Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.23 | Überblick

Höhepunkt der Einheitsfeiern - Festakt in der Elbphilharmonie

HAMBURG: Mit einem Festakt in der Elbphilharmonie steuern die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag (12.30 Uhr) in Hamburg auf ihren Höhepunkt zu. Neben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird in diesem Jahr der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Festrede vor den rund 1300 erwarteten Gästen halten. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis - dem «Michel» - einen ökumenischen Gottesdienst (10.00 Uhr) geben. Beide Veranstaltungen werden live von ARD (Gottesdienst) und ZDF (Festakt) im Fernsehen übertragen.

Physik-Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

STOCKHOLM: Nach der Bekanntgabe der Medizin-Nobelpreisträger am Montag werden am Dienstag die Würdigungen für Physik verkündet. Frühestens um 11.45 Uhr will die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilen, wer in diesem Jahr mit dem renommierten Preis in der zweiten der wissenschaftlichen Kategorien ausgezeichnet wird. Feierlich überreicht werden die Nobelpreise dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Prozess gegen Krypto-Unternehmer Bankman-Fried beginnt

NEW YORK: Fast ein Jahr nach dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX beginnt am Dienstag (ab 15.00 Uhr) der Prozess gegen den Gründer Sam Bankman-Fried. Die US-Justiz wirft ihm vor, Gelder von FTX-Kunden ohne deren Wissen abgezweigt zu haben, um seinen Hedge-Fonds Alameda Research zu finanzieren. Bankman-Fried weist die Betrugsvorwürfe zurück. FTX war vor dem Kollaps einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen wie Bitcoin.

Champions League: Union will erste Punkte, Bayern perfekten Start

BERLIN/KOPENHAGEN: Der 1. FC Union Berlin kann im ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte auf eine beeindruckende Kulisse zählen. Mehr als 70.000 Zuschauer werden am Dienstagabend im Berliner Olympiastadion zum zweiten Spiel der Gruppenphase gegen den SC Braga (18.45 Uhr/DAZN) erwartet. Die Köpenicker ziehen für die Spiele in der Königsklasse in das größere Stadion von Stadtrivale Hertha BSC um. Der FC Bayern München gastiert beim FC Kopenhagen (21.00 Uhr/Amazon Prime).