Das bringt der Dienstag

Verteidigungsminister beraten über Militärhilfe für die Ukraine

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten beraten an diesem Dienstag in Brüssel über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Zuletzt zeichnete sich ab, dass ein Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell für längerfristige Finanzierungszusagen für Militärhilfen nicht die erforderliche Unterstützung aller 27 EU-Staaten hat. Deswegen geht es nun darum, mögliche Kompromisse auszuloten.

Linksfraktion im Bundestag will ihr eigenes Ende beschließen

BERLIN: Die Linksfraktion im Bundestag will an diesem Dienstag (14.00 Uhr) ihre Auflösung beschließen und ein Datum dafür festlegen. Hintergrund ist der Austritt der Abgeordneten Sahra Wagenknecht und neun weiterer Parlamentarier aus der Partei die Linke. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße.

Studie über Einstellungen zur Kirche wird vorstellt

ULM: Auf der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird an diesem Dienstag (12.30 Uhr) in Ulm eine Studie zur Religiosität in Deutschland vorgestellt. Die Untersuchung gebe Auskunft darüber, welche Einstellungen Menschen zu Religion, Glaube und Kirche haben und was sie von der Kirche in der Zukunft erwarten, wie die EKD mitteilte.

Stichwahl entscheidet über künftigen Staatschef in Liberia

MONROVIA: Die Bürger im westafrikanischen Liberia entscheiden an diesem Dienstag in einer Stichwahl über ihren künftigen Präsidenten. Zur Wahl stehen Amtsinhaber und Ex-Weltfußballer George Weah und sein Herausforderer Joseph Boakai, der von 2006 bis 2018 Vizepräsident der damaligen Präsidentin und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson-Sirleaf war.

Habeck präsentiert Pläne für deutsches Wasserstoffkernnetz

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Pläne für die wichtigsten Verbindungen im künftigen deutschen Wasserstoff-Netz vor. Wasserstoff ist ein wichtiger Hoffnungsträger der Energiewende, der künftig helfen soll, den Ausstoß an Treibhausgasen etwa in der Industrie zu drücken.

Chemiebranche legt Zahlen zur Branchenkonjunktur vor

FRANKFURT/MAIN: Gestiegene Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs, schwache Konjunktur, zurückhaltende Industriekunden - die Chemiebranche hat schwierige Zeiten hinter sich. Wie das Geschäft im dritten Quartal gelaufen ist, berichtet der Verband der Chemischen Industrie (VCI) an diesem Dienstag (10 Uhr) in Frankfurt.

Süßwarenhersteller wehren sich gegen Kartellstrafe

DÜSSELDORF: Mutmaßliche wettbewerbswidrige Absprachen bei Süßwaren stehen im Mittelpunkt des Prozesses, der an diesem Dienstag am Oberlandesgericht Düsseldorf wieder aufgerollt wird. Die drei Unternehmen Bahlsen, Griesson de Beukelaer und CFP Brands wehren sich gegen Bußgelder in Millionenhöhe, die 2013 vom Bundeskartellamt wegen Kartellrechtsverstößen verhängt worden waren. Nach Ansicht der Wettbewerbsbehörde hatten die Süßwarenhersteller sich zu eng mit anderen Unternehmen aus der Branche abgestimmt, auch bei Preisen.

Raumfahrt-Fachmesse in Bremen beginnt

BREMEN: Die Raumfahrt-Fachmesse Space Tech Expo Europe beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) in Bremen. Mehr als 650 Aussteller sind nach Angaben des Veranstalters vertreten. Darunter sind Branchenriesen wie Airbus Defence and Space, Arianespace und Safran, der Bremer Satellitenbauer OHB und Start-ups wie Rocket Factory Augsburg und HyImpulse.

Ermittler berichten über tödlichen Angriff in Offenburg

OFFENBURG: Nach den tödlichen Schüssen auf einen Schüler im badischen Offenburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Dienstag (11. 00 Uhr) über den Stand der Ermittlungen berichten. Der Leiter des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger, und die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, werden bei der Pressekonferenz Auskunft geben.

Nach gewaltsamem Tod von Fünfjähriger - Urteil wird erwartet

BERLIN: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens will das Berliner Landgericht an diesem Dienstag (13.30 Uhr) ein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 20-jähriger Bekannter der Familie des getöteten Kindes, der ab und zu auf die Fünfjährige und deren Geschwister aufgepasst hatte. Er soll am Nachmittag des 21. Februar 2023 im Bürgerpark Pankow sieben Mal auf das Kind eingestochen haben. Das Mädchen starb wenig später in einem Krankenhaus.

Ermordung von Tochter und Schwester geplant - Angehörige vor Gericht

AUGSBURG: Wegen Morddrohungen gegen die eigene jugendliche Tochter muss sich an diesem Dienstag (9.00 Uhr) ein 45-Jähriger erneut in Augsburg vor Gericht verantworten. Mitangeklagt ist ein 24 Jahre alter Bruder des Opfers. Die Männer sollen das Mädchen ab dem Alter von etwa zwölf Jahren jahrelang gezüchtigt und verletzt haben, unter anderem wegen einer Beziehung zu einem Freund. Beide Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Viva-con-Agua-Gründer und Schöneberger stellen «soziales» Hotel vor

HAMBURG: In Hamburg öffnet am Donnerstag ein Hotel seine Türen, das einen Teil seiner Gewinne in die Arbeit der Menschenrechtsorganisation Viva con Agua investiert. An diesem Dienstag (11.11 Uhr) stellen die Macher das Hamburger Projekt «Villa Viva» den Medien vor.

Frist für EM-Ticket-Verlosung läuft ab

BERLIN: An diesem Dienstag sollen die Fußball-Fans spätestens den Bescheid bekommen, ob sie Tickets für die EM 2024 in Deutschland ergattert haben. Wegen der deutlich das Angebot übersteigenden Nachfrage in der ersten Verkaufsphase im Oktober musste gelost werden.

Topduell zwischen Djokovic und Sinner bei ATP-Finals

TURIN: Im Topduell der Grünen Gruppe kommt es bei den ATP-Finals an diesem Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic und Publikumsliebling Jannik Sinner. Der Serbe und der Italiener haben ihre Auftaktpartien beim Jahresabschluss der acht besten Profis der Tennis-Saison jeweils gewonnen. Der Gewinner des mit großer Spannung erwarteten Vergleichs macht damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie in Turin beginnt um 21.00 Uhr (Sky).