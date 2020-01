Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.20

Trump stellt Nahost-Plan vor

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa) - US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Plan an diesem Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorstellen. Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen.

Israels Präsident Rivlin in Deutschland

BERLIN (dpa) - Israels Staatspräsident Reuven Rivlin beginnt am Dienstag (10.30 Uhr) offiziell einen Besuch in Berlin. Rivlin kommt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen.

Wehrbeauftragter legt Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr vor

BERLIN (dpa) - Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, zieht am Dienstag umfangreich Bilanz zur Entwicklung der Bundeswehr. Der SPD-Politiker übergibt dazu am Vormittag (11.30 Uhr) in Berlin seinen Jahresbericht an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU). Im Anschluss wird Bartels den Bericht vorstellen.

Zehn Jahre nach Canisius - Missbrauchsbeauftragter zieht Bilanz

BERLIN (dpa) - Zehn Jahre nach Aufdeckung der Missbrauchsfälle am katholischen Elitegymnasium Canisius-Kolleg in Berlin will der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, am Dienstag Bilanz ziehen. Nach dem Bekanntwerden der Vorgänge an dem Kolleg waren in ganz Deutschland viele weitere Missbrauchsfälle durch katholische Laien, Priester und Ordensleute ans Licht gekommen.

Prozess um Mordkomplott gegen Lehrer: Teenager vor Gericht

DORTMUND (dpa) - Weil sie versucht haben sollen, einen Lehrer zu ermorden, stehen von Dienstag an (9.15 Uhr) drei Teenager in Dortmund vor Gericht. Die Angeklagten im Alter von 17, 18 und 19 Jahren hatten laut Staatsanwaltschaft geplant, den Pädagogen in einen Hinterhalt zu locken und dort mit Hämmern zu erschlagen. Zwei von ihnen waren im Mai 2019 Schüler an der Dortmunder Gesamtschule. Bei dem dritten Angeklagten handelt es sich um einen gemeinsamen Freund.

Neues Führungsduo präsentiert SAP-Jahreszahlen

WALLDORF (dpa) - Europas größter Softwarehersteller SAP stellt am Dienstag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vor. Das vom Börsenwert her wertvollste deutsche Unternehmen will seine Bilanz gegen 7.00 Uhr veröffentlichen, ehe um 10.00 Uhr am Konzernsitz in Walldorf eine Pressekonferenz mit den beiden Vorstandschefs Jennifer Morgan und Christian Klein geplant ist. Für das neue Führungsduo ist es der erste größere öffentliche Auftritt in Deutschland seit Amtsantritt.

Gezi-Prozess gegen Intellektuellen Kavala wird in Türkei fortgesetzt

ISTANBUL (dpa) - Der international beobachtete Gezi-Prozess gegen den inhaftierten prominenten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten geht am Dienstag in der Türkei weiter. Einer seiner Anwälte, Ilkan Koyuncu, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er wolle vor dem Gericht auf dem Gelände des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri erneut Kavalas Freilassung fordern. Kavala ist seit mehr als zwei Jahren in Silivri inhaftiert.

«Anglizismus des Jahres» wird gekürt

BERLIN (dpa) - Der «Anglizismus des Jahres» wird am Dienstag (09.00 Uhr) in Berlin bekanntgegeben. Eine Jury rund um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin kürt inzwischen zum zehnten Mal «den positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes».

Frau vor Zug gestoßen: Richter wollen Urteil sprechen

DUISBURG (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau am Bahnhof Voerde am Niederrhein wollen die Richter am Dienstag (9 Uhr) das Urteil sprechen. Vorher müssen allerdings am Landgericht Duisburg noch die Plädoyers gehalten werden. Die 34-Jährige ist im Juli 2019 völlig unvermittelt vor einen fahrenden Zug gestoßen worden. Sie starb noch im Gleisbett.

Berliner Theatertreffen stellt seine Zehner-Auswahl vor

BERLIN (dpa) - Die Berliner Festspiele geben am Dienstag (11.00 Uhr) das Programm für das nächste Theatertreffen bekannt. Die Jury stellt vor, welche Inszenierungen für Mai eingeladen werden. Sie wählt dafür die ihrer Meinung nach «zehn bemerkenswertesten» Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum aus.

Streit um Hostel auf nordkoreanischem Botschaftsgelände vor Gericht

BERLIN (dpa) - Ein langjähriger Streit um ein Hostel auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft in Berlin-Mitte beschäftigt am Dienstag das Verwaltungsgericht Berlin. In der Verhandlung (10.00 Uhr) geht es um die Frage, ob das Bezirksamt Mitte im Zusammenhang mit den UN-Sanktionen gegen Nordkorea den Betrieb des City Hostel Berlin verbieten darf.

Neuheitenschau zeigt Trends auf Spielwarenmesse

NÜRNBERG (dpa) - Mit einer Neuheitenschau gibt die Nürnberger Spielwarenmesse am Dienstag (9.00 Uhr) einen Überblick über die Trends in der Branche. Die Aussteller setzen dabei ihre neuesten Produkte für Medien und Facheinkäufer in Szene.