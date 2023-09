Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.23 | Überblick

Oberstes Gericht in Israel berät über Justizumbau

TEL AVIV: Israels Oberstes Gericht will sich am Dienstag mit dem höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung befassen. Erstmals in der Geschichte des Staates kommen dazu am Vormittag (08.00 Uhr MESZ) alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen dauern könnten.

Neue iPhones von Apple erwartet

CUPERTINO: Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr) die Vorstellung der nächsten iPhone-Modelle erwartet. Der Konzern lädt zu einer Neuheiten-Präsentation in seinem Firmensitz im kalifornischen Cupertino. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt. Apple selbst hält sich traditionell bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten ist.

Runder Tisch zu mehr Unterstützung für Long-Covid-Kranke

BERLIN: Bessere Unterstützungsangebote für Menschen mit langwierigen Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen sind Thema eines Treffens am Dienstag in Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft und dem Gesundheitswesen zu einem Runden Tisch zur Long-Covid-Versorgung eingeladen. Dabei soll es darum gehen, Experten und Betroffene zusammenzubringen und Ideen für bessere Angebote zu entwickeln.

Söder will mit Nehammer über Migrationspolitik beraten

MÜNCHEN: Im bayerischen Kabinett wird an diesem Dienstag ein besonderer Gast erwartet: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer nimmt an den Beratungen mit dem Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Mit dabei sein soll laut Staatskanzlei auch Nehammers Innenminister Gerhard Karner. Söder hatte vergangene Woche angekündigt, mit dem österreichischen Bundeskanzler vor allem über die Migrationspolitik sprechen zu wollen.

Baerbock nach Texas - Autonomes Fahren und Treffen mit Republikaner

BERLIN/AUSTIN: Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Dienstag einen längeren USA-Besuch. Zunächst reist die Grünen-Politikerin in den Bundesstaat Texas im Süden des Landes, der als eine der Hochburgen der Republikaner gilt. In der Hauptstadt Austin will die Bundesaußenministerin ein Unternehmen besuchen, das in Zusammenarbeit mit Volkswagen Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen unternimmt. Anschließend ist ein Gespräch mit dem Gouverneur von Texas geplant, dem Republikaner Greg Abbott.

MTV Video Music Awards werden verliehen

NEWARK: Die US-Sängerin Taylor Swift (33) geht mit den meisten Nominierungen in die Verleihung der MTV Video Music Awards am Dienstagabend (20.00 Uhr Ortszeit). Swift hat acht Chancen auf eine Auszeichnung des Musiksenders MTV, hinter ihr folgt die Sängerin SZA mit sechs. Jeweils fünf Nominierungen haben Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith und die deutsche Sängerin Kim Petras. Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

BGH urteilt zu Cyberbunker-Bande von Traben-Trarbach

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Dienstag (10.30 Uhr) seine Entscheidung zum sogenannten Cyberbunker von Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz verkünden. Das Landgericht Trier hatte Ende 2021 acht Menschen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Freiheitsstrafen von einem Jahr auf Bewährung bis zu fünf Jahren und neun Monaten verurteilt. Es war einer der bundesweit größten Prozesse um Cybercrime.

Venedig entscheidet über Eintritt für Tagesbesucher

VENEDIG: In Venedig - einem der bekanntesten Touristenziele der Welt - entscheidet der Stadtrat an diesem Dienstag über eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher. In der italienischen Lagunenstadt sollen Urlauber, die nur für ein paar Stunden bleiben, vom nächsten Frühjahr an fünf Euro Eintritt bezahlen. Die Regelung soll 2024 zunächst nur an 30 Tagen gelten, an denen besonders viele Besucher erwartet werden. Später soll sie ausgeweitet werden.

Mit Völler gegen Frankreich: DFB-Auswahl in Dortmund gefordert

DORTMUND: 19 Jahre nach seinem Rücktritt als Teamchef sitzt Rudi Völler an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ARD) wieder in verantwortlicher Position auf der Trainerbank der Nationalmannschaft. Der 63-Jährige übernimmt gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner für das Testspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund, nachdem der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag Hansi Flick von dessen Bundestrainer-Aufgaben entbunden hatte. Nach der Partie soll für Völler wieder Schluss sein und eine längerfristige Nachfolgelösung gefunden werden.

Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt empfangen

MANILA/FRANKFURT/MAIN: Die Basketball-Weltmeister werden auf deutschem Boden zurückerwartet und in Frankfurt am Main feierlich empfangen. Nach der Landung am Flughafen soll es am Dienstagmorgen (09.30 Uhr) einen feierlichen Empfang vor dem Hauptsitz der ING-Bank in Frankfurt geben, zu dem auch alle interessierten Fans eingeladen sind. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wird das Team um Kapitän Dennis Schröder begrüßen. Das Nationalteam war am Sonntag mit einem 83:77 über Serbien erstmals Weltmeister geworden.

Deutsche U21 startet im Kosovo in die EM-Qualifikation

PRISTINA: Deutschlands U21-Nationalmannschaft startet gut zwei Monate nach dem Vorrunden-Aus bei der EM in die Qualifikation für das neue Turnier. Erster Gegner der Auswahl von Antonio Di Salvo ist am Dienstag (19.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Pristina der Kosovo. Weitere Gegner in der Gruppe sind Polen, Bulgarien, Estland und Israel, das bei der EM im vergangenen Sommer in der Gruppe vor Deutschland weitergekommen war.