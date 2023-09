Das bringt der Dienstag

Konferenz in Ramstein berät über weitere Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: Über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten am Dienstag ranghohe Militärs und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern erneut auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Zu der Konferenz auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Wie bei vier früheren Treffen werden auch Vertreter von Staaten erwartet, die nicht der Nato angehören. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist wegen einer Corona-Erkrankung nicht dabei.

Generaldebatte der UN-Vollversammlung startet - Selenskyj erwartet

NEW YORK: Zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York (ab 15.00 Uhr MESZ) wird am Dienstag eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Von Dienstag an sollen bei der Generaldebatte nun rund eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Die größte Aufmerksamkeit dürfte Selenskyj auf sich ziehen, der zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich zu der Veranstaltung in New York erwartet wird.

Erstmals Prozess um mutmaßliche Todesschwadron in Belarus

ST. GALLEN: Erstmals befasst sich ein Gericht mit der Frage, ob die autoritäre Regierung von Alexander Lukaschenko in Belarus bei der Unterdrückung von Oppositionellen Todesschwadronen eingesetzt hat. Vor dem Gericht in St. Gallen in der Schweiz steht Juri Garawski aus Belarus (Weißrussland), der nach eigenen Angaben als Mitglied einer solchen Todesschwadron 1999 an der Ermordung von drei Oppositionellen beteiligt war. Er war 2018 in die Schweiz geflüchtet.

Hauptsitz der Konferenz der Europäischen Rabbiner wird eingeweiht

MÜNCHEN: Die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) eröffnet am Dienstag (18.00 Uhr) ihren neuen Hauptsitz in München. Zeitgleich soll auch ein vom Freistaat gefördertes «Zentrum für jüdisches Leben» eingeweiht werden. Die Konferenz der Europäischen Rabbiner vertritt als europäisches Rabbinat rund 1000 Mitglieder, darunter nach eigenen Angaben die größten jüdischen Gemeinden Europas. Bislang war der Hauptsitz der Organisation in London.

OECD legt Konjunkturausblick vor - Stimmung und Wachstum verhalten

PARIS: Vor dem Hintergrund schwacher Wachstumszahlen und einer trüben Stimmung bei vielen Unternehmern und Verbrauchern legt die Industriestaatenorganisation OECD am Dienstag (11.00 Uhr) ihren Konjunkturausblick vor. Faktoren, die der Wirtschaft in Deutschland und international zu schaffen machen, sind eine hartnäckige Inflation, die Energiekrise sowie ein Mangel an Fachkräften, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorab mit. Dazu kommen geoökonomische Spannungen und die Frage, wie sich die Wirtschaftslage in China entwickelt. Zugleich soll der Übergang zur Klimaneutralität gelingen.

Shortlist für Buchpreis wird veröffentlicht

FRANKFURT/MAIN: Welche Romane gehen in die letzte Runde für den Deutschen Buchpreis 2023? Am Dienstag (10.00 Uhr) werden die 20 Titel der Longlist auf sechs Finalisten verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann bei der Preisverleihung am 16. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet. Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen.

Borussia Dortmund und RB Leipzig starten in Champions League

DORTMUND: Borussia Dortmund und RB Leipzig eröffnen als erste Fußball-Bundesligisten die neue Saison in der Champions League. Fast-Meister Dortmund, der nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter hinter dem FC Bayern München geworden war, tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) beim Titel-Mitfavoriten Paris Saint-Germain um Superstar Kylian Mbappé und den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé an. DFB-Pokalsieger Leipzig spielt zuvor (18.45 Uhr/DAZN) bei den Young Boys Bern im Wankdorf-Stadion.

1. FC Köln hofft auf Freispruch vor dem Cas

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hofft auf eine Aufhebung der von der FIFA verhängten Transfersperre. Bei der an diesem Dienstag beginnenden Verhandlung vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas wollen die Kölner eine endgültige Aufhebung des Urteils erreichen. Der Fußball-Weltverband hatte gegen den Bundesliga-Club wegen eines vermeintlichen Fehlverhaltens bei der Verpflichtung des damals 17 Jahre alten Nachwuchsstürmers Jaka Cuber Potocnik von Olimpija Ljubljana im Januar 2022 eine Transfersperre für zwei Wechselperioden sowie eine Strafzahlung verhängt.