Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

Getöteter iranischer General soll in Kerman beigesetzt werden

TEHERAN/KERMAN (dpa) - Der bei einem US-Raketenangriff in Bagdad getötete iranische General Ghassem Soleimani soll am Dienstag in seinem Geburtsort Kerman im Südostiran beigesetzt werden. Wegen des erwarteten Andrangs wurde - wie der Montag in der Hauptstadt Teheran - der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt. Damit will die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem General zu verabschieden, der im Iran nun als Märtyrer verehrt wird.

Neue österreichische Bundesregierung wird vereidigt

WIEN (dpa) - In Österreich wird am Dienstag die neue Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen vereidigt. Dazu erwartet Bundespräsident Alexander Van der Bellen das künftige Kabinett in der Wiener Hofburg. Es ist das erste Mal, dass ÖVP und Grüne in Österreich eine Bundesregierung stellen. Außerdem gehören dem Kabinett erstmals mehr Frauen als Männer an.

Streit um Rentenreform in Frankreich: Regierung trifft Gewerkschafter

PARIS (dpa) - Frankreichs Regierung versucht gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern erneut, eine Lösung im Streit um die Rentenreform zu finden. Dazu kommen Mitglieder der Regierung am Dienstag mit Sozialpartnern zusammen. Es ist das erste Treffen von Regierungsmitgliedern, unter ihnen Arbeitsministerin Muriel Pénicaud und Renten-Staatssekretär Laurent Pietraszewski, mit den Sozialpartnern seit der Feiertagspause über Weihnachten und Neujahr. Ein Treffen Mitte Dezember war ohne Ergebnis geblieben.

Zweite Abstimmung über Wahl von Pedro Sánchez im spanischen Parlament

MADRID (dpa) - Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich am Dienstag (ab 12.00 Uhr) im Parlament der zweiten und entscheidenden Abstimmung über seine Wahl zum Regierungschef. Beim ersten Votum am Sonntag war er gescheitert, weil er die dabei nötige absolute Mehrheit von 176 Stimmen nicht erreicht hatte. Gemäß Verfassung wird genau 48 Stunden später noch einmal abgestimmt, dann reicht die einfache Mehrheit.

Kramp-Karrenbauer auf CSU-Klausur erwartet

SEEON (dpa) - Die Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon steht am Dienstag zunächst im Zeichen der Europa- und Außenpolitik - mit zwei Staatsoberhäuptern als Gästen. Erwartet werden die Staatspräsidentin der Republik Estland, Kersti Kaljulaid, und der rumänische Präsident Klaus Johannis. Mit Spannung erwartet wird aber vor allem die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer - und was diese zum Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zu einer Kabinettsumbildung in diesem Jahr sagt.

Thema Wirtschaft und Jobs: Grünen-Vorstand beendet Klausur in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Die Grünen-Chefs stellen am Dienstag (13.30 Uhr) gemeinsam mit der Hamburger Spitzenkandidatin Katharina Fegebank Beschlüsse zum umweltfreundlichen Umbau der Wirtschaft und gegen niedrige Löhne vor. Der Bundesvorstand der Grünen war zu einer zweitägigen Klausur nach Hamburg gereist, um Fegebank im Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar zu unterstützen. Sie haben das Ziel, stärkste Kraft zu werden und die Erste Bürgermeisterin zu stellen.

Daimler stellt zum Auftakt der Technik-Messe CES Zukunftsideen vor

LAS VEGAS (dpa) - Nach der Serie von schlechten Nachrichten in den vergangenen Monaten will der Autobauer Daimler zum Start ins Jahr 2020 wieder mehr mit seinen Ideen für die Zukunft punkten. Zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas stellt Vorstandschef Ola Källenius am Montagabend (20.30 Uhr Ortszeit; Dienstagfrüh 5.30 Uhr MEZ) ein neues Konzeptfahrzeug vor, das die künftigen Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Maschine demonstrieren soll, wie es in der Ankündigung heißt. Källenius zählt in diesem Jahr zu den Hauptrednern im Programm der CES, die am Dienstag offiziell beginnt.

