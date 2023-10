Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.23 | Überblick

Bayerns Landtag will Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen

MÜNCHEN: Fünf Tage nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von CSU und Freien Wählern will der bayerische Landtag am Dienstag Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Die Wahl ist der einzige Tagesordnungspunkt bei der um 10.00 Uhr startenden Sitzung. Im Anschluss an die Wahl und seine Vereidigung will der CSU-Chef dem Vernehmen nach auch eine kurze Rede halten.

Scholz beendet Afrika-Reise in Ghana

ACCRA: Bundeskanzler Olaf Scholz beendet am Dienstag seine dreitägige Afrika-Reise in Ghana. Der westafrikanische Küstenstaat mit seinen gut 34 Millionen Einwohnern ist eine der stabilsten Demokratien des Kontinents und gehörte 2019 noch zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Davon ist nichts mehr zu spüren - Anfang dieses Jahres kletterte die Inflation vorübergehend auf mehr als 54 Prozent. Scholz trifft in der Hauptstadt Accra den Präsidenten, spricht mit Wirtschaftsvertretern und besucht ein Trainingszentrum für die Friedenssicherung. Neben dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und Sicherheitsfragen könnte es in Ghana auch um Migration gehen.

Steinmeier führt politische Gespräche in Daressalam

DARESSALAM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt am Dienstag politische Gespräche in Tansania. Am Regierungssitz Daressalam wird er zunächst mit Präsidentin Samia Suluhu Hassan zusammentreffen (08.00 Uhr MEZ).

Habeck auf Industriekonferenz

BERLIN: Der Wandel der Industrie hin zu einer klimafreundlicheren Produktion ist das Hauptthema einer Industriekonferenz am Dienstag (10.15 Uhr) in Berlin. Erwartet werden neben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch Industriepräsident Siegfried Russwurm und die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Vor der sechsten Industriekonferenz des Wirtschaftsministeriums hatte Habeck eine Industriestrategie vorgelegt, um Deutschland als starken Industriestandort zu positionieren.

Trotz Freispruchs wieder vor Gericht - Urteil zu Gesetzesreform

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht urteilt am Dienstag (10.00 Uhr), ob eine gesetzliche Neuregelung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren nach einem Freispruch gültig ist. Hintergrund ist eine umstrittene Änderung der Strafprozessordnung, nach der rechtskräftig abgeschlossene Verfahren zuungunsten des Angeklagten in schweren Fällen wie Mord nun noch einmal aufgerollt werden können, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen (Az. 2 BvR 900/22).

DFB-Pokal: Titelverteidiger Leipzig in Wolfsburg - VfB empfängt Union

BERLIN: Mit drei Bundesliga-Duellen startet der DFB-Pokal am Dienstag in seine zweite Runde. Dabei wartet auf Titelverteidiger RB Leipzig das schwere Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Der VfB Stuttgart empfängt Champions-League-Teilnehmer Union Berlin, der zuletzt zehn Pflichtspiele in Folge verlor. In Mönchengladbach kommt es nur drei Tage nach dem Bundesliga-Spiel erneut zum Wiedersehen der Borussia mit dem 1. FC Heidenheim.

Deutsche Fußballerinnen wollen auch auf Island bestehen

REYKJAVÍK: Die deutschen Fußballerinnen wollen unter Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch den nächsten Sieg in der Nations League feiern. Auf Island stehen die Vize-Europameisterinnen am Dienstag (20.00 Uhr/zdf.de) aber vor einer schwereren Aufgabe als zuletzt gegen Wales (5:1). Um die Chance auf den Gruppensieg und damit eine mögliche Qualifikation an Olympia 2024 in Paris zu wahren, sind drei Punkte beim Auftritt im überschaubaren Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavík Pflicht.