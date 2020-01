Written by: Redaktion DER FARANG | 21/01/2020

Weltwirtschaftsforum beginnt Jahrestagung in Davos - Trump spricht

DAVOS (dpa) - In Davos beginnt am Dienstag die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die Auftaktrede hält US-Präsident Donald Trump (11.30 Uhr). Später spricht der chinesische Vizeministerpräsident Han Zheng (14.15 Uhr). Bereits am Morgen (8.30 Uhr) will sich die Aktivistin Greta Thunberg in einer Diskussionsrunde zum Klimawandel äußern. Am Nachmittag nimmt die 17-jährige Schwedin an einer weiteren Debatte teil.

Inhaltlicher Teil des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump beginnt

WASHINGTON (dpa) - Der US-Senat kommt am Dienstag (13.00 Uhr Ortszeit/19.00 Uhr MEZ) zur ersten inhaltlichen Sitzung im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zusammen. Erwartet wird, dass Verfahrensfragen geklärt werden - zum Beispiel, wie viele Stunden die Sitzungen pro Verhandlungstag dauern werden. Auch könnte klar werden, wann die Anklagevertreter und die Verteidiger Trumps ihre Eröffnungsplädoyers halten.

Mitglieder der Kohlekommission machen Druck beim Kohleausstieg

BERLIN (dpa) - Im Streit um den Kohleausstieg erhöhen Mitglieder der ehemaligen Kohlekommission den Druck auf die Bundesregierung. Die ehemalige Co-Vorsitzende der Kommission, Barbara Praetorius, und drei weitere Mitglieder wollen sich am Dienstag (10.00 Uhr) zur «Aufkündigung des Kohle-Kompromisses durch die Bundesregierung» äußern, wie sie angekündigt haben.

Merkel eröffnet Foto-Ausstellung zum mahnenden Holocaust-Gedenken

ESSEN/TEL AVIV (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet am Dienstag in Essen (1400) die Ausstellung «Survivors - Faces of Life after the Holocaust». Zu sehen sind Porträtfotografien des Künstlers Martin Schoeller. Dieser hat 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau 75 Holocaust-Überlebende in Israel porträtiert.

Gedenkfeier für Manfred Stolpe - Bundespräsident erwartet

POTSDAM (dpa) - Mit einer zentralen Gedenkfeier nimmt das Land Brandenburg Abschied von seinem früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Die Feier in der Nikolaikirche in Potsdam am Dienstag (15.00 Uhr) beginnt mit einem Gottesdienst, bei der der evangelische Landesbischof Christian Stäblein die Predigt hält. Im Anschluss sind Ansprachen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) vorgesehen. Zur Feier werden Hunderte Gäste am Alten Markt erwartet.

EU-Minister beraten Digitalsteuer und «Green Deal»

BRÜSSEL (dpa) - Das Ringen um eine stärkere Besteuerung von Internetriesen wie Google oder Facebook beschäftigt am Dienstag die EU-Wirtschaft- und Finanzminister. In Brüssel ziehen sie (ab 09.00 Uhr) Zwischenbilanz zur Arbeit in der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) an einer internationalen Digitalsteuer. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt sich zuversichtlich, dass bis Anfang Februar zumindest die Grundlagen für eine Einigung gelegt werden können.

Online-Händler ziehen Bilanz - Weiteres Rekordjahr erwartet

HAMBURG (dpa) - Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel legt am Dienstag (10.00 Uhr) seine Bilanz für das Jahr 2019 vor und wirft einen Blick in die Zukunft des Online-Handels. Wie in den Vorjahren waren auch für 2019 Rekordumsätze erwartet worden. Die Prognose hatte ein Plus von mehr als zehn Prozent vorausgesagt - auf rund 72 Milliarden Euro im Online-Geschäft allein mit Waren. Hinzu kommen noch Dienstleistungen wie Bahn- und Flugtickets, Reisen oder Konzertkarten.

Air Berlin: Bundesrichter verhandeln über Abfindung für Flugbegleiter

ERFURT/BERLIN (dpa) - Fast zweieinhalb Jahre nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht erstmals mit Streitfällen zwischen dem Insolvenzverwalter und gekündigten Flugbegleitern. Verhandelt wird am Dienstag (9.00 Uhr) die Klage einer Stewardess auf eine Abfindung. Sie vertritt die Auffassung, dass bei der Beteiligung einer Personalvertretung der Flugbegleiter Fehler gemacht worden seien.

Klöckner startet Dialog zu Erwartungen an Landwirtschaft

BERLIN (dpa) - Angesichts anhaltender Proteste von Bauern startet Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) eine Dialogreihe zur Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Auftakt ist am Dienstag (10.30) eine Diskussionsveranstaltung auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin, bei der es unter anderem um gesellschaftliche Erwartungen an die Lebensmittelproduktion gehen soll.

Tod des kleinen Julen: Gerichtstermin zu möglichem Vergleich

MÁLAGA (dpa) - Im Fall des in einem Brunnenschacht gestorbenen Kleinkindes Julen wird es wohl zu keinem Prozess mehr kommen - dennoch findet am Dienstag in Málaga ein wichtiger Gerichtstermin statt. Dabei soll Medienberichten zufolge eine am Montag getroffene außergerichtliche Einigung zwischen Anklage und Verteidigung offiziell gemacht werden. Wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden sollte ursprünglich der Finca-Besitzer, auf dessen Grundstück in Andalusien das Unglück vor einem Jahr passierte. Die Staatsanwaltschaft wollte drei Jahre Haft für ihn fordern.

Fall der isolierten Familie von niederländischem Hof vor Gericht

ASSEN (dpa) - Gut drei Monate nach der Entdeckung einer isolierten Familie auf einem niederländischen Bauernhof kommt der bizarre Fall ab Dienstag vor Gericht. Bei der ersten öffentlichen Sitzung in Assen im Nordosten des Landes wird die Anklage zunächst aber nur über den Stand der Ermittlungen informieren. Wann das Hauptverfahren beginnen wird, ist noch unklar.

Kerber und Zverev bestreiten Erstrundenmatches bei Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev streben am Dienstag bei den Australian Open den Zweitrunden-Einzug an. Die beiden größten deutschen Hoffnungsträger sind beide in der Nightsession in Melbourne dran und Favoriten gegen italienische Tennisprofis. Kerber bekommt es mit der Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto zu tun. Zverev spielt gegen Marco Cecchinato.