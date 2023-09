Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.09.23 | Überblick

Langer Prozess um «Gruppe S.» geht mit Plädoyers aufs Finale zu

STUTTGART: Fast zweieinhalb Jahre nach dem Auftakt geht der Marathonprozess um Terrorvorwürfe gegen die mutmaßlich rechtsextremistische «Gruppe S.» dem Ende entgegen. Bereits nach dem Ende der Beweisaufnahme am vergangenen Freitag hatte der Generalbundesanwalt kurz mit seinem Plädoyer begonnen. Die Ausführungen setzt er am Dienstag (9.00 Uhr), dem insgesamt 161. Verhandlungstag, und auch am Donnerstag (9.00 Uhr) fort.

Verfassungsgericht verhandelt über Anfechtung der Vaterschaft

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht befasst sich am Dienstag (10.00 Uhr) mit der Verfassungsbeschwerde eines Mannes, der als rechtlicher Vater seines leiblichen Sohnes anerkannt werden will. Dann könnte er mehr Umgang mit dem Kind und das anteilige Sorgerecht erkämpfen. Die Mutter war zum vereinbarten Termin, um die Vaterschaft anzuerkennen beim Standesamt anzuerkennen, nicht erschienen. Rund zweieinhalb Monate nach der Geburt leitete der Kläger ein gerichtliches Verfahren ein. Etwa einen Monat später erkannte der neue Partner der Frau mit deren Zustimmung die Vaterschaft an - damit ist der Platz gewissermaßen besetzt.

Trauerfeier für Italiens Ex-Präsidenten Giorgio Napolitano

ROM: Für Italiens früheren Präsidenten Giorgio Napolitano wird am Dienstag (11.30 Uhr) in der Abgeordnetenkammer des italienischen Parlaments in Rom ein Staatsbegräbnis abgehalten. Der einstige Politiker war am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Die Trauerfeier für den ehemaligen Kommunisten wird im Plenarsaal der Kammer in Form einer nicht-religiösen Zeremonie stattfinden. Napolitano war zwischen 2006 und 2015 mehr als achteinhalb Jahre Staatsoberhaupt.

Spanien: Konservativer Feijóo versucht «unmögliche» Regierungsbildung

MADRID: Gut zwei Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien debattiert das Unterhaus in Madrid am Dienstag über die Kandidatur von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten. In der ersten Runde benötigt der Kandidat eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen, um zum Regierungschef der viertgrößten EU-Volkswirtschaft gewählt zu werden.

FC Bayern tritt im Pokal in Münster an - Peretz im Tor

MÜNCHEN: Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München ist nach der Tor-Show gegen den VfL Bochum am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im DFB-Pokal gefordert. Die Stars um Harry Kane laufen bei Fußball-Drittligist Preußen Münster zu ihrem Erstrundenspiel auf. Münster sei nicht zu unterschätzen, sagte Trainer Thomas Tuchel. Sein Team ist aber der haushohe Favorit. In der Partie wird Neuzugang Daniel Peretz erstmals in einem Bayern-Pflichtspiel im Tor stehen.

DFB-Frauen in Bochum gegen Island unter Druck

BOCHUM: Die deutschen Fußballerinnen stehen im zweiten Nations-League-Spiel an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island schon unter Erfolgsdruck. Nach dem 0:2 zum Auftakt in Dänemark kann sich das Team um Kapitänin Alexandra Popp keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Noch eine Niederlage wäre ein schwerer Rückschlag im Kampf um ein Olympia-Ticket. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich für die Endrunde, wo lediglich zwei Tickets für Paris 2024 vergeben werden.