Neuer Bahnansager wird in Frankfurt vorgestellt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Seine Stimme soll bald an allen rund 5700 Bahnhöfen in Deutschland zu hören sein: Der 45 Jahre alte Sprecher Heiko Grauel ist der neue Bahnansager, und die Deutsche Bahn stellt den Hessen am Dienstag in Frankfurt am Main auf einem Pressetermin vor (13 Uhr). Grauel kommt aus Dreieich bei Frankfurt und hat sich in einem Casting gegen Hunderte Mitbewerber durchgesetzt. Vergangenes Jahr hat er in einem Frankfurter Tonstudio mehr als 14 000 einzelne Zeilen für die Bahn eingesprochen. Mit der neuen Stimme führt das Unternehmen eine neue Technik ein, die die gesprochenen Sätze in einzelne Silben zerhackt, um sie beliebig wieder zusammensetzen zu können.

Nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Prozess beginnt

DUISBURG (dpa) - Im Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr stehen von Dienstag an (9.30 Uhr) drei Jugendliche vor dem Duisburger Landgericht. Die zur Tatzeit 14 Jahre alten Angeklagten sollen eine 18-Jährige in einem Waldstück zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zwei weitere mutmaßlich Beteiligte entgehen dem Prozess. Sie waren damals erst zwölf Jahre alt und damit strafunmündig.

Kinofilm «Lindenberg! Mach dein Ding» feiert Weltpremiere in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Der neue Kinofilm über das Leben des Panikrockers Udo Lindenberg feiert am Dienstagabend (19.30 Uhr) in Hamburg seine Weltpremiere. In Anwesenheit des berühmten Wahlhamburgers sowie der Regisseurin Hermine Huntgeburth wird der Streifen «Lindenberg! Mach dein Ding» im Hamburger Cinemaxx am Dammtor gezeigt. Zuvor (ab 18.30 Uhr) werden die beiden sowie die Schauspieler Jan Bülow, Max von der Groeben und Ruby O. Fee, Julia Jentsch und weitere Promis auf dem roten Teppich erwartet. Der 135 Minuten lange Film startet am 16. Januar in den Kinos. Die Weltpremiere des Künstlerporträts ist bereits ausverkauft.

Arbeitsgericht verhandelt Streit um Leitung von Berliner Bauakademie

BERLIN (dpa) - Das Arbeitsgericht in der Hauptstadt verhandelt am Dienstag (12.30 Uhr) über den Streit um die Leitung der Berliner Bauakademie. Ein unterlegener Mitbewerber hat Klage gegen die Neubesetzung eingereicht. Ob bereits am selben Tag eine Entscheidung fällt, war laut Gericht noch unklar. Am Donnerstag erörtert das Gericht eine zweite Klage in gleicher Sache, die aber von einem anderen Bewerber eingereicht wurde.

Hollywoodstar Will Smith stellt neuen Film in Berlin vor

BERLIN (dpa) - Zur Deutschlandpremiere des Actionfilms «Bad Boys For Life» werden die Schauspieler Will Smith (51) und Martin Lawrence (54) in Berlin erwartet. Die beiden wollen ihren neuen Film am Dienstag bei einer Pressekonferenz vorstellen (13.30 Uhr), abends ist die Premiere im Zoo Palast geplant (19.30 Uhr).

Erster großer Auftritt von Oliver Kahn als Bayern-Vorstand

MÜNCHEN (dpa) - Fast zwölf Jahre nach seinem letzten Spiel im Tor des FC Bayern München startet Oliver Kahn beim deutschen Fußball-Rekordmeister in eine zweite Karriere. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird der 50 Jahre alte Ex-Nationalspieler in der Allianz Arena als neues Vorstandsmitglied und künftiger Bayern-Chef präsentiert. An der Pressekonferenz nehmen auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer teil. Das belegt den großen Stellenwert, den die Personalie Kahn beim Bundesliga-Topclub besitzt.

Volleyballerinnen starten in Apeldoorn in Olympia-Qualifikation

APELDOORN (dpa) - Nach den deutschen Männern starten nun auch die Volleyball-Frauen in die Olympia-Qualifikation. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bekommt es am Dienstag (13.00 Uhr) in Apeldoorn in den Niederlanden gleich mit dem nominell stärksten Vorrundengegner zu tun. Deutschland trifft in Gruppe B auf den EM-Zweiten aus der Türkei, der vom ehemaligen Bundestrainer Giovanni Guidetti betreut wird.