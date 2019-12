Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

Seehofer und Behörden informieren über Kampf gegen Rechtsextremismus

BERLIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will am Dienstag (11.00 Uhr) gemeinsam mit Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt (BKA) unter anderem über den Stand im Kampf gegen den Rechtsextremismus informieren. Thema der gemeinsamen Pressekonferenz mit Verfassungsschutz-Präsident Holger Münch und BKA-Chef Thomas Haldenwang ist die Neuorganisation der Sicherheitsbehörden.

Britisches Parlament tritt erstmals seit Wahl wieder zusammen

LONDON (dpa) - Das britische Parlament tritt am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl vergangene Woche zusammen. Als erste Amtshandlung wählen die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten. Der ehemalige Labour-Politiker Lindsay Hoyle gilt für den Posten als gesetzt.

Neue Proteste gegen französische Rentenreform erwartet

PARIS (dpa) - Im Konflikt um die Rentenreform in Frankreich haben mehrere Gewerkschaften wieder zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. Gerechnet wird am Dienstag unter anderem mit erheblichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr, etwa bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF. Einschränkungen werden auch auf dem internationalen Flughafen Orly im Süden von Paris erwartet.

Nach mehr als 30 Jahren in Haft wird Deutscher aus USA zurückerwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring soll an diesem Dienstag in Frankfurt ankommen - nach mehr als 30 Jahren in Haft. Er wird gegen 12 Uhr am Flughafen landen, wie der Freundeskreis des 53-Jährigen mitteilte. Gegen 13.10 Uhr ist ein kurzes Pressestatement im Fraport Conference Center geplant. Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben.

Erdogan-Beleidigung: Prozessbeginn gegen Grünen-Politiker in Türkei

ISTANBUL (dpa) - In der Türkei beginnt am Dienstag der Prozess gegen den Grünen-Politiker Memet Kilic wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara stuft in ihrer Anklageschrift, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, mehrere Aussagen von Kilic in einem Interview mit einer türkischen Internetzeitung aus dem Jahr 2017 als beleidigend ein. Unter anderem geht es um das Wort «Vaterlandsverräter». Kilic wird beim Prozessauftakt nicht anwesend sein.

EU-Fischereiminister beschließen Fangquoten für Atlantik und Nordsee

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Fischereiminister wollen am Dienstag in Brüssel die Fischfangquoten für den Atlantik und die Nordsee für das kommende Jahr beschließen. Die Verhandlungen sind traditionell umkämpft, eine Einigung könnte sich möglicherweise erst am frühen Mittwochmorgen abzeichnen, hieß es vorab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, bei einer ganzen Reihe an Fischbeständen die Fangmengen zu senken.

Immobilienumsatz verdoppelt - Gutachter stellen Bericht vor

BERLIN (dpa) - In Grundstücke, Häuser und Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr doppelt so viel Geld geflossen wie zehn Jahre zuvor. Das hat eine erste Schätzung der amtlichen Gutachter ergeben. An diesem Dienstag (11.00 Uhr) wollen sie nun Zahlen vorlegen. Ihr Immobilienmarktbericht beruht auf jährlich knapp einer Million Kaufverträgen und bildet damit die Preisentwicklung präzise ab.

«Cheops»-Mission zur Erkundung von Exoplaneten startet in Kourou

KOUROU (dpa) - Zur Erforschung von Exoplaneten schickt die Europäische Weltraumorganisation (Esa) zusammen mit der Schweiz den Satelliten «Cheops» ins All. «Cheops» (Characterising Exoplanet Satellite) startet am Dienstag (09.54 Uhr MEZ) an Bord einer Sojus-Fregat-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus in den Weltraum. Die Mission wird sich auf die Analyse von Exoplaneten konzentrieren.

Prozess: Rapper Kollegah klagt gegen Bayerischen Rundfunk

MÜNCHEN (dpa) - Auftreten durfte er in München unlängst nicht - doch jetzt beschäftigt Kollegah dort die Justiz. Das Oberlandesgericht (OLG) befasst sich am Dienstag (15.00 Uhr) mit dem umstrittenen Rapper und seinem «Alpha-Mentoring»-Programm. Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, sieht sein Programm durch den Bericht eines Podcasts des Bayerischen Rundfunks falsch dargestellt und verlangt eine Gegendarstellung.

Gericht entscheidet im Streit um Gerüche aus Käseladen

BAD HEILBRUNN (dpa) - Im Streit um unangenehme Gerüche aus einem Käsegeschäft im oberbayerischen Bad Heilbrunn will das Landgericht München II am Dienstag (15.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. In dem Verfahren geht es darum, ob Hausbewohner ihrem Ärger mit Aufklebern an den Scheiben des Ladens Luft machen dürfen.

Dortmund fordert im Spitzenspiel Tabellenführer Leipzig

BERLIN (dpa) - RB Leipzig will mit dem siebten Sieg in Serie seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behaupten. Die Sachsen werden am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Topspiel vom Dritten Borussia Dortmund gefordert. Für den BVB ist das vorletzte Duell vor der Winterpause ein Schlüsselspiel, denn bei einer Niederlage würde Leipzig seinen Vorsprung auf die Borussen auf sieben Punkte ausbauen.