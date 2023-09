Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.23 | Überblick

Lindner bringt Haushaltsentwurf in den Bundestag ein

BERLIN: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bringt am Dienstag (10.00 Uhr) den Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in den Bundestag ein. Demnach sollen die Ausgaben des Bundes im kommenden Jahr bei 445,7 Milliarden Euro liegen - mehr als 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr. Die Neuverschuldung soll 16,6 Milliarden Euro betragen, rund 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr. Damit soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden, die nur in sehr begrenztem Umfang neue Schulden vorsieht. Lindner hatte gesagt, der Bundeshaushalt 2024 sei nur der Beginn von Anstrengungen zur Konsolidierung. Der Staat müsse nach Mehrausgaben wegen Corona-Pandemie und Energiekrise wieder lernen, mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger auszukommen. Alle Ressorts außer dem Verteidigungsministerium mussten Sparvorgaben erfüllen.

Bundeskanzler Scholz eröffnet die IAA

MÜNCHEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag (14.00 Uhr) in München die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhofft von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Dabei geht es um mögliche Subventionen für besonders energieintensive Branchen. Auch Aussagen zur Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland, zu China und zum Auslaufen der Kaufprämien für E-Autos werden mit Spannung erwartet.

DB und ÖBB präsentieren künftiges Fern- und Nachtzugangebot

BERLIN: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellen gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) an diesem Dienstag (15.30 Uhr) das neue Fernzug-Angebot zwischen beiden Ländern ab dem kommenden Dezember vor. Dieses soll auch kurz- und mittelfristige Erweiterungen des Nachtzugangebots umfassen, teilten beide Unternehmen mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Nachtzüge in Deutschland werden vor allem von der ÖBB angeboten und betrieben. Von mehreren deutschen Großstädten aus fahren sie vor allem in Richtung Österreich, Schweiz und Italien, aber auch in die Niederlande oder in osteuropäische Länder wie Kroatien, Slowenien oder Ungarn.

Karlsruhe: Sind Urteile nach Encrochat-Ermittlungen rechtens?

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Dienstag verkünden, ob deutsche Gerichte Kriminelle nach Auswertung von Daten des verschlüsselten Kommunikationssystems Encrochat durch französische Behörden verurteilen durften. Die Kläger sind der Ansicht, der Europäische Gerichtshof (EuGH) hätte klären müssen, ob die Erhebung und Weitergabe der Daten an deutsche Ermittler rechtmäßig waren. Das Gericht in Karlsruhe will seine Entscheidung am Vormittag (9.30 Uhr) im Internet veröffentlichen. (Az. 2 BvR 558/22) Zugrunde liegt ein Fall des Landgerichts Rostock. Im vergangenen Jahr hatte der Bundesgerichtshof die Revision des Angeklagten verworfen. Er sah die aus der Überwachung der Kommunikation über Encrochat gewonnenen Erkenntnisse «als im Strafverfahren verwertbar an».

Schauspieler Teichtmeister steht wegen Kinderpornografie vor Gericht

WIEN: Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister (43) steht am Dienstag in Wien wegen des Besitzes und Herstellung von Kinderpornografie vor Gericht. Der aus Serien wie «Die Toten von Salzburg» und Filmen wie «Corsage» bekannte Darsteller soll sich laut Anklage über mehrere Jahre eine riesige Menge an Dateien mit verbotenem Material beschafft haben. Laut Staatsanwaltschaft hat Teichtmeister die pornografischen Darstellungen von Minderjährigen teilweise zu Collagen, Diashows und Videosequenzen weiterverarbeitet.

WM-Endrunde der Basketballer beginnt - USA gegen Italien

MANILA: Bei der Basketball-WM beginnt die Endrunde in Manila. Am Dienstag stehen in der riesigen Mall of Asia Arena die ersten beiden Viertelfinals auf dem Programm. Topfavorit USA trifft nach der überraschenden Niederlage gegen Litauen im späten Spiel (14.40 Uhr/Magentasport) auf Italien. Die USA sind der mögliche deutsche Halbfinalgegner, falls das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Mittwoch gegen Lettland weiterkommt. Eröffnet wird die Runde der letzten Acht am Dienstag (10.45 Uhr) mit dem Duell zwischen Litauen und Serbien. In Spanien, Argentinien und Frankreich ist das komplette Podium von 2019 im Viertelfinale nicht mehr vertreten.