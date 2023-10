Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.23 | Überblick

UN-Vollversammlung wählt neue Mitglieder des Menschenrechtsrates

NEW YORK/GENF: Die UN-Vollversammlung will an diesem Dienstag (ab 16.00 Uhr MESZ) die neuen Mitglieder des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen wählen. Nach seinem Ausschluss wegen des Ukraine-Krieges will auch Russland erneut in das Gremium gewählt werden, was als Test für den Grad seiner Isolation gesehen wird. Neben einer Reihe weiterer Staaten tritt Moskau im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa an. Für zwei Plätze stehen dort auch Bulgarien und Albanien zur Wahl.

Britischer Oppositionsführer Starmer spricht auf Parteikonferenz

LIVERPOOL: Eine Rede des britischen Oppositionsführers Keir Starmer steht am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) im Mittelpunkt der Jahreskonferenz seiner Labour-Partei in Liverpool. Erwartet wird, dass der Parteichef die Sozialdemokraten als verlässliche Alternative zu den regierenden Konservativen von Premierminister Rishi Sunak darstellen wird. Labour liegt in allen Umfragen deutlich vor den Tories.

IWF legt Konjunkturprognose vor

MARRAKESCH/WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag in Marrakesch seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits angekündigt, dass der Fonds mittelfristig von einem schwachen Wirtschaftswachstum ausgehe. Der IWF hat die Aufgabe, das internationale Währungssystem stabil zu halten. Seit Montag läuft in der marokkanischen Stadt die gemeinsame Jahrestagung der Organisation mit der Weltbank.

Bundesamt veröffentlicht Zahlen zu Teenagermüttern

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gibt am Dienstag (08.00 Uhr) Daten zu Teenagergeburten in Deutschland bekannt. Anlass ist der Weltmädchentag am 11. Oktober. Der Aktionstag wurde 2011 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Belange von Mädchen sichtbar zu machen und sich für ihre Chancen und Rechte einzusetzen. Bereits in der vergangenen Woche haben die Statistiker Angaben zu Teenagermüttern weltweit veröffentlicht.

Gastgeber für Fußball-EM 2028 und 2032 werden bestimmt

NYON: Die Europäische Fußball-Union UEFA vergibt am Dienstag die Europameisterschaften 2028 und 2032. Für beide Turniere gibt es jeweils nur eine gemeinsame Bewerbung mehrerer Verbände: Großbritannien und Irland wollen zusammen die EM 2028 ausrichten, die Türkei und Italien kandidieren für das Kontinentalturnier vier Jahre später. Die Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee bei einer Sitzung in Nyon (10.00 Uhr) gilt jeweils als Formsache.