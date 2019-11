Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.19

Auftakt zu Haushaltswoche - Finanzminister Scholz im Bundestag

BERLIN (dpa) - Zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag redet Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (10.00 Uhr) im Parlament. Bis Freitag folgen dann Beratungen über die Einzeletats, bevor das Parlament abschließend über den Haushalt abstimmt. Der Etat 2020 sieht insgesamt Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor. Trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen hält die schwarz-rote Koalition zum siebten Mal in Folge am Kurs der «schwarzen Null» fest.

Tausende Bauern bei Protestkundgebung in Berlin erwartet

BERLIN (dpa) - Mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland wollen am Dienstag (12.00) in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor werden nach Angaben der Veranstalter 10 000 Teilnehmer und rund 5000 Traktoren erwartet. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.

Wie trifft der Klimawandel Deutschland? Schulze stellt Bericht vor

BERLIN (dpa) - Welche Folgen hat die Erderhitzung für Deutschland - und wie sollte das Land sich darauf vorbereiten? Darum geht es in einem Bericht, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag (9.00 Uhr) in Berlin vorstellt. Mit dabei sind außerdem das Umweltbundesamt, der Deutsche Wetterdienst und die Bremer Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne).

Erste Sitzung des Thüringer Parlaments nach Landtagswahl

ERFURT (dpa) - Der Thüringer Landtag kommt am Dienstag (11.00 Uhr) zu seiner ersten Sitzung nach der Landtagswahl zusammen. Dabei will das Parlament ein Präsidium wählen. Zum ersten Mal seit 1990 stellt die Linke und nicht die CDU die stärkste Fraktion und hat damit das Vorschlagsrecht für das Präsidentenamt. Die Linke hat dafür ihre bisherige Infrastruktur- und Agrarministerin Birgit Keller vorgeschlagen.

Kinderrechte im Grundgesetz: Justizministerin legt Entwurf vor

BERLIN (dpa) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will am Dienstag in Berlin den lange erwarteten Entwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Kinderrechte explizit in die Verfassung aufgenommen werden sollen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern beriet monatelang über eine Lösung, denn für eine Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.

GfK mit neuen Zahlen zum Konsumklima-Index

NÜRNBERG (dpa) - Der Nürnberger Marktforscher GfK veröffentlicht an diesem Dienstag (08.00 Uhr) aktuelle Zahlen zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Der von dem Unternehmen monatlich ermittelte Konsumklima-Index war im November um 0,2 Zähler auf 9,6 Punkte zurückgegangen. Mit Spannung wird erwartet, wie optimistisch die Bürger in die für den Handel wichtige Vorweihnachtszeit gehen.

Entscheidung über Millionenklage von Autobahnbetreiber A1 mobil

CELLE/HANNOVER (dpa) - Das Oberlandesgericht (OLG) Celle will am Dienstag (9.45 Uhr) seine Entscheidung zur Klage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund bekanntgeben. In dem Berufungsverfahren geht es um die Forderung des Unternehmens, 778 Millionen Euro nachgezahlt zu bekommen.

Neue Runde im Rechtsstreit der Versicherungsmakler mit Check24

MÜNCHEN (dpa) - Der langjährige Rechtsstreit zwischen Versicherungsvertretern und dem Online-Makler Check24 geht am Dienstag (11.30) in München in eine neue Runde. Das Landgericht in der bayerischen Landeshauptstadt verhandelt eine Zivilklage des Bunds der Versicherungskaufleute (BVK) gegen das Internetportal. Die Versicherungsvertreter werfen Check24 illegale Sonderangebote vor.

Mord bei Freigang: BGH entscheidet über Strafe für Justizbeamte

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Dienstag (12.00 Uhr) in Karlsruhe über die Revision von zwei Justizvollzugsbeamten gegen ihre Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. In dem Fall aus Rheinland-Pfalz geht es um einen Mann, der als Freigänger im offenen Vollzug mit einem Auto einen Menschen getötet hatte und wegen Mordes verurteilt wurde. Die Beamten, die den offenen Vollzug gewährt hatten, erhielten Bewährungsstrafen.

Mord-Prozess gegen «Todespfleger» startet

MÜNCHEN (dpa) - Er sollte seine Patienten pflegen - stattdessen soll er sie umgebracht haben: Vor dem Landgericht München I beginnt am Dienstag (26. November, 9.30 Uhr) der Prozess gegen einen polnischen Hilfspfleger wegen sechsfachen Mordes und dreifachen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38 Jahre alten Mann vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann.

Drei Menschen ermordet - Vater und zwei Söhne vor Gericht

ELLWANGEN (dpa) - Nach drei Morden stehen ein Vater und seine zwei Söhne von diesem Dienstag an (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Dem heute 55-jährigen wirft die Staatsanwaltschaft drei Morde vor, seinem 33 Jahre alten Sohn zwei Morde und seinem 31 Jahre alten Sohn einen Mord. Die Taten wurden in Sontheim an der Brenz begangen.

Deutschland geht mit zwei Gewinnchancen in International Emmys

NEW YORK (dpa) - Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland in der Nacht zum Dienstag (ab 02.00 Uhr MEZ) in die diesjährige Verleihung der International Emmys. Der Schauspieler Jannis Niewöhner tritt in der Kategorie «Bester Schauspieler» mit seiner Rolle in der vom Streaminganbieter Amazon Prime Video produzierten Thrillerserie «Beat» gegen Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Großbritannien an. Die bereits mehrfach ausgezeichnete ZDF-Serie «Bad Banks» hat in der Kategorie «Beste Dramaserie» Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Indien.

Bayer will in Europa überwintern - Bayern peilt Gruppensieg an

BERLIN (dpa) - Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg bei Lokomotive Moskau am Dienstag (18.55 MEZ/DAZN) doch noch das Überwintern im Europapokal sichern. Gewinnt die Werkself ihr 100. Spiel in der Königsklasse mit zwei Toren Unterschied oder einem Tor Differenz bei mindestens drei erzielten, würde das Platz 3 und damit die K.o.-Runde der Europa League perfekt machen. Deutlich weniger Druck haben die Bayern bei ihrem Gastspiel bei Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr/Sky). Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse bereits sicher.