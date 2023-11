Das bringt der Dienstag

Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus wird vorgestellt

BERLIN: Die Amadeu Antonio Stiftung veröffentlicht an diesem Dienstag (12.00 Uhr) in Berlin ihr aktuelles «Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus». Neben dem Leiter der Stiftung, Nikolas Lelle, stellt unter anderem auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Ergebnisse vor. Im aktuellen Bericht geht es unter anderem um die rechtsextremistische Leugnung des Holocaust, um Angriffe auf Gedenkorte sowie um israelbezogenen Antisemitismus.

Linken-Bundestagsfraktion berät über ihre Zukunft

BERLIN: Nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten berät die Linke im Bundestag am Dienstag (14.00 Uhr) über die Auflösung ihrer Fraktion. Ohne die zehn Abgeordneten können die übrigen 28 Linken-Vertreter im Bundestag nur noch als Gruppe weitermachen. Das bedeutet weniger parlamentarische Rechte und weniger staatliche Unterstützung. Deshalb müssen Mitarbeiter entlassen werden. Um dies hinauszuzögern, haben Wagenknecht und ihre Unterstützer beantragt, vorerst noch in der Fraktion zu bleiben.

G7-Außenminister beraten in Japan über Nahost und Ukraine

TOKIO: Die Außenminister der G7-Staaten der wirtschaftsstarken Demokratien kommen an diesem Dienstag (11.30 Uhr MEZ) unter anderem zu Beratungen über die Lage im Nahen Osten zusammen. Bei einem Arbeitsabendessen in der japanischen Hauptstadt Tokio sollen der Krieg in Israel nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Bei den G7-Arbeitssitzungen an diesem Mittwoch soll erneut auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen werden.

Entwicklungsministerin Schulze trifft Chef des Palästina-Hilfswerks

AMMAN: Entwicklungsministerin Svenja Schulze trifft an diesem Dienstag in Jordanien den Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Amman dürfte es wohl vor allem um die ausgesetzten Zahlungen Deutschlands an die Organisation gehen. Die Bundesregierung hatte ihre Hilfszahlungen für die Palästinensergebiete und für palästinensische Flüchtlinge in den Nachbarländern nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober auf Israel vorübergehend gestoppt und - trotz bereits vorher geltender strikter Kriterien - eine eingehende Überprüfung aller Projekte angekündigt.

Musiker Ofarim wegen falscher Verdächtigung vor Gericht

LEIPZIG: Der jüdische Musiker Gil Ofarim hat vor gut zwei Jahren schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Am Dienstag (9.00 Uhr) beginnt vor dem Leipziger Landgericht der Prozess gegen den 41 Jahre alten Künstler unter anderem wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung. Ofarim hatte am 4. Oktober 2021 in einem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der betroffene Hotelmitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an.

Bundesgericht entscheidet über Zugang zu tödlichem Medikament

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil über Klagen auf Zugang zu einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel für Sterbewillige. Zwei schwerkranke Männer haben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Erlaubnis verlangt, Natrium-Pentobarbital erwerben zu dürfen. Damit wollen sie sich zu Hause im Kreise ihrer Familien selbst töten können. Das Bundesinstitut lehnte die Erlaubnis unter Verweis auf das Betäubungsmittelgesetz ab. Das Bundesgericht muss entscheiden, ob die Patienten in ihrem Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletzt werden.

König Charles trägt Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vor

LONDON: König Charles III. trägt am Dienstag in einer traditionellen Zeremonie die Gesetzespläne der britischen Regierung vor. Erwartet wird, dass ein wichtiges Augenmerk der «King's Speech» auf Justizreformen liegen wird, darunter schärfere Strafen für manche Verbrechen wie Vergewaltigung.

Habeck und Lindner diskutieren mit Maschinenbau-Branche

BERLIN: Bürokratie, Fachkräftemangel, gestiegene Energiepreise - die deutschen Maschinenbauer bekommen die Auswirkungen der wirtschaftlichen und politischen Krisen immer stärker zu spüren. Am Dienstag wollen sie mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner über Wege aus dem Tief diskutieren. Die Politiker sind zu Gast beim Maschinenbaugipfel des Branchenverbands VDMA in Berlin.

Kronprinz Haakon in München - Rüstung und Literatur prägen Programm

MÜNCHEN: Zwei sehr unterschiedliche Themengebiete prägen den zweiten Tag der Deutschlandreise des norwegischen Kronprinzen Haakon. Der 50-Jährige nimmt am Dienstag in München zunächst an einer Konferenz zum Thema Verteidigung und Rüstung teil, bevor er den Rüstungsproduzenten Krauss-Maffei Wegmann besucht. Am Nachmittag widmet er sich dann beim deutsch-norwegischen Literaturtag einer Leidenschaft seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit. Sie wird jedoch erst in Berlin zur Reisegruppe aus dem hohen Norden stoßen.

Champions League: Dortmund und Leipzig hoffen auf Erfolge

DORTMUND/BELGRAD: Borussia Dortmund und RB Leipzig hoffen auf Erfolge am vierten Gruppen-Spieltag der Champions League. Nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern steht Dortmund erneut unter Druck. Im Spiel gegen Newcastle United an diesem Dienstag (18.45 Uhr/Amazon Prime) muss das Team von Trainer Edin Terzic wohl erneut ohne den am Knie verletzten Kapitän Emre Can antreten. Anschließend tritt RB Leipzig bei Roter Stern Belgrad an (21.00 Uhr/DAZN). Im Hinspiel hatte sich RB mit 3:1 gegen den serbischen Meister durchgesetzt. Gewinnt das Team von Trainer Marco Rose erneut, kann Leipzig das Achtelfinale der Champions League erreichen.