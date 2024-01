Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.24 | Überblick

Bayern und Stuttgart starten mit Vorbereitung

BERLIN: Der Großteil der Fußball-Bundesligisten nimmt an diesem Dienstag die Vorbereitung auf die zweite Saison-Hälfte auf. Dazu zählen unter anderem Titelverteidiger FC Bayern München und das Überraschungsteam des VfB Stuttgart. Die beiden Clubs belegen in der Tabelle den zweiten und dritten Rang hinter Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself beendet die Weihnachts- und Winterpause am Mittwoch. Mit Spannung erwartet wird auch der Auftakt von Bayers rheinländischem Nachbarn 1. FC Köln. Die Trainerfrage nach dem Aus von Kult-Coach Steffen Baumgart ist vor der ersten Einheit im neuen Jahr nicht geklärt, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Leiten wird André Pawlak das Training an diesem Dienstag.

Vierschanzentournee geht mit Quali in Innsbruck weiter

INNSBRUCK: Die Vierschanzentournee der Skispringer geht mit der dritten Station in Innsbruck weiter. Am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht am bekannten Bergisel zunächst die Qualifikation auf dem Programm. Der Gesamtführende Andreas Wellinger will seine starke Form einen Tag nach Platz drei beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen bestätigen und die Pflicht erfüllen. Sein großer Rivale ist der Japaner Ryoyu Kobayashi. Kobayashi wurde in Garmisch Zweiter hinter Tagessieger Anze Lanisek aus Slowenien und liegt nun im Gesamtranking 1,8 Punkte hinter Wellinger. Das ist umgerechnet genau ein Meter.

Jüngster Halbfinalist: Littler will bei Darts-WM ins Endspiel

LONDON: Luke Littler spielt als jüngster Teilnehmer überhaupt um einen Finalplatz bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Der 16 Jahre alte Engländer trifft am Dienstag (ab 20.30 Uhr/DAZN und Sport1) im Halbfinale auf seinen Landsmann Rob Cross. Während es für Littler das erste große Turnier beim Weltverband PDC überhaupt ist, war Cross schon im Jahr 2018 Weltmeister. Littler ist die Sensation des Events im Alexandra Palace und hat bislang fünf Spiele in Serie souverän für sich entschieden. Das Finale findet am Mittwoch (21.00 Uhr) statt. Wird Littler sensationell Weltmeister, würde er auch in die Top Ten der Weltrangliste vorrücken.