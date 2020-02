Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.20

EU-Staaten wollen Verhandlungslinie zu Großbritannien festlegen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Staaten wollen am Dienstag (10.00 Uhr) ihre gemeinsame Linie für die anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien festlegen. Die Europäischen Union hat den Briten nach ihrem Austritt aus der Gemeinschaft angeboten, ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und Quoten zu schließen. Dafür müsste Großbritannien sich aber verpflichten, EU-Normen im Arbeits- und Umweltrecht und für staatliche Beihilfen weitgehend einzuhalten.

Trump schließt Besuch in Indien mit politischen Gesprächen ab

NEU DELHI (dpa) - Am zweiten und letzten Tag seines Indien-Besuchs führt US-Präsident Donald Trump am Dienstag (6.30 Uhr MEZ) bilaterale Gespräche mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Zudem wird Trump in der Hauptstadt Neu Delhi einen Kranz an einer Gedenkstätte für Mahatma Gandhi niederlegen, den einstigen Helden der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Am Nachmittag (Ortszeit) wird Trump sich mit Unternehmern treffen. Sein Besuchs soll dann am Abend (ab 15.30 Uhr MEZ) mit einem vom indischen Präsidenten Ram Nath Kovind ausgerichteten Staatsbankett zu Ende gehen.

Merz will Kandidatur für CDU-Vorsitz bekanntgeben

BERLIN (dpa) - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekanntgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend in Berlin aus Parteikreisen. Die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadtjournalisten, hat für 11.00 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Merz unter dem Titel «Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz» eingeladen.

Gesundheitsminister beraten über Coronavirus-Ausbreitung in Italien

ROM/BERLIN (dpa) - Angesichts der raschen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Italien berät die italienische Regierung an diesem Dienstag mit den Nachbarländern und Deutschland die Lage. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reist dazu nach Rom. An dem Treffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem seine Kollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen.

Auto fährt in Karnevalsumzug - Suche nach Motiv

VOLKMARSEN (dpa) - Nach dem Zwischenfall mit Dutzenden Verletzten bei einem Rosenmontagszug in Nordhessen hoffen die Fahnder mehr über das Motiv des mutmaßlichen Täters zu erfahren. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle. Am Montag war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth waren rund ein Drittel davon Kinder.

Deutscher Staat mit Milliardenüberschuss - Bundesamt legt Daten vor

WIESBADEN (dpa) - Der deutsche Fiskus hat ungeachtet der Konjunkturabkühlung auch im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Auf insgesamt 49,8 Milliarden Euro hatte das Statistische Bundesamt den Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen vorläufig beziffert. Details - auch zur Konjunkturentwicklung im vierten Quartal 2019 - will die Wiesbadener Behörde am Dienstag (8.00 Uhr) bekanntgeben.

Türkei: Terrorprozess gegen Mesale Tolu wird fortgesetzt

ISTANBUL (dpa) - Der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Autorin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen geht am Dienstag in Istanbul weiter. Sie erwarte, dass die Staatsanwaltschaft dann ihr Plädoyer vortragen und die Strafforderungen stellen werde, sagte Tolu der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Mit einem Urteil rechnete sie zunächst nicht.

Steinmeier setzt Staatsbesuch in Kenia fort

NAIROBI (dpa) - Mit dem Besuch einer Berufsbildungsstätte setzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag seine Kenia-Reise fort. Am Kiambu Institute of Science and Technology (KIST) sollen mit deutscher Unterstützung 280 neue Ausbildungsplätze für Industriemechatronik sowie 200 Unterkünfte für Lehrlinge entstehen. Die Bundesregierung stellt für dieses Exzellenzzentrum ein Darlehen von 5,5 Millionen Euro bereit. Deutsche Unternehmen wie Bosch und Krones beteiligen sich.

Berlinale mit Perspektiven von Frauen

BERLIN (dpa) - Der sechste Berlinale-Tag rückt am Dienstag Perspektiven von Frauen in den Mittelpunkt des Wettbewerbs. Der koreanische Film «Domangchin yeoja» (16.00 Uhr) von Hong Sangsoo erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach Jahren der Ehe beginnt, einen Teil ihres Lebens auch ohne ihren Mann zu führen.

FC Bayern gastiert in der Champions League beim FC Chelsea

LONDON (dpa) - Der FC Bayern München geht mit klaren Ambitionen in das Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea. «Unser Ziel ist, ins Viertelfinale zu kommen», sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) in London. Chelsea sei jedoch ein schweres Los, mahnte Rummenigge.