Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.19

Die Welt begrüßt 2020 - Partys rund um den Globus

BERLIN (dpa) - Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen auf der Welt in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch das neue Jahr 2020 willkommen. In Deutschland gab es dieses Jahr vor Silvester erneut eine Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Lärm, Klimaschutzbedenken und Aggressionen rund um die Jahreswechselnacht.

Frankreichs Staatschef Macron hält Neujahrsansprache

PARIS (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Silvesterabend (20.00 Uhr) in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Die Neujahrsrede des Staatschefs wird angesichts des wochenlangen Dauerstreiks gegen die geplante Rentenreform mit Interesse erwartet. Der Ausstand legt seit dem 5. Dezember vor allem den öffentlichen Nahverkehr in Paris und den Fernverkehr per Zug im Land lahm.

Atommeiler Philippsburg 2 geht endgültig vom Netz

PHILIPPSBURG (dpa) - Nach 35 Jahren Betrieb geht am Dienstag in Philippsburg das vorletzte noch laufende Atomkraftwerk in Baden-Württemberg endgültig vom Netz. Block 2 des Kernkraftwerks soll gegen 19.00 Uhr heruntergefahren werden. Damit läuft der Meiler bis zum letztmöglichen Tag - allerdings ein paar Stunden kürzer, als gesetzlich erlaubt gewesen wäre.

Gewerkschaft Ufo will bei Germanwings weiter streiken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Flugbegleiter bei Germanwings wollen ihren Streik am Dienstag fortsetzen. Der dreitägige Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo, der am Montag begann, soll noch bis einschließlich Neujahr dauern. Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings erwartet, dass insgesamt rund 180 Flüge ausfallen. Am ersten Tag waren es etwa 60 Verbindungen. Germanwings führt Flüge für Eurowings aus.

Qualifikation bei der Vierschanzen-Tournee - Tour de Ski geht weiter

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Bei der Vierschanzentournee steht am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen die Qualifikation auf dem Wettkampfprogramm. Der Oberstdorf-Zweite Karl Geiger will am Silvestertag Jagd auf Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan machen. Insgesamt zwölf deutsche Skispringer kämpfen um die Qualifikation für das zweite von vier Tournee-Springen. Nur 50 Tickets werden für das Neujahrsspringen vergeben. Im italienischen Toblach setzen die Skilangläufer die Tour de Ski fort.