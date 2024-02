Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.24 | Überblick

Gerichtsurteil im Dauerstreit zwischen Kohl-Witwe und Ghostwriter

KÖLN: Im juristischen Dauerstreit um Zitate des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl in einem Buch soll am Dienstag (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkündet werden. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Köln will die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, erreichen, dass eine Reihe von Zitaten aus dem 2014 erschienenen Buch «Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle» von Heribert Schwan nicht mehr verbreitet werden darf. Das OLG Köln hatte entschieden, dass die in erster Instanz durchgeführte Beweisaufnahme wiederholt werden solle.

EU-Kommission legt Empfehlung für Klimaziel 2040 vor

STRAßBURG: Die EU-Kommission legt an diesem Dienstag in Straßburg eine Empfehlung für ein neues, europaweites Klimaziel bis 2040 vor. Wie aus einem Entwurf hervorgeht, schlägt die Kommission eine Senkung der Emissionen bis zu dem Jahr um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Eine solche Reduzierung der Emissionen sei notwendig, um irreversible Kipppunkte zu vermeiden, die unbekannte und potenziell katastrophale Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft und die Ökosysteme hätten, schrieben die Autoren.

EU-Parlament stimmt über EU-weiten Führerscheinentzug ab

STRAßBURG: Das EU-Parlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in Straßburg über seine Position zu einem EU-weiten Führerscheinentzug ab. Konkret geht es darum, dass etwa auch in Deutschland ein Fahrverbot gelten soll, wenn in einem anderen EU-Staat ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Bevor die strengeren Vorgaben in Kraft treten können, muss mit den EU-Staaten noch ein Kompromiss gefunden werden.

Türkei gedenkt ein Jahr nach schwerem Erdbeben der vielen Opfer

ISTANBUL: In der Türkei und Syrien gedenken die Menschen am Dienstag ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben der Zehntausenden Toten. Um 4.17 Uhr (Ortszeit) - dem Zeitpunkt, an dem das erste schwere Beben die Region erschütterte - wollen die Einwohner sich unter anderem in der am stärksten betroffenen südosttürkischen Provinz Hatay versammeln. Am 6. Februar hatte am frühen Morgen ein Beben der Stärke 7,7 den Südosten der Türkei getroffen, ein weiteres Beben der Stärke 7,6 folgte am Nachmittag desselben Tages.

Prozess um Mordversuch: Paar soll Kind Quecksilber gespritzt haben

HANNOVER: Ein Vater soll gemeinsam mit seiner Freundin versucht haben, seine kleine Tochter mit Quecksilber zu vergiften. Von Dienstag (9.00 Uhr) an müssen sich der 30-Jährige und die 34-Jährige wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Laut Anklage soll das Paar im Juli 2023 dem anderthalb Jahre alten Kind Quecksilber in den Fuß und in den Unterschenkel gespritzt haben. Der Vater aus Springe bei Hannover hatte die kleine Tochter zuvor von der von ihm getrennt lebenden Mutter abgeholt.

DFB-Pokal: Leverkusener Viertelfinale gegen VfB

LEVERKUSEN: Im Topspiel des Viertelfinales im DFB-Pokal empfängt Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (20.45/ARD und Sky) den Dritten VfB Stuttgart. Dabei treffen nicht nur die beiden Überraschungsteams dieser Saison aufeinander, sondern auch die bestplatzierten Vereine im verbliebenen Teilnehmerfeld. In der vergangenen Woche hatten die Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Kaiserslautern die Vorschlussrunde erreicht.

Steigerung erwünscht: Wasserspringer bei WM erneut gefordert

DOHA: Die beiden Wasserspringer Alexander Lube und Moritz Wesemann wollen nach ihrem verkorksten Synchron-Wettkampf bei der WM in Doha zeigen, dass sie es besser können. Der 27 Jahre alte Lube und der sechs Jahre jüngere Wesemann treten am Dienstag (8.02 Uhr/MEZ) in Doha im Einzelwettbewerb vom Drei-Meter-Brett an. Ziel sind Halbfinale und Finale am Mittwoch.