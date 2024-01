Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.01.24 | Überblick

Duell in New Hampshire: Nächste Vorwahl der US-Republikaner

CONCORD/WASHINGTON: Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner steht an diesem Dienstag die nächste Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire an. Nachdem Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Sonntag aus dem Rennen ausgestiegen ist, geht es bei der Abstimmung in dem kleinen Bundesstaat im Nordosten der USA nun um ein Duell zwischen dem früheren US-Präsidenten Donald Trump und der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley.

Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Vietnam

HANOI: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt an diesem Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Vietnam. Zum Auftakt wird Steinmeier Gespräche mit Präsident Vo Van Tthuong (15.00 Ortszeit/09.00 MEZ) und mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, führen. Die Reiseserie dient nach Darstellung des Bundespräsidialamts dem Zweck, alte Partnerschaften wiederzubeleben und neue aufzubauen, nachdem sich Deutschland infolge seiner Abkehr von Russland und einer Neubewertung Chinas neu positionieren muss.

GDL beginnt Lokführerstreik am Dienstagabend im Güterverkehr

BERLIN: Der rund sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL beginnt am Dienstagabend (18.00 Uhr) zunächst im Güterverkehr. In der Nacht auf Mittwoch um 02.00 Uhr will die Gewerkschaft ihn auch auf den Personenverkehr ausweiten. Bis kommenden Montag um 18.00 Uhr soll der Ausstand andauern. Es ist der vierte und bisher längste Streik im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn. Erstmals umfasst er ein komplettes Wochenende. Die Bahn hat angekündigt, nicht gerichtlich gegen den Arbeitskampf vorzugehen.

Urteil zu Ausschluss der NPD von Staatsfinanzierung erwartet

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr), ob die rechtsextreme NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Damit würden auch steuerliche Begünstigungen der Partei, die sich inzwischen in Die Heimat umbenannt hat, und der Zuwendungen an sie entfallen. Seit 2021 bekommt die Partei mangels ausreichenden Wahlerfolgen kein Geld mehr vom Staat.

Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen

HAMBURG: Beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis fällt am Dienstag eine Entscheidung über die Entlassung von drei der vier Vorstandsmitglieder. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, führen Vertreter des Aufsichtsrates derzeit «weit fortgeschrittene Gespräche mit drei Vorstandsmitgliedern» über die vorzeitige Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit. Der Aufsichtsrat würde mit den Personalien die Konsequenzen aus den Millionenschäden ziehen, die bei Aurubis nach mehreren Fällen von Betrug und Diebstahl entstanden.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

LOS ANGELES: In Hollywood werden am Dienstag (ab 14.30 Uhr MEZ) die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie «Oppenheimer», «Barbie», «Killers of the Flower Moon» oder «Poor Things». Auch den Filmen «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest» mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller werden Chancen eingeräumt. Der deutsche Film «Das Lehrerzimmer» von Regisseur Ilker Catak hat in der Sparte «International Feature Film» Chancen. Die 96. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 10. März geplant.

Prozess wegen Doppelmordes an Ehepaar beginnt

MEMMINGEN: Wegen Doppelmordes stehen ab Dienstag (14.30 Uhr) drei Tatverdächtige vor dem Landgericht Memmingen. Einem Ehepaar wird vorgeworfen, gemeinschaftlich den in Altenstadt südlich von Ulm im Nachbarhaus wohnenden Vater des Tatverdächtigen und dessen Partnerin umgebracht zu haben. Der zum Zeitpunkt der Anklageerhebung 38-Jährige und die 33-Jährige sollen die 55-Jährige erstochen und den 70-Jährigen erstickt haben.

Mann soll Freundin getötet und Leiche angezündet haben

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der seine Freundin getötet und ihre Leiche in einem Waldstück am Starnberger See angezündet haben soll. Die beiden sollen sich gestritten haben, weil sie nicht damit aufhören wollte, als Prostituierte zu arbeiten.

Erste Halbfinalisten der Australian Open werden gesucht

MELBOURNE: Bei den Australian Open werden an diesem Dienstag die ersten Halbfinal-Teilnehmer ermittelt. Dabei will der serbische Tennis-Star Novak Djokovic auf seinem Weg zum elften Titel in Melbourne die nächste Hürde nehmen. Der Weltranglisten-Erste bekommt es in seinem Viertelfinale ab 04.30 (MEZ/Eurosport) mit dem Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Zudem treffen in der Night Session im zweiten Spiel nach 09.00 Uhr (MEZ) der Italiener Jannik Sinner und der Russe Andrej Rubljow aufeinander.