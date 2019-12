Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

Papst zelebriert Christmette - Feiern auch im Heiligen Land

ROM/BETHLEHEM (dpa) - Papst Franziskus feiert am Dienstagabend (21.30 Uhr) die alljährliche Christmette im Petersdom in Rom. Zum Gottesdienst am Heiligen Abend mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche werden tausende Gläubige in der Papstbasilika und auf dem Petersplatz erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen «Urbi et Orbi» spendet der Pontifex am ersten Weihnachtstag.

Gipfel mit China, Japan und Südkorea: Sorge um Konflikt mit Nordkorea

CHENGDU (dpa) - Bei einem Dreier-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Japan und Südkorea am Dienstag in der südwestchinesischen Metropole Chengdu über den Atomkonflikt mit Nordkorea beraten. So gibt es Sorgen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un in den nächsten Tagen einen neuen Raketentest wagen könnte, weil die Gespräche mit den USA festgefahren sind.

Bahnstreik in Frankreich wird Heiligabend fortgesetzt

PARIS (dpa) - Kein Pardon für Bahnreisende: Auch an Heiligabend wird der französische Zugverkehr massiv gestört sein. Wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF vorab mitteilte, werden im Schnitt nur zwei Fünftel der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge unterwegs sein.

Gezi-Prozess gegen Intellektuellen Kavala in Türkei wird fortgesetzt

ISTANBUL (dpa) - Am Dienstag und Mittwoch geht in Istanbul der auch international aufmerksam beobachtete Gezi-Prozess gegen Aktivisten der Zivilgesellschaft weiter. Mit Spannung wird erwartet, ob das Gericht den prominentesten Angeklagten, Osman Kavala, aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte vor rund zwei Wochen die sofortige Freilassung des Intellektuellen gefordert.

Bedford-Strohm feiert Weihnachtsgottesdienst hinter Gittern

NEUBURG AN DER DONAU (dpa) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, besucht an Heiligabend (8.30 Uhr) Strafgefangene im Gefängnis im bayerischen Neuburg an der Donau. Dort will der bayerische Landesbischof nach Angaben des Landeskirchenamtes mit einsitzenden jungen Männern einen Weihnachtsgottesdienst feiern.