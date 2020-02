Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.20

Erste Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen steht an

DES MOINES (dpa) - Im US-Bundesstaat Iowa steht in der Nacht die erste Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaft in den USA an. Bei Parteiversammlungen quer durch den Bundesstaat stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Ergebnisse werden am Dienstagmorgen deutscher Zeit erwartet.

Macron hält in Polen Vortrag zur Zukunft der EU

WARSCHAU (dpa) - Am zweiten Tag seines Polenbesuches hält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Vortrag an der Universität Krakau. Laut Nachrichtenagentur PAP geht es dabei um die Geschichte des französisch-polnischen Verhältnisses sowie um Macrons Vision der Zukunft der EU. Am Montag hatte Macron mit Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesprochen. Sie vereinbarten, bei der EU-Agrarpolitik, der Klimapolitik sowie einem Rüstungsprojekt enger zusammenzuarbeiten.

Polizeikongress in Berlin: Grenzschutz und Rechtsextremismus

BERLIN (dpa) - Neue Routen für irreguläre Migration und der Kampf gegen Rechtsextremismus stehen in den kommenden zwei Tagen beim Europäischen Polizeikongress in Berlin auf dem Programm. Die Eröffnungsrede hält am Dienstag Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er war zuletzt von Innenpolitikern der CDU kritisiert worden, weil er den Einsatz von automatisierter Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen aus einem Entwurf für das neue Bundespolizeigesetz gestrichen hat.

Warnstreiks von Ärzten an Unikliniken - Dritte Tarifrunde

HANNOVER (dpa) - Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für Dienstag rund 20.000 Ärzte an 23 Universitätskliniken zu Warnstreiks aufgerufen. Damit will sie Druck in den Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) machen, die am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) in dritter Runde in Hannover fortgesetzt werden. Der Gewerkschaft sind vor allem die vielen Nacht- und Wochenenddienste der Ärzte ein Dorn im Auge.

Vertragsunterzeichnung für geplante Minderheitsregierung in Thüringen

ERFURT (dpa) - In Thüringen wollen Spitzenpolitiker von Linken, SPD und Grünen am Dienstag (11.00 Uhr) ihren Vertrag für eine gemeinsame Minderheitsregierung unterzeichnen. Die drei Parteien sind seit 2014 Regierungspartner, verloren aber bei der Landtagswahl Ende Oktober ihre Mehrheit im Parlament. Am Mittwoch soll in Thüringen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Bodo Ramelow (Linke) will Regierungschef bleiben.

Bonn will von Berlin Entschädigung für verlorene Bundes-Jobs

BONN (dpa) - In Bonn findet am Dienstag (10.00 Uhr) das erste Gespräch über eine geplante Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz statt. Dabei verhandelt die Bundesregierung mit Vertretern der Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, der Stadt Bonn und der Kreise Rhein-Sieg, Ahrweiler und Neuwied.

Gericht entscheidet über «Jubiläumsdeals» von Check24

MÜNCHEN (dpa) - Dem Onlinemakler Check24 droht eine juristische Niederlage gegen den Bund der Versicherungskaufleute (BVK). Das Landgericht München I wird am Dienstag (15.00 Uhr) seine Entscheidung im Prozess um die «Jubiläumsdeals» des Portals verkünden. Es geht um die Frage, ob es sich bei den «Jubiläumsdeals» um Rabatte handelte, wie sie beim Verkauf von Versicherungen gesetzlich verboten sind.

Krippenkind ertrunken - Prozess gegen Betreuerinnen beginnt

WOLFSBURG (dpa) - Wegen des Todes eines Krippenkindes müssen sich vier Betreuerinnen ab Dienstag (8.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Sie sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft bemerkten die Beschuldigten im April 2019 nicht, dass sich ein 16 Monate alter Junge von der Gruppe entfernt hatte und in ein etwa 30 Meter entferntes Regenrückhaltebecken gestürzt war.

Polizei unterrichtet über neue Entwicklung im Ulmer Morphium-Fall

ULM (dpa) - Mehrere Tage saß eine Kinderkrankenschwester in Untersuchungshaft, weil sie fünf Babys in der Ulmer Universitätsklinik Morphium verabreicht haben soll. Nun ist sie frei. Vertreter von Polizei, Anklagebehörde und Landeskriminalamt wollen am Dienstag bei einer Pressekonferenz über die Details der neuen Ermittlungen berichten. Bekannt ist bisher, dass weitere Analysen des Spritzeninhalts, der im Spind der Frau entdeckt wurde, den Vergiftungsverdacht nicht bestätigten.

Vater wegen Mordes an seinen beiden Kindern vor Gericht

DRESDEN (dpa) - Er soll seine kleinen Kinder getötet und versucht haben, deren Mutter umzubringen. Am Dresdner Landgericht beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 55-Jährigen. Der gebürtige Franzose ist wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll am 9. Mai 2019 seinen fünfjährigen Sohn und seine zweijährige Tochter erwürgt und seine Frau geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Frankfurt fordert Leipzig

BERLIN (dpa) - RB Leipzig will nach dem Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) ein Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt unbedingt verhindern. Der Vorjahresfinalist muss zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen bei den Hessen antreten. In der Bundesliga gewann die Eintracht mit 2:0.