landesweit vor Rathäuser und Verwaltungssitze ziehen, forderte ein Bündnis um die Hardliner-Gewerkschaft CGT.

Nivea-Hersteller Beiersdorf legt Geschäftszahlen vor

HAMBURG: Nach einem Übergangsjahr will der Nivea-Hersteller Beiersdorf seinen weiteren Weg im Kosmetikmarkt abstecken. «Wir müssen ein schnelleres, effizienteres und einfacheres Unternehmen werden», hatte Vorstandschef Stefan de Loecker erklärt. Er will Wachstumsmärkte in Asien stärker in den Fokus nehmen.

Mutter nach Tötung der neunjährigen Tochter erneut vor Gericht

KEMPTEN: Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Mädchens in Lindau am Bodensee (Bayern) muss sich die Mutter am Dienstag (9.00 Uhr) erneut vor Gericht verantworten. Die Frau soll ihr Kind erstickt haben, um sich dann mit Tabletten selbst umzubringen. Nachdem der Suizidversuch misslang, ist die 50-Jährige vor dem Landgericht Kempten wegen Totschlags angeklagt.

DFB-Vizepräsident Koch rückt in UEFA-Exekutive

AMSTERDAM: Fast ein Jahr nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel wird der Deutsche Fußball-Bund wieder im UEFA-Exekutivkomitee vertreten sein. Vizepräsident Rainer Koch ist beim Kongress der Europäischen Fußball-Union am Dienstag in Amsterdam der einzige Kandidat. Seine Wahl gilt daher als sicher.

Zweite Auflage der Nations League: Löw-Team drohen schwere Gegner

AMSTERDAM: Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft drohen für die zweite Auflage der Nations League schwere Gegner. Bei der Gruppenauslosung des UEFA-Wettbewerbs am Dienstag (18.00 Uhr) in Amsterdam ist die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw nur in Topf 4 der Liga A platziert. Wie bei der EM im Sommer könnte es zu Duellen mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal kommen.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Zwei Gastgeber als Außenseiter

BERLIN: Der 1. FC Saarbrücken will im Viertelfinale des DFB-Pokals für die nächste Überraschung sorgen. Der Viertligist empfängt am Dienstag (18.30 Uhr) in Völklingen den Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Auch im zweiten Spiel des Tages ist der Gastgeber der Außenseiter. Der zuletzt in der Bundesliga schwächelnde FC Schalke 04 empfängt den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München.