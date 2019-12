Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.19

Knatsch zum Jubiläum: Nato-Gipfel in London beginnt

LONDON (dpa) - In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses am Dienstag in London zu einem Gipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der Nato wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den «Hirntod» bescheinigt hat. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato - darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Macron.

SPD berät nach Mitgliederentscheid über GroKo-Kurs

BERLIN (dpa) - Die designierten neuen SPD-Vorsitzenden beraten am Dienstag mit führenden Politikern der Partei über den weiteren Kurs im Hinblick auf die Zukunft der großen Koalition. Dazu kommt das erweiterte Präsidium in Berlin (11.00 Uhr) zusammen. Das mehr als 40-köpfige Gremium tagte bereits zwei Mal, um über die Halbzeitbilanz der schwarz-roten Koalition zu beraten. Die designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nehmen zum ersten Mal teil. Das erweiterte Präsidium will einen Vorschlag für den Vorstand und den Parteitag ausarbeiten.

Neue Pisa-Studie wird vorgelegt

BERLIN (dpa) - Mit Spannung wird an diesem Dienstag die Vorlage der mittlerweile siebten Pisa-Studie erwartet. Die Ergebnisse des internationalen Bildungsvergleichs werden am Vormittag (9.00 Uhr) in Berlin von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgestellt. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz (CDU), werden dabei sein. Alle drei Jahre werden für Pisa (Programme for International Student Assessment) Hunderttausende 15-Jährige rund um den Globus in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften getestet.

Kabinett berät mit französischem Innenminister

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will am Dienstag (9.30 Uhr) den französischen Innenminister Christophe Castaner treffen. Thema der Aussprache soll die europäische Migrations- und Sicherheitspolitik sein. Die EU-Staaten ringen seit langem um eine Reform des europäischen Asylsystems. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Vorschläge gemacht, die eine Vorprüfung von Asylanträgen an den EU-Außengrenzen vorsehen. Die Bundesbeauftragte für Migration, Annette Widmann-Mauz, wird Ihren Bericht im Kabinett vorlegen.

Greta Thunberg kommt nach Atlantiküberquerung in Portugal an

LISSABON/MADRID (dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kommt nach ihrer Atlantiküberquerung voraussichtlich am Dienstagmorgen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon an. Dort wird sie eine Pressekonferenz geben. Wie Thunberg am Montagabend auf Twitter schrieb, rechnet das Team an Bord des Katamarans «La Vagabonde» mit einer Ankunft im Hafen Doca de Santo Amaro zwischen 8.00 und 10.00 Uhr. Damit dürfte ihre Teilnahme am Freitag an der Großdemo in Madrid anlässlich des UN-Klimagipfels sicher sein.

Thyssenkrupp-Stahlarbeiter demonstrieren in Duisburg

DUISBURG (dpa) - Mehrere Tausend Stahlarbeiter von Thyssenkrupp wollen am Dienstag (11.55 Uhr) in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für Investitionen in die Stahlproduktion demonstrieren. Anlass für die Kundgebung ist eine Aufsichtsratssitzung der Stahlsparte des Industriekonzerns. Bei dem Treffen will der Vorstand von Thyssenkrupp Steel Europe sein Konzept für die Zukunft des größten deutschen Stahlproduzenten vorstellen.

Tarifverhandlungen für Uniklinik-Ärzte gehen weiter

HANNOVER (dpa) - Die Tarifverhandlungen für rund 20.000 Ärzte in 23 Unikliniken werden am Dienstag (14.00 Uhr) in Hannover fortgesetzt. Die zweite Runde der Gespräche zwischen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist auf zwei Tage angesetzt.

Chemieverband VCI will vorzeitig Chefwechsel verkünden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) will am Dienstag vorzeitig einen Wechsel an der Spitze verkünden. In jüngster Zeit seien intensive Gespräche über den Posten des Präsidenten und auch die Ausrichtung des Branchenverbands geführt worden, sagte ein VCI-Sprecher. Auf der Jahrespressekonferenz (11.00 Uhr) in Frankfurt werde die Personalie bekannt gegeben. Zudem wird sich der Verband zu den Konjunkturaussichten der Branche äußern.

Spielwarenbranche zeigt sich optimistisch - Ausblick für 2020

NÜRNBERG (dpa) - Die Konsumfreude der Deutschen macht sich auch in der Spielzeugbranche bemerkbar. Für 2019 rechnet der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie mit einem positiven Jahresergebnis. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird die Branche in Nürnberg aktuelle Zahlen und einen Ausblick auf 2020 vorstellen. 2018 gaben die Deutschen nach Angaben des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels 3,3 Milliarden Euro für Spielzeug aus.

Prozess um Kampfhundeattacke beginnt

HEIDELBERG/LEIMEN (dpa) - Sie sollen zwei Kampfhunde auf einen Teenager gehetzt haben - dafür müssen sich zwei junge Männer von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Die Anklage wirft dem 17- und dem 22-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Ein dritter 22-jähriger Angeklagter steht vor Gericht, weil er seinem jüngeren Bruder die beiden American Staffordshire Terrier zum Spazierengehen überlassen haben soll.

Gericht beschäftigt sich erneut mit Gerhard Richters Abfall-Skizzen

KÖLN (dpa) - Der Fall um weggeworfene und dann mitgenommene Skizzen aus dem Altpapier von Künstler Gerhard Richter beschäftigt erneut die Justiz. Der im April zu einer Geldstrafe verurteilte Angeklagte sei in Berufung gegangen, teilte das Kölner Landgericht mit. Die Verhandlung ist für Dienstagmittag (12.30 Uhr) angesetzt.

Weiterbau der umstrittenen Westumfahrung für Halle beginnt

SALZMÜNDE (dpa) - Nach jahrelangem Rechtsstreit sollen am Dienstag die Bauarbeiten für das letzte Teilstück der Autobahn 143 westlich von Halle beginnen. Die knapp 13 Kilometer lange Trasse bei Salzmünde schließt künftig die Lücke zwischen den Autobahnen 14 und 38. Die Arbeiten an dem 12,6 Kilometer langen Autobahnstück sollen bis 2025 dauern. Zum Spatenstich am Dienstag (15.00 Uhr) werden unter anderen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet.

Offizieller Spatenstich: Baubeginn für Museum der Moderne

BERLIN (dpa) - In den nächsten Jahren soll in Berlin das Museum der Moderne entstehen. Am Dienstag (11.30 Uhr) wird der Baubeginn mit einem Spatenstich gefeiert. Erwartet werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD). Das Museum soll eine der wichtigsten Sammlungen mit Kunst des 20. Jahrhunderts werden. Die Baukosten für das Projekt liegen bei rund 450 Millionen Euro. Zunächst war mit 200 Millionen kalkuliert worden.

Deutsche Handballerinnen treffen bei WM in Japan auf Dänemark

KUMAMOTO (dpa) - Die deutschen Handballerinnen wollen ihre bisher perfekte Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Japan auch gegen den ersten Top-Gegner fortsetzen. Das Team von Bundestrainer Henk Groener peilt am Dienstag (12.30 Uhr/MESZ) gegen Rekord-Olympiasieger Dänemark den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel an. Allerdings warten die deutschen Frauen seit 19 Jahren auf einen Pflichtspielerfolg gegen Dänemark.

CHL-Viertelfinale: Red Bull München in Stockholm zu Gast

MÜNCHEN/STOCKHOLM (dpa) - Trotz Torhüter-Sorgen will sich der EHC Red Bull München am Dienstag (18.00 Uhr) eine gute Ausgangslage für den Einzug in das Champions-League-Halbfinale verschaffen. Die Eishockey-Profis treten im Hinspiel bei Djurgården Stockholm an. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga ist nach dem Achtelfinal-Aus der Adler Mannheim und Augsburger Panther die letzte deutsche Mannschaft, die um den Pokal spielt.