Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.07.24 | Überblick

Nato-Gipfel in Washington beginnt

WASHINGTON: Mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Nato beginnt an diesem Dienstag ein dreitägiger Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Washington. Bei dem Spitzentreffen in der US-Hauptstadt wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung sowie weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und eine verstärkte Zusammenarbeit der Nato mit Partnern im Indopazifik-Raum geben.

Britisches Parlament soll erstmals seit der Wahl tagen

LONDON: Wenige Tage nach der britischen Parlamentswahl tritt das Unterhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Abgeordneten sollen an diesem Dienstag einen Parlamentspräsidenten wählen. Der «Speaker of the House of Commons» hat eine zentrale Rolle im Londoner Parlament. Er erteilt Abgeordneten zum Beispiel das Wort.

Tödlicher Brandanschlag: Urteil im Beihilfe-Prozess geplant

KOBLENZ: Fast 33 Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis will das Oberlandesgericht Koblenz an diesem Dienstag (14 Uhr) im Beihilfe-Prozess urteilen. Die Verteidigung des 55-jährigen Deutschen hatte zuvor Freispruch gefordert, die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.

BGH prüft Zinsberechnung für Prämiensparverträge

KARLSRUHE: Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wollen Verbraucherschützer an diesem Dienstag (09.00 Uhr) klären lassen, wie die Zinsen bei sogenannten Prämiensparverträgen berechnet werden sollen. Sparerinnen und Sparer erhalten bei solchen Produkten zusätzlich zum variablen Zins eine Prämie, die meist nach Vertragslaufzeit gestaffelt ist. Viele dieser Verträge enthalten dabei Klauseln, die Geldhäusern einseitig das Recht einräumen, die zugesicherte Verzinsung nach Belieben zu ändern

Prozess gegen Alec Baldwin beginnt mit Jury-Auswahl

SANTA FE: Hollywood-Star Alec Baldwin (66) muss sich in einem Strafprozess um fahrlässige Tötung in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico vor Gericht verantworten. Nach dem Tod einer Kamerafrau im Oktober 2021 durch einen Schuss-Vorfall am Set des Westerns «Rust» soll das Verfahren gegen den Schauspieler und Produzenten an diesem Dienstag (Ortszeit) mit der Auswahl von Geschworenen beginnen. Bei einem Schuldspruch drohen Baldwin bis zu 18 Monate Haft.

Europäische Rakete Ariane 6 soll erstmals ins All fliegen

KOUROU: Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 soll erstmals in den Weltraum fliegen. Vier Jahre später als ursprünglich vorgesehen soll die Rakete an diesem Dienstag ab 20.00 Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abheben.

Spanien und Frankreich spielen um den Einzug ins EM-Finale

MÜNCHEN: Die beiden Mitfavoriten Spanien und Frankreich treffen im Halbfinale der Fußball-EM an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München aufeinander. Der Sieger dieses Duells tritt am Sonntag im Endspiel in Berlin gegen den Gewinner der Partie Niederlande gegen England an. Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch in Dortmund statt.

Tennis in Wimbledon: Viertelfinale mit Alcaraz und Sinner

LONDON: In Wimbledon werden an diesem Dienstag die ersten Halbfinalisten ermittelt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner trifft in seinem Viertelfinale im ersten Match auf dem Centre Court (14.30 Uhr deutscher Zeit/Prime) auf den russischen Weltklasse-Tennisspieler Daniil Medwedew. Auf Court 1 kämpft der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (2. Spiel nach 14.00 Uhr deutscher Zeit). Bei den Damen will die neuseeländische Qualifikantin Lulu Sun gegen die Kroatin Donna Vekic mit dem Erreichen des Halbfinals ihren überraschenden Erfolgslauf fortsetzen. Zudem spielt die Italienerin Jasmine Paolini in einem Viertelfinale gegen Emma Navarro aus den USA. Von den deutschen Teilnehmern ist im Einzel keiner mehr dabei.