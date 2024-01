Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.24 | Überblick

Haushaltswoche im Bundestag beginnt

BERLIN: Der Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) mit den abschließenden Beratungen über den Haushalt für das laufende Jahr. Bevor am Freitag über den in den vergangenen Wochen hart umkämpften Etat 2024 abgestimmt wird, debattieren die Abgeordneten in der sogenannten Haushaltswoche die Pläne für die einzelnen Ministerien.

Ärzte an Unikliniken wollen in Warnstreik treten

HANNOVER: Bundesweit müssen Patientinnen und Patienten an Unikliniken an diesem Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Im Tarifstreit mit den Ländern hat die Gewerkschaft Marburger Bund die mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte der bundesweit 23 landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen. Zur zentralen Kundgebung in Hannover werden am Dienstag (13.00 Uhr) laut Marburger Bund mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Lauterbach gibt nächste Schritte für Klinikreform bekannt

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt an diesem Dienstag die nächsten Schritte für die geplante Klinikreform vor (10.00 Uhr). Im Kern geht es bei einem Auftritt vor der Bundespressekonferenz darum, wie geplante Reformschritte die Behandlungen für die Patientinnen und Patienten verbessern sollen.

Bundeskanzler Scholz im Gespräch über «Risse in der Gesellschaft»

POTSDAM: Nach den Bauernprotesten und heftiger Kritik an seiner Regierung stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend (19.00 Uhr) in Potsdam einem öffentlichen Gespräch mit der Schriftstellerin Juli Zeh. Thema der Diskussion im Nikolaisaal sind die «Risse und Spannungen in der Gesellschaft und das Verhältnis von Kunst und Politik», wie es in der Ankündigung heißt.

Statistiker legen Daten zur Konjunktur im vierten Quartal vor

WIESBADEN: Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher, gestiegene Bauzinsen und die lahmende Weltkonjunktur haben der deutschen Wirtschaft 2023 zugesetzt. Wie sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Jahresende entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (10.00 Uhr) anhand vorläufiger Daten bekannt.

Weltgrößte Spielwarenmesse präsentiert Neuheiten und Trends

NÜRNBERG: Fast 2400 Aussteller aus etwa 70 Ländern werden auf der weltgrößten Spielwarenmesse ab Dienstag ihre Neuheiten zeigen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Spielzeuge und Spiele für Erwachsene. Diese kaufkräftige Zielgruppe hat aus Sicht der Spielwarenmesse enormes Potenzial für die Branche.

Urteil im Cum-Ex-Skandal gegen früheren Top-Juristen erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird am Dienstag (09.30 Uhr) ein Urteil am Landgericht Frankfurt gegen einen Ex-Spitzenjuristen der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer erwartet. Er soll als Berater der später in die Pleite gestürzten Maple Bank über Jahre mit «Gefälligkeitsgutachten» die Täuschung des Fiskus mit den Aktiendeals mit ermöglicht haben.

Vierfache Mutter getötet - Ehemann wegen Mordes vor Gericht

MARKTHEIDENFELD: Mehr als zehn Monate nach den tödlichen Messerstichen auf eine Frau in Unterfranken verhandelt das Landgericht Würzburg von Dienstag (09.00 Uhr) an gegen ihren Ehemann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen Mord vor.

Pokal-Viertelfinale beginnt mit Zweitliga-Duell

BERLIN: Mit dem Duell der Zweitligisten FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf startet am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) der DFB-Pokal ins Viertelfinale. Einen Tag später stehen sich beim Aufeinandertreffen von Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern (20.45 Uhr/Sky) zwei weitere Teams aus dem Unterhaus gegenüber.