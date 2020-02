Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.20

Gezi-Prozess gegen Intellektuellen Kavala geht in Türkei in Endphase

ISTANBUL (dpa) - Der international beobachtete Prozess gegen den inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten in der Türkei geht am Dienstag in die Endphase. Der Staatsanwalt wird vor Gericht am Hochsicherheitsgefängnis Silivri voraussichtlich das Abschlussplädoyer verlesen, das er zuvor schriftlich eingereicht hatte.

CDU-Personaldebatte: Kramp-Karrenbauer trifft sich mit Merz

BERLIN (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer trifft sich am Dienstag mit dem früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz, um das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur zu erörtern. Aus seinem Umfeld verlautete bereits, dass Merz zu einer Kandidatur entschlossen sei. Als weitere Favoriten für diese Posten gelten CDU-Vize und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Thüringer Parteien sprechen über Wege aus der Regierungskrise

ERFURT (dpa) - Linke, CDU, SPD und Grüne sprechen an diesem Dienstag (13.30 Uhr) erneut über einen Vorschlag, die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) zur Regierungschefin zu machen. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte dieses Gedankenspiel am Montag selbst bei einem Treffen von Vertretern der vier Parteien eingebracht. Ebenfalls am Dienstag (15.30 Uhr) kommt der Ältestenrat des Thüringer Landtages zusammen, um über die nächsten Schritte in der Regierungskrise zu beraten. Zu dem Gremium gehören Landtagspräsidentin Birgit Keller, ihre Stellvertreter sowie Mitglieder aller Fraktionen.

TV-Duell der Spitzenkandidaten zur Bürgerschaftswahl

HAMBURG (dpa) - Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen sich die Spitzenkandidaten der im Landesparlament vertretenen Parteien am Dienstag beim NDR zum TV-Duell. In einem ab 18.00 Uhr live übertragenen Streitgespräch treten zunächst die Spitzenkandidaten der Oppositionsparteien CDU, Linke, FDP und AfD an. Um 21.00 Uhr treffen dann Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD und seine Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen, in der Live-Sendung «Das Duell» aufeinander.

Betriebsrenten: Gericht verhandelt über Arbeitgeber-Pflichten

ERFURT (dpa) - Die umstrittenen Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten beschäftigen am Dienstag (10.00 Uhr) das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Bei dem Fall aus Nordrhein-Westfalen geht es um die Frage, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten beim Abschluss einer Rentenversicherung über die drohende Beitragspflicht informieren mussten. Der Kläger, ein Angestellter eines städtischen Unternehmens, verlangt von seinem Arbeitgeber Schadenersatz, weil der seinen Aufklärungspflichten nicht nachgekommen sei.

EU-Finanzminister beraten Schwarze Liste für Steueroasen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag in Brüssel die Aufnahme weiterer Steueroasen auf die Schwarze Liste der Europäischen Union. Dabei geht es um Länder oder Gebiete, die aus Sicht der EU im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung nicht ausreichend mitziehen.

Osrams Hauptversammlung im Zeichen der Übernahme

MÜNCHEN (dpa) - Das Münchner Traditionsunternehmen Osram steht vor seiner voraussichtlich letzten regulären Hauptversammlung als unabhängiger Konzern. Der österreichische Sensorhersteller AMS war im Dezember mit einem Übernahmeangebot für Osram erfolgreich, wird aber bei dem Aktionärstreffen am Dienstag (10.00 Uhr) in München wohl nicht die alleinige Mehrheit haben. Weil das Geschäft, das den Anteil von AMS auf 59,9 Prozent anheben wird, noch nicht abgeschlossen ist, liegen die Stimmrechte der angebotenen Aktien noch bei den alten Eigentümern.

Daimlers Lastwagensparte erwartet ein schwieriges Jahr

STUTTGART (dpa) - Daimlers Lastwagensparte steht ein schwieriges Jahr bevor. Angesichts einer sinkenden Nachfrage rechnet der Konzern für 2020 mit einem Minus bei Absatz und Umsatz. Gleichzeitig treibt der Konzern seine Bemühungen voran, große Elektro-Laster in Serie auf die Straße zu bringen und das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln. Weil das viel Geld kostet, sind die Erwartungen an die Rendite ebenfalls eher gedämpft. Auf welche Strategie die Daimler Truck AG angesichts dessen für 2020 setzt, will Vorstandschef Martin Daum am Dienstag (11.00 Uhr) in Stuttgart verraten.

Weinstein-Prozess: Jury zieht sich zu Beratungen zurück

NEW YORK (dpa) - Nach sechs Wochen im Prozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wird sich die Jury am Dienstag zu Beratungen über das Urteil zurückziehen. Zuvor wird Richter James Burke den zwölf Geschworenen das Prozedere erklären und auch, wie sie zu einer Entscheidung kommen. Die Juroren können Weinstein für schuldig oder nicht schuldig erklären, das Urteil muss jedoch einstimmig fallen. Auch deshalb können sich die Beratungen über Wochen hinziehen.

Brit Awards: Stormzy und Freya Ridings dürfen hoffen

LONDON (dpa) - Der Londoner Rapper Stormzy könnte bei der 40. Verleihung der Brit Awards am Dienstagabend seinen Triumph von 2018 wiederholen. Der 26-Jährige ist als Bester Britischer Solokünstler und für das Beste Britische Album («Heavy Is The Head») nominiert. In der Kategorie der Solokünstler konkurriert er mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger Harry Styles, dem Rapper Dave sowie den Sängern und Songwritern Michael Kiwanuka und Lewis Capaldi.

Wiedersehen mit Tuchel: BVB hofft auf Sieg im ersten Duell mit Paris

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund steht vor einem Rendezvous mit der Vergangenheit. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain kommt es zu einem Wiedersehen mit dem einstigen BVB-Coach Thomas Tuchel. Der Trainer des französischen Fußball-Meisters und Tabellenführers kehrt erstmals seit seinem vorzeitigen Abschied im Jahr 2017 nach Dortmund zurück.

Biathlon-Einzel: Herrmann, Hinz, Preuß und Horchler am Start

ANTHOLZ (dpa) - Nach Silber in der Verfolgung geht Biathletin Denise Herrmann als eine der Medaillenanwärterinnen in das Einzelrennen der Weltmeisterschaften von Antholz. Für den 15-Kilometer-Wettkampf am Dienstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) wurden zudem Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Karolin Horchler nominiert. WM-Debütantin Janina Hettich setzt dagegen aus.