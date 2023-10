Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.10.23 | Überblick

Scholz reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel

BERLIN: Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag als erster Regierungschef nach Israel, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Anschließend geht es weiter nach Ägypten, das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gaza-Streifen grenzt. Es wird erwartet, dass Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen wird.

EU-Staaten diskutieren über Konflikt in Israel

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder treffen sich am Dienstag (17.30 Uhr) zu einer Videokonferenz, um über die Auswirkungen des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu sprechen. Unter anderem soll es darum gehen, wie nach Israels Ankündigung einer Bodenoffensive im Gazastreifen eine weitere Eskalation in der Region vermieden und humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Auch die Folgen für Europa mit Blick auf möglicherweise steigende Zahlen von Flüchtlingen sollen diskutiert werden.

Endergebnis der Parlamentswahl in Polen erwartet

Warschau (dpa) Nach der Parlamentswahl in Polen wird am Dienstag in den Mittagsstunden die Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses erwartet. Bisher liegen nur Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen und Teilauszählungen vor. Danach sind die seit acht Jahren regierenden Nationalkonservativen der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit 36,1 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, verfehlen aber die absolute Mehrheit. Voraussichtlich gibt es auch keinen Koalitionspartner, der der PiS die nötige Mehrheit von 231 der 460 Sitze im Parlament beschaffen könnte.

Baerbock bei vierter Moldau-Unterstützerkonferenz in Chisinau

CHISINAU: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt an diesem Dienstag (9.00 Uhr) in Moldau an der vierten Unterstützerkonferenz für die kleine frühere Sowjetrepublik an der Grenze zur Ukraine teil. Zentrales Thema des Treffens in der Hauptstadt Chisinau soll nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes die Weiterentwicklung der Unterstützungsplattform mit Blick auf den Weg des Landes in Richtung Europäische Union sein. Wegen der Lage in Israel will Baerbock schon vor Ende der Konferenz abreisen und bereits am Dienstagnachmittag wieder in Berlin sein.

Staatsvertreter treffen zum Seidenstraßen-Gipfel in China ein

PEKING: Staats- und Regierungschefs aus mehr als 140 Nationen kommen ab diesem Dienstag in Peking zum Seidenstraßen-Gipfel zusammen. Zu dem Forum des weltweiten Infrastruktur- und Investitionsprojektes Chinas sagte auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu. Am Sonntag und Montag landeten unter anderem bereits Ungarns Regierungschef Viktor Orban, Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli sowie der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed in Chinas Hauptstadt. Das offizielle Programm sieht am Dienstag zunächst eine Konferenz mit Wirtschaftsführern und ein offizielles Abendessen vor.

Scholz und Merz bei Arbeitgebertag erwartet

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag beim Arbeitgebertag in Berlin erwartet. Neben dem Kanzler sind auch CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu der Verbandstagung angekündigt. Das Hauptthema dürfte die aktuelle Konjunkturflaute in Deutschland sein. Die Bundesregierung hatte vor kurzem ihre Konjunkturprognose gesenkt und erwartet nun für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Wirtschaftsverbände wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordern seit langem Entlastungen für Unternehmen.

Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch zu Steuerverschwendung vor

BERLIN: Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin sein neues Schwarzbuch zur Verschwendung von Steuergeldern. Anhand von 100 neuen Beispielen aus Kommunen sowie auf Landes- und Bundesebene will der Verband auf den sorglosen Umgang mit Steuermitteln hinweisen. Die Auflistung «Die öffentliche Verschwendung 2023/24» ist bereits die 51. Ausgabe des Schwarzbuches. In einem Sonderkapitel nimmt der Steuerzahlerbund die Öffentlichkeitsarbeit der Politik und damit die Frage der Abgrenzung von Aufklärung und Eigenwerbung auf Kosten der Steuerzahler unter die Lupe.

EU-Finanzminister diskutieren über gemeinsame Schuldenregeln

LUXEMBURG: In der Debatte der EU-Länder um eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln ist vorerst keine Einigung in Sicht. An diesem Dienstag (ab 8.30 Uhr) treffen sich die Finanzministerinnen und Finanzminister der Staatengemeinschaft in Luxemburg, um unter anderem über den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt zu beraten. Dieser schreibt den Ländern Obergrenzen für Budgetdefizite und Staatsschulden vor. Dass die Länder sich bei dem Treffen am Dienstag auf einen Kompromiss einigen, ist so gut wie ausgeschlossen.

EU-Energieminister debattieren weiter um Strommarktreform

LUXEMBURG: Das Ringen um eine Reform des europäischen Strommarktes geht weiter. Bei einem Treffen an diesem Dienstag in Luxemburg (ab 9.30 Uhr) wollen die EU-Minister für Energie weiter über einen Kompromiss beraten. Ob es zu einer Einigung der Länder kommt, ist nach Aussage von EU-Diplomaten offen. Man sei allerdings nah dran. Mit der Reform des Strommarktes sollen hohe Preise für Verbraucher vermieden und der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.

Ein Monat nach Tod eines Sechsjährigen: Trauerfeier in Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG: Gut einen Monat nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Joel aus Pragsdorf findet am Dienstag (11.30 Uhr) die Trauerfeier für den Jungen statt. Diese wird von der Familie in der Trauerhalle des Neuen Friedhofs in Neubrandenburg ausgerichtet. Die Stadt Neubrandenburg, die den Friedhof betreibt, hat Bildaufnahmen im Umfeld der Trauerhalle untersagt. Das Ordnungsamt werde an den Eingängen des Friedhofs kontrollieren. Nach Angaben der Stadt Neubrandenburg wird die spätere Beisetzung im engsten Familienkreis an einem anderen Ort stattfinden.

Mord im Maisfeld: Urteil im «Cold Case» erwartet

DÜSSELDORF: Im Prozess um den Mord in einem Maisfeld in Meerbusch bei Düsseldorf soll an diesem Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. 1992 war hinter dem Rheindeich in einem Maisfeld die Leiche der 50-jährigen Sigrid C. entdeckt worden. Bei der nochmaligen Analyse des ungelösten Mordfalls war eine DNA-Spur des Angeklagten an einem Fingernagel des Opfers sichergestellt worden.

Prozess gegen Berliner Kardiologen wegen Totschlags

BERLIN: Nach dem Tod zweier Patienten in Berlin steht ein Charité-Herzmediziner ab Dienstag (9.00 Uhr) wegen Totschlags vor Gericht. Der 56-Jährige soll in den Jahren 2021 und 2022 einen Patienten und eine Patientin (beide 73) mit überdosierten Medikamenten getötet haben. Mitangeklagt ist eine Krankenschwester (39). Zum Prozessauftakt wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen werden. Das Landgericht Berlin hat bislang 19 weitere Verhandlungstage bis zum 16. Januar 2024 geplant. Der Kardiologe war laut Berliner Staatsanwaltschaft am 8. Mai wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes verhaftet worden.

Besitzerin klagt nach Tod von Pferd gegen Stallbetreiber

MÜNCHEN: Weil ihr Pferd nach einem Unfall auf einer Reitanlage eingeschläfert werden musste, klagt die Besitzerin gegen den Stallbetreiber. In zweiter Instanz verhandelt das Oberlandesgericht München am Dienstag über den Fall. Die Frau verlangt demnach 70.000 Euro Schadenersatz. In erster Instanz war sie mit der Klage gescheitert. Die Klägerin hatte das Tier 2019 in die Obhut des Stalls gegeben. Im Juni des Jahres brach sich das Pferd auf der zugehörigen Weide ein Gelenk und wurde eingeschläfert.

75. Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

FRANKFURT/MAIN: Einen Tag nach Bekanntgabe des Deutschen Buchpreises wird an diesem Dienstag die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Zum Festakt am Abend (17.00) hat sich unter anderen Natasa Pirc Musar, die Präsidentin des Ehrengastlands Slowenien, angekündigt. Bei der Eröffnungs-Pressekonferenz am Vormittag (11.00) geht es um die Lage der Buchbranche und ihre Hausausforderungen. Mittags (12.15) wird der Ehrengastland-Pavillon Sloweniens eröffnet.

Sportmanager Mronz vor Aufnahme ins IOC

MUMBAI: Der deutsche Sportmanager Michael Mronz steht am Dienstag (ab 5.30 Uhr) mit einem Tag Verspätung vor der Aufnahme ins Internationale Olympische Komitee. Die Wahl des 56 Jahre alten gebürtigen Kölners und der weiteren sieben Kandidaten für eine IOC-Mitgliedschaft gilt bei der Generalversammlung des Dachverbands in Mumbai als Formsache. Eigentlich war das Votum der Session schon für den Montag angesetzt, wurde dann aber kurzfristig zugunsten anderer Themen noch einmal verschoben